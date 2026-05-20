„To myslíte vážně?“ Chmelár běsní kvůli medaili pro Zelenského

20.05.2026 16:59 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Slovenský historik a politický analytik Eduard Chmelár tvrdí, že ocenění ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Evropským řádem za zásluhy ho uráží. „Jak tento zkorumpovaný komik s výraznými autoritářskými rysy přispěl k integraci EU, jejíž ani není občanem?“ ptá se Chmelár, který tvrdí, že Zelenskyj spíš rozeštval Evropu, kterou navíc finančně vysává a kvůli korupci a touze po moci dále prodlužuje konflikt s Ruskem.

Foto: Repro Startitup, Youtube
Popisek: Eduard Chmelár

Chmelár na Facebooku komentoval předávání nových cen Evropské unie, tzv. Evropského řádu za zásluhy. „Dnes se ve Štrasburku předávaly Evropské řády za zásluhy. Má to být jakási forma ´státního vyznamenání´ určená osobnostem, které významně přispěly ke sjednocení Evropy. Mezi prvními získal nejvyšší formu tohoto vyznamenání Volodymyr Zelenskyj... A mě to až uráží,“ tvrdí Chmelár.

„Ptám se, za co. Jak tento zkorumpovaný komik s výraznými autoritářskými rysy přispěl k integraci EU, jejíž ani není občanem? Tím, že nás všechny rozdělil a vyčerpal všechny naše zdroje tak, že Evropa prožívá nejhlubší krizi a úpadek od druhé světové války? Tím, že tyto peníze spolu se svými kumpány rozkradl a staví si za ně ne vily, ne haciendy, ale paláce jako carové?“ nechápe Chmelár, za co si Zelenskyj cenu zasloužil.

Chmelár přitom připomíná obrovskou korupci na Ukrajině, která Bruselu evidentně nevadí, zatímco jiné státy jako Slovensko popotahuje kvůli mnohem menším prohřeškům. „Snaží se snad Brusel přehlušit a co nejvíce bagatelizovat rozsah největšího korupčního skandálu v evropských dějinách tím, že nám bude mávat před očima medailemi? Evropský parlament chce vyšetřovat Slovensko kvůli kauzám, které jsou ve srovnání s rozsahem ukrajinské korupce jen ´drobné´, zatímco Zelenského chceme za rozkrádání evropských peněz vyznamenat??? To myslíte úplně vážně?“ ptá se analytik.

Rozhodně prý neobstojí ani argument, že Zelenskyj a Ukrajina údajně bojují za svobodnou Evropu. „Tato válka není společným břemenem. Nikdy jím ani nebyla. Je to válka privilegovaných vrstev, které na ní zbohatnou a které do ní agresivně verbují chudé lidi. Zatímco bohatí sedí ve svých luxusních sídlech a počítají miliardy, které vydělali na smrti svých nešťastných krajanů, na Ukrajině nejsou prostředky na základní věci potřebné pro život a chod státu, na nemocnice, školy, na nic – na Ukrajině se najdou peníze jen na válku a na kauce pro Zelenského zkorumpované kámoše,“ má jasno Chmelár, že drtivá většina Ukrajinců chce co nejrychlejší ukončení války a nechtějí už dále bojovat za Zelenského.

Chmelár se také vysmál samotnému předávání medailí, kam byly nahnány desítky úředníků, aby vytvořily dojem plného sálu. „Při dnešním předávání medailí došlo až k literární frašce. Jelikož mnoho poslanců EP odmítlo dělat Zelenskému kulisu, nahnali do lavic úředníky. A tak se čeští europoslanci Ondřej Dostál a Kateřina Konečná nemohli vynadívat, když jejich místa zůstala obsazena a nadšené ovace včetně standing ovation pro ukrajinského uzurpátora zahráli bruselští komparzisté...“ píše Chmelár.

O podivném předávání cen už ParlamentníListy.cz informovaly v minulých dnech. Ve Štrasburku se tento týden předával Evropský řád za zásluhy, nové ocenění určené osobnostem, které podle Evropského parlamentu výrazně přispěly k evropské integraci, demokracii a obraně evropských hodnot. Mezi prvními laureáty byli Angela Merkelová, Lech Walesa, Maia Sanduová či kardinál Pietro Parolin a právě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Předávání cen v jednacím sále ve Štrasburku se snažilo být co nejdůstojnější. Například některé frakce nechtěly, aby byla vidět v jejich sektorech prázdná místa. Český europoslanec Ondřej Dostál ParlamentnímListům.cz popsal svůj údiv, když s Kateřinou Konečnou dorazili ke svým křeslům, která byla ale obsazena úředníky. Podobně jako vedlejší křesla slovenské strany SMER.

„Samozřejmě to nebylo tak, že bychom si nemohli sednout, když jsme přišli, byli ochotni nás na naše místa pustit. Legrační je jen to, že ta prázdná místa zaplnili, uvedl Dostál pro ParlamentníListy.cz.

„Víte, tohle je něco strašného. Mám až pocit déjà vu, protože přesně takhle jsem jako student nenáviděl ty zkostnatělé komunistické aparátčíky, které mi tito noví sterilní mocnáři a jejich poskoci tak strašně připomínají. Chováním, zvyky, frázemi, tou celou servilností před papaláši, prostě vším. Máme to tu zase. A tuto mentalitu nelze zlomit volbami. Evropa je těhotná revolucí,“ dodává Chmelár.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

