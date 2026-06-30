Nechci Pavla, co Svoboda? Válka není počítačová hra! Matka Šťastná o budoucnosti dětí

04.07.2026 4:47 | Rozhovor
autor: Jan Rychetský

„Nechci, aby nás řídila nikým nevolená Ursula. Kdo jí dal sakra právo, aby nám ona a ten její rozsáhlý aparát něco poroučeli,“ říká bývalá vedoucí sociálního odboru v Ústí nad Labem a současná odborná garantka pro tuto oblast ve straně Právo Respekt Odbornost (PRO) Ivana Šťastná. Hovořili jsme i o náhradní rodinné péči a „kojeňácích“.

Nechci Pavla, co Svoboda? Válka není počítačová hra! Matka Šťastná o budoucnosti dětí
Foto: Archiv IŠ
Popisek: Bývalá šéfka ústecké sociálky Ivana Šťastná

Vzhledem k Evropské unii, o které mnoho analytiků mluví jako o sdružení s "demokratickým deficitem", když jí vlastně vládne nikým nevolená Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyenovou, se část českých politických představitelů v čele s prezidentem Petrem Pavlem snaží o ještě mnohem těsnější spojení. Chtějí Spojené státy Evropské, evropskou armádu, přijetí eura. Co vy na to?

Miluji tuto zemi z celého srdce. Je plná skvělých, pracovitých lidí, co mají inovativní nápady. Někteří mladí lidé jsou plni skvělých vizí.

Nechci, aby nás řídila nikým nevolená Ursula. Kdo jí dal sakra právo, aby nám ona a ten její rozsáhlý aparát něco poroučeli. Ten její aparát se pořád stěhuje a mění. Platy europoslanců a lidí v administrativě Evropské unie okrádají všechny. I ty, kteří denně vytváří skutečné hodnoty.

Jestli Petr Pavel nemá rád tuto zemi, chce ji zničit a změnit naší měnu, tak by se neměl ucházet o post prezidenta. Je voják a tak nějak má v krvi potřebu velet vojákům. Nicméně si ho dovedu představit ukrytého v bezpečí, jak vymýšlí vojenskou strategii. Nechci takového prezidenta. Až budou volby a pan Cyril Svoboda se bude ucházel o post prezidenta, bude mít nepochybně více hlasů, než voják který chce tuto zemi zatáhnout do války.

Nikdo si nedovede představit, co válka znamená. A už vůbec mladí lidé. To není počítačová hra s neomezenými životy.

Jste odpůrkyně náhradní rodinné péče a například ukončení sítě kojeneckých ústavů. Nicméně, nebyl to relikt bývalého režimu?

Ne, nejsem odpůrkyní náhradní rodinné péče, ale ukončení ústavní péče kojeneckých ústavů. Měly by i nadále zůstat síť kojeneckých ústavů a současně i institut pěstounské péče.

Opakovaně jsem připomínkovala, jaké podmínky musí pěstouni splňovat. Například bezdlužnost, čistý trestní rejstřík a to včetně osob které se v rodině pěstounů často vyskytují

Neziskové organizace, které s pěstouny uzavřou dohodu, pobírají na činnost poměrně velké peníze. Nicméně dost těch peněz skončí ve mzdách a dalších výdajích, které nejsou určeny pěstounům, ale zaměstnancům neziskovky. A to je špatně, hodně špatně.

Nedávno ve společnosti zarezonovala zpráva od vás z Ústí nad Labem, že sociální pracovnice tamního orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) odvezla od rodiny sedmiletého chlapce, přestože se tomu velmi silně bránil. Podle soudu byl její postup nezákonný. Proč se toto děje?

Byla jsem vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí jedenatřicet let a za tu dobu se nic takového nestalo. Jsem si jista, že je to způsobeno jednak výběrem pracovníků, ale i vedením. Jak ze strany vedoucí příslušného oddělení, tak i vedoucí odboru. Člověk tu práci musí mít rád, mít pro ni cit, učit se a pořád hájit nějaké postupy, které zaměstnanci musí znát. Musí vědět, co chcete.

Moje maminka mě učila zásady, které jsem i ve své funkci zastávala. Čest, pracovitost,odpovědnost. Vedoucím se člověk nestane, když vás do funkce někdo usadí, ale je to celoživotní vzdělávání a hlavně velká pokora před lidmi.

Jste mámou a i babičkou dětí. Neobáváte se o jejich budoucnost, když sledujete vývoj ve světě?

Ano, obávám se a moc. Budou žít nepochybně ve zcela jiné době. Umělá inteligence, roboti, moderní technologie, ale také žádné city, něha, ohleduplnost ke slabým, malým dětem, starým lidem, nemocným. Přeji si, aby i má malá vnoučata, až budou velká, žila v míru a světě bez válek.

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Článek obsahuje štítky

EU , Pavel , rodina , Šťastná

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