05.05.2026 6:23
Marková (BPP): Respekt rozjel angažovanou novinařinu na plné pecky
Akorát že vůbec. To Respekt by rád naopak osekal odolnost společnosti v období katastrof na politické školení mužstva. Případně ženstva a fluidstva.

Co se tedy SKUTEČNĚ stalo? Ministerstvo pro místní rozvoj představilo Přípravu Národního a regionálního partnerského plánu ČR pro období 2028-2034. V rámci tohoto plánu se stanovují priority pro čerpání peněz z EU na situace, jako jsou zvládání náhlých krizí a katastrof. Zjednodušeně řečeno se tady rozhoduje o tom, jestli chceme čerpat peníze na pytle s pískem, cihly a beton, nebo na boj proti dezinfo, genderovému postavení hasiček při zásahu nebo na klimatickou tíseň z požáru. Lehce nadneseno. Ale jen opravdu lehce. Schválně se zeptejme lidí zasažených povodněmi, co by uvítali víc.

Respekt nám tu v burcujícím článku ukázkově předhazuje oslí můstek nevěrohodnosti čehokoliv spojeného s Natálií Vachatovou, i kdyby to bylo naprosto relevantní, protože „Vachatová je ve veřejné debatě spojená s nekritickým pohledem na Rusko“. Ale ty kráso, to vy jste ji takto propojili, aniž byste měli jakékoliv důkazy. (Což potvrdila i BIS, podle které nepředstavuje žádný problém.) Vy opět neřešíte, proč bychom měli účelně čerpat prostředky na regionální katastrofy ale to, jestli se náhodou v tom čerpání nezapomene na nějaké neziskovky. To je naprosto neuvěřitelné.

A co že tak odsouzeníhodného, že si to vyžaduje nazvracení Respektu, v těch připomínkách v kostce bylo?

  • Specifické cíle tohoto nařízení se primárně mají týkat zvládání krizí a katastrof a posilování bezpečnosti prostřednictvím kritické infrastruktury v energetice, dopravě a kyberbezpečnosti.
  • Rozvoj občanské společnosti, podpora participace, budování důvěry v instituce a dobrovolnictví překračují rámec krizového řízení a jsou v rámci programu rozvoje financované již z bezpečnostní kapitoly. Není proto třeba je zařazovat sem.
  • „Boj proti dezinformacím“ a „posilování společenské odolnosti“ vyvolává riziko zneužití pro agendu, která nemá povahu krize ani katastrofy.
  • Programové prohlášení vlády se zvýšenou odolností státu vůči hybridním hrozbám samozřejmě počítá, ale v rámci posilování jiných institucí, jako je například NÚKIB, a je dostatečně řešeno v rámci jiného bodu. A mimochodem výslovně říká, že veřejné prostředky nemohu být používané pro politický aktivismus. Tečka.

Přijde vám to naprosto logické? Mně ano, Respektu ne. A tak zaslal autorce připomínek jako správný novinář dotazy, aby se vše vyjasnilo. Jen tedy na její odpovědi nečekal a článek si zveřejnil po svém. Ruská stopa je zde totiž „naprosto jasná“, i kdyby si ji měli vymyslet. Odpovědí netřeba. Nová vláda ohrožuje demokracii a bezpečnost tím, že chce evropské peníze na katastrofy dát na katastrofy! Hrozní jsou!

