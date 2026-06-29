Ministryně Schillerová: Regulace cen stojí miliardu měsíčně

Ministerstvo financí reaguje na postupně se lepšící situaci na trhu s pohonnými hmotami a předložilo vládě návrh na ukončení mimořádných opatření k datu 19. července 2026. Trend snižující se volatility ceny ropy na světových trzích dává naději na brzkou stabilizaci domácího trhu, což by mělo vládě umožnit ukončit jak regulaci marží provozovatelů čerpacích stanic, tak mimořádné prominutí spotřební daně ve výši 1,939 Kč na litr.
„Pokud v následujících dnech nedojde k výrazným cenovým výkyvům či zhoršení situace na Blízkém východě, je ukončení regulace logickým krokem. Je to také rozpočtově odpovědné řešení, protože rozpočtový dopad nižší spotřební daně je miliarda korun měsíčně,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.
„Jsem optimistkou a věřím, že od 20. července již budeme moci fungovat ve standardním módu. Zároveň ale platí, že Ministerstvo financí bude i nadále situaci intenzivně sledovat a v případě potřeby budeme připraveni mix osvědčených opatření operativně obnovit,“ dodala Alena Schillerová.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
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