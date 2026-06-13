Kordová Marvanová: Metropolitní plán připomínky ignoroval

15.06.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k petici občanů z lokality Brandlova

Kordová Marvanová: Metropolitní plán připomínky ignoroval
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Na zastupitelstvu MČ Praha 11 jsem přišla podpořit petici občanů z lokality Brandlova, kteří nesouhlasí s vysokou zástavbou před jejich domy a ubývání zeleně a občanské vybavenosti. Metropolitní plán schválený v květnu bohužel tyto připomínky nevzal v potaz. Na zastupitelstvu se podařilo všemi hlasy schválit podporu požadavků občanů. Jsem ráda, že zastupitelé podpořili můj návrh, že v tomto bodu se musí Metropolitní plán změnit a radnice P11 má připravit návrh této změny. Pokračování bude v září.

Primárně by se podle mého názoru mělo stavět v brownfieldech a ne zastavět každý kousek zeleně. A zároveň musí být vždy zajištěna občanská vybavenost. Cílem musí být zlepšovat kvalitu života místních obyvatel, a proto by zastupitelé toto měli vždy respektovat.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
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Článek obsahuje štítky

petice , Praha , výstavba , Metropolitní plán , Kordová Marvanová

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