DPP: Vícepráce na rekonstrukci stanice Českomoravská omezí provoz metra na lince B

10.10.2025 13:21 | Tisková zpráva

V sobotu 11. října 2025 bude obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

DPP ve vyloučeném úseku zavede náhradní tramvajovou dopravu XB. Jako alternativní dopravu lze využívat i spoje tramvajové linky č. 12 a pro úsek Florenc – Palmovka také linek č. 3 a 8. DPP předpokládá do konce letošního roku ještě dva termíny víceprací ve stanici Českomoravská, veřejnost bude o nich včas informovat.

Provoz metra na lince B bude v průběhu výluky zachován v úseku Zličín – Florenc ve standardním prázdninovém provozu. Vzhledem k tomu, že ve stanici Vysočanská nejsou obratové koleje, v úseku Černý Most – Vysočanská bude metro jezdit v kyvadlovém provozu vždy pouze po jedné koleji, přičemž ve stanici Hloubětín si cestující přestoupí mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe navazovat.

Náhradní tramvajová doprava:
V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová doprava XB v trase FLORENC – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – VYSOČANSKÁ.
Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky č. 12.

Změny tras tramvajových linek:

  • Linka č. 8 NÁDRAŽÍ PODBABA … Starý Hloubětín – Hloubětín – LEHOVEC
  • Linka č. 31 SPOJOVACÍ … PALMOVKA

