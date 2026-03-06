Celní správa: Stamilionové krácení daní při agenturním zaměstnávání

Olomoučtí celníci v roce 2021 zahájili úkony trestního řízení na základě oznámení Finančního analytického úřadu. Vzhledem ke skutečnostem, které celníci zjistili během pěti let prověřování pod krycím názvem NATALI, byl v roce 2024 založen společný vyšetřovací tým celníků a policistů NCOZ za účelem provedení závěrečné realizace a předání věci do vyšetřování.
Kriminalisté NCOZ z odboru daní zahájili trestní stíhání tří fyzických osob, které jsou podezřelé ze zkrácení daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 273 milionů Kč. Podle dosavadních zjištění mělo ke zkrácení DPH docházet prostřednictvím řetězců společností dodávajících zboží a služby, především pracovní síly, které však za účelem snížení vlastní daňové povinnosti vykazovaly přijetí fiktivních zdanitelných plnění.
V rámci realizace provedli kriminalisté ve spolupráci s celní správou domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, při nichž zajistili účetní dokumentaci, elektronická data i další důkazní materiály. Trestní stíhání dvou obviněných probíhá vazebně. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody až na 10 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Do případu byla zapojena i finanční správa, která u 37 subjektů zajistila na bankovních účtech finanční prostředky ve výši cca 79 milionů Kč, a následně byla zahájena daňová řízení, jejichž výsledkem byla doměřená daň ve výši 225 milionů Kč.
