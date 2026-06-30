„Rusko se prodírá do Kosťantynivky, klíčové pevnosti ve východním ukrajinském ‚pevnostním pásu‘, po kterém Kreml dlouho toužil, i když jeho zisky na zbytku 1200 km dlouhé frontové linie z velké části ustaly. Bojovníci začali pronikat i do samotného města. Malé skupiny ruských vojáků se pokoušejí infiltrovat jeho okraje, uvedli minulý týden vysocí ukrajinští velitelé a naznačili, že by mohly následovat boje muže proti muži zblízka,“ napsala agentura Reuters.
Kosťantynivka je nejjižnější ze čtyř klíčových osad tvořících obrannou linii v Doněcké oblasti. Ruská převaha v prostých počtech vojáků je taková, že ji ani ukrajinské údery v týlu nedokážou zastavit.
„Dopad (úderů dronů středního doletu) nebyl tak velký, aby Rusy donutil pozastavit ofenzivu,“ řekl Emil Kastehelmi z týmu pro analýzu konfliktu Black Bird ve Finsku.
Generálmajor Viktor Nikoljuk, velitel východního operačního velitelství Ukrajiny, ve čtvrtek ukrajinskému veřejnoprávnímu vysílání řekl, že Kosťantynivka by se při aktuálním tempu lidských sil a zdrojů mohla udržet. Ruské snahy o obklíčení města kleštěmi však neustále zvyšují náklady Kyjeva na jeho obranu, uvedl ukrajinský analytik Ruslan Mykula z mapovací skupiny DeepState. „Budou se muset rozhodnout: buď zvýšit sázky, nebo se stáhnout,“ řekl. „A právě teď je situace taková, že sázky rostou s každým dalším dnem.“
V komentáři pro agenturu Reuters Denis Pušilin, Kremlem dosazený šéf Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, uvedl, že ruská kampaň na dobytí dalších měst pokračuje. „Řešit to, zda se to děje pomalu nebo rychle, ve skutečnosti nedává smysl,“ řekl.
Kastehelmi uvedl, že pád města „se zdá být spíše otázkou času“.
Ukrajinské zásobovací trasy jsou pod trvalým tlakem.
„Trasa je příliš nebezpečná na to, aby bylo možné evakuovat mrtvé a zraněné standardními vozidly,“ řekl 34letý voják Oleksandr Kosmin. „Všechno probíhá pěšky.“
Irský novinář a historik Chay Bowes na sociální síti X napsal, že „Rusko má nyní armádu složenou z více než milionu mužů – zkušených bojovníků, seniorních i juniorních důstojníků zocelených ve střetnutích na bojišti“. „NATO LGBTQ válečníci, kteří si hrají na vojáky a nedaří se jim naverbovat do svých řad nikoho, by měli doufat, že jejich válka s Ruskem nikdy nevypukne,“ poznamenal Chay Bowes.
The Russians advance along the frontlines, Russia now has a million+ man army of combat veterans, battlefield tested senior and junior officers.— Chay Bowes (@BowesChay) June 29, 2026
NATO's LGBTQ warriors playing soldier struggle to recruit anyone into its ranks
They should hope their War with Russia never comes pic.twitter.com/0kLwz5MK3t
Britský Daily Mail na druhé straně tvrdí, že dnešní životnost ruských vojáků v předních liniích je jen asi 20 až 35 minut. Kvůli dronům, kterých je ukrajinské nebe plné.
„Za nejkrvavější den od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se považuje 20. prosinec 2024, kdy Moskva během 24 hodin bojů ztratila 2 200 napsal Daily Mail.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.