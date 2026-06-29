Zaorálek (SOCDEM): Kdo má mluvit na summitu NATO v Ankaře?

30.06.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sporu o složení české delegace na summitu NATO

Zaorálek (SOCDEM): Kdo má mluvit na summitu NATO v Ankaře?
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Babiš nebo Pavel? Kdo má mluvit na summitu NATO v Ankaře?

1. Ten rozdíl je zcela zásadní, protože summit se koná v kritickém okamžiku, kdy mohou být přijímána klíčová rozhodnutí.

2. Poté co Evropská unie již poslala na Ukrajinu 370 miliard eur, má německý kancléř Merz na summitu NATO předložit návrh na dalších 70 miliard eur.

3. To se děje v situaci, kdy Evropská unie už odsouhlasila půjčku ve výši 90 miliard eur, která je v mezinárodním finančním světě naprosto nevídaná, protože evropské země se kvůli ní samy zadluží a převezmou na sebe břemeno jejího splácení.

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4. Nepochybuji, že Petr Pavel by souhlasil s tím, aby se Česká republika skládala na další finanční podporu Ukrajiny a pokračovala v politice Petra Fialy: „Zbraně a peníze na stůl.“

5. Ještě vážnější je skutečnost, že v poslední době dochází k nebezpečnému rozšiřování ukrajinského konfliktu.

6. Stále častěji se objevují informace o zapojení expertů a technologií členských států NATO do operací proti cílům hluboko na ruském území, přičemž tyto údery mají být stále častěji řízeny a prováděny s využitím území mimo Ukrajinu (např. Baltského moře) nebo přímo z území členských států NATO.

7. Rusko zároveň stále častěji naznačuje možnost vojenské reakce vůči státům, které se do konfliktu přímo zapojují. Právě osa Kyjev–Berlín–Londýn, tlačící na další eskalaci konfliktu, posiluje pozici jestřábů v Rusku a zvyšuje riziko vypuknutí války v Evropě.

8. Zelenskyj má eminentní zájem na tom, aby Evropu do konfliktu plně zatáhl, a to v době, kdy ukrajinská armáda má statisíce dezertérů a dva miliony branců, kteří nenastoupili.

9. Evropská unie vznikla jako společenství, jehož hlavním cílem bylo budování míru na kontinentu. Proto jsem ocenil, že Andrej Babiš byl jedním z mála, který na dárcovské konferenci v Gdaňsku dokázal mluvit o míru.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
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Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , Pavel , summit , Zaorálek , SOCDEM

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Podle Dobiášové, která vyhrála soud, Wollner stopnul klíčovou investigativní reportáž o hnutí STAN a kriminální kauze Hlubučka. Zajímá mě, co mi k tomu řeknete, pokud se vůbec teda vyjádření dočkáme.

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