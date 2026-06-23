ÚOHS: Výrobce dětské výživy dostal pokutu přes 2 miliony korun

24.06.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 2,28 milionů korun společnosti HERO CZECH s.r.o., která je součástí nadnárodní skupiny HERO a působí v oblasti konzervace ovoce a vývoje a výroby výživy pro kojence a batolata. Firma dostala pokutu za zneužití významné tržní síly spočívající v uplatňování delších lhůt splatnosti, než 30 dní ode dne doručení faktury. Rozhodnutí je pravomocné, firma pochybení přiznala a s Úřadem spolupracovala v rámci procedury tzv. narovnání.

ÚOHS: Výrobce dětské výživy dostal pokutu přes 2 miliony korun
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Výrobce kojeneckého mléka a příkrmů pro batolata značky Sunar, cereálních tyčinek Corny a prémiových džemů Schwartau dostal pokutu za celkem 135 faktur s uplatněnou dobou splatnosti delší, než jakou zákon umožňuje. Faktury se týkaly tří dodavatelů. Z hlediska zákona o významné tržní síle jde o použití nekalé obchodní praktiky při prodeji zemědělských a potravinářských produktů.

Podle Úřadu v případě HERO CZECH nešlo o nahodilé porušení zákona o významné tržní síle, nýbrž o jednání systémové, pokračující po dobu nejméně 27 měsíců od účinnosti novely zákona. Firma získala na úkor dodavatelů podstatnou finanční výhodu odpovídající navýšení vlastního provozního cash-flow.

ÚOHS se případem začal zabývat na základě sektorového šetření, které v dané oblasti provedl. Doba splatnosti faktur se lišila podle jednotlivých dodavatelů. Jedné firmě HERO CZECH platila až po 102 dnech, tedy doba splatnosti byla více než třikrát delší, než jakou připouští zákon.

Při stanovení výše pokuty ÚOHS zohlednil individuální charakteristiky případu. Polehčující okolností je mj. skutečnost, že účastník řízení, jak ve fázi sektorového šetření, tak ve fázi správního řízení, s Úřadem aktivně spolupracoval a poskytoval mu veškeré požadované informace a podklady. Firma zahájila interní proces compliance, v jehož rámci změnila také plošně platební vztahy ke všem svým dodavatelům, aby do budoucna k porušení zákona již nedocházelo. Úřad tento proaktivní postup vnímá jako snahu o nápravu protiprávního stavu. Díky tomu došlo ke snížení pokuty o pětinu.

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