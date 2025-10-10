DPP: Vícepráce na rekonstrukci stanice Českomoravská omezí provoz metra na lince B

DPP ve vyloučeném úseku zavede náhradní tramvajovou dopravu XB. Jako alternativní dopravu lze využívat i spoje tramvajové linky č. 12 a pro úsek Florenc – Palmovka také linek č. 3 a 8. DPP předpokládá do konce letošního roku ještě dva termíny víceprací ve stanici Českomoravská, veřejnost bude o nich včas informovat.
Provoz metra na lince B bude v průběhu výluky zachován v úseku Zličín – Florenc ve standardním prázdninovém provozu. Vzhledem k tomu, že ve stanici Vysočanská nejsou obratové koleje, v úseku Černý Most – Vysočanská bude metro jezdit v kyvadlovém provozu vždy pouze po jedné koleji, přičemž ve stanici Hloubětín si cestující přestoupí mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe navazovat.
Náhradní tramvajová doprava:
V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová doprava XB v trase FLORENC – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – VYSOČANSKÁ.
Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky č. 12.
Změny tras tramvajových linek:
- Linka č. 8 NÁDRAŽÍ PODBABA … Starý Hloubětín – Hloubětín – LEHOVEC
- Linka č. 31 SPOJOVACÍ … PALMOVKA
autor: Tisková zpráva