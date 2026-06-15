Jízlivý vzkaz Grety k Trumpovým narozeninám asi zapadne

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„K narozeninám pevné zdraví Donaldu Trumpovi přejte a vy, Donalde, Hormuz už proboha nepodělejte!“ volal před kamerami Ševčík. A Donald Trump se rozhodl pojmout své oslavy ve velkém. Především sledováním zápasů MMA v jižních zahradách Bílého domu. Americká televize PBS v této souvislosti upozornila, že kvůli oslavám Donalda Trumpa se částečně posunula i schůzka lídrů států G7.
Mluvčí Bílého domu Allison Schusterová uvedla, že zápas „bude jednou z nejzábavnějších nocí v americké historii“.
Mike Fontaine, profesor klasických věd na Cornellově univerzitě, má za to, že Trump své oslavy přiblížil gladiátorským hrám známým ze starého Říma. Aby lidem nabídl chléb a hry.
Piers Morgan, novinář a moderátor, který se považuje za kamaráda Donalda Trumpa, prezidentovi poblahopřál a konstatoval, že má víc než hroší kůži. „Nikdo nemůže popřít, že máte odolnou kůži jako tisíc nosorožců,“ citoval Morgana server britského deníku The Guardian. Konstatoval také, že obdivně sledoval, jak se prezident vrátil do předvolební kampaně nedlouho poté, co na něj byl spáchán pokus o atentát. To je podle Morgana věc, kterou by každý nedokázal a kterou prý na Trumpovi obdivuje.
Trumpovi popřála k narozeninám i ekologická aktivistka Greta Thunbergová ze Švédska.
„Původně jsem si myslela, že Vám dám k narozeninám jednosměrnou letenku do Haagu,“ vzkázala Trumpovi v narážce na mezinárodní soudní tribunál, který řeší válečné zločiny. Ale Thunbergová ihned dodala, že si to rozmyslela. „Místo toho ti pošlu porci písmenkové polévky. Věty, které s její pomocí vyslovíš, budou souvislejší než cokoli, co jsi kdy řekl. Teď se konečně můžeš zapojit do smysluplné veřejné diskuse,“ vzkázala Thunbergová Trumpovi.
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Dohoda má být podepsána v pátek ve Švýcarsku. Její plné znění dosud nebylo zveřejněno. V reakci na oznámení dohody začaly klesat ceny ropy.
Robert Malley, bývalý americký vyjednavač a zvláštní vyslanec pro Írán, uvítal nejnovější memorandum o porozumění, ale prohlásil, že rozpoutat válku byla chyba. Chyba, která se proměnila v „bezohledný a nákladný debakl“.
„Pokud jde o otázky, které bude nutné řešit po memorandu o porozumění – osud íránského jaderného programu; likvidace jeho obohaceného uranu; rozsah zmírnění sankcí –, ty všechny téměř jistě zůstanou na později a téměř jistě bude jejich vyřešení obtížnější než před válkou,“ dodal. Bývalého amerického vyjednavače citoval server katarské televize Al-Džazíra.
Sám Trump hodnotí dosažení dohody jako velký úspěch.
„Tato velká dohoda přinese mír a bezpečnost celému regionu. Mnoho prezidentů se pokoušelo uzavřít mír s Íránem a všichni přede mnou selhali. Vedoucí představitelé regionu poprvé našli prezidenta, který jim může pomoci dosáhnout skutečného míru. S otevřením úžiny po podpisu dohody v pátek za účelem odminování bude ropa opět proudit na obě strany. Do regionu i do celého světa!“ napsal na své sociální síti Truth Social.
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