Nedvěd (SOCDEM): Mýtus o ekonomickém dohánění Západu je žvást

Definitivně odzvonilo pohádce, kterou nás česká pravice krmí od 90. let. Že když je zvolíme, budeme se “už brzo” mít jako v Německu nebo Rakousku. Pamatujeme si to od Václava Klause (tragédie) i nedávno v podobě absurdního televizního blouznění Petra Fialy (fraška). Mýtus o ekonomickém dohánění Západu je žvást, protože k němu pravice u nás ve skutečnosti nikdy nevytvářela podmínky.
Nejvíc ekonomicky vyspělé země co do mezd a platů nikdy nedoženeme, ale když se budeme hodně snažit, pomůžeme udržet vysoké výplaty a důchody jejich vlastním občanům.
Mgr. Jiří Nedvěd
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