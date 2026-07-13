Nedvěd (SOCDEM): Mýtus o ekonomickém dohánění Západu je žvást

14.07.2026 7:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ekonomickému dohánění Západu

Nedvěd (SOCDEM): Mýtus o ekonomickém dohánění Západu je žvást
Foto: SOCDEM
Popisek: Jiří Nedvěd

Definitivně odzvonilo pohádce, kterou nás česká pravice krmí od 90. let. Že když je zvolíme, budeme se “už brzo” mít jako v Německu nebo Rakousku. Pamatujeme si to od Václava Klause (tragédie) i nedávno v podobě absurdního televizního blouznění Petra Fialy (fraška). Mýtus o ekonomickém dohánění Západu je žvást, protože k němu pravice u nás ve skutečnosti nikdy nevytvářela podmínky.

Nejvíc ekonomicky vyspělé země co do mezd a platů nikdy nedoženeme, ale když se budeme hodně snažit, pomůžeme udržet vysoké výplaty a důchody jejich vlastním občanům.

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
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Článek obsahuje štítky

ekonomika , Nedvěd , SOCDEM

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Obrana a ekonomika

Cožpak se dobře šlapající obrana a ekonomika vylučují? Jak to, že třeba USA jsou v obou věcech na špici? A není zajištění obrany jedna z nejdůležitějších věcí? Protože když dojde na nejhorší, tak to ekonomiku zrujnuje nebo máte pocit, že za války se ekonomice daří? Já doufám, že žádná válka tu nebud...

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