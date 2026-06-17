Finanční správa: Lesní plody na prodej? Nezapomeňte na daně

Sezona sběru hub, lesních plodů a ovoce je v plném proudu. Prodej těchto produktů, přebytků ze zahrádky či zavařenin může být příjemným přivýdělkem, je ale dobré vědět, jaké daňové povinnosti se na něj vztahují. Přinášíme proto přehled základních pravidel a několik praktických daňových rad.
Pro správné zdanění si musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 000 korun, jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Žádnou daň z nich tedy nezaplatí. Jestliže by ale příjmy z těchto činností byly vyšší než 50 000 korun, vzniká povinnost podat daňové přiznání, všechny tyto příjmy v něm uvést a zdanit jako tzv. ostatní příjmy.
„V praxi je nejsložitější najít hranici mezi příležitostnou a soustavnou činností, což má velký vliv na případné daňové povinnosti. I sběr a prodej lesních plodů nebo produktů ze zahrádky totiž může mít povahu podnikání, pokud jej někdo provádí pravidelně za účelem dosažení zisku – a to i když jde o činnost sezónní. Zisky pak musí být zdaněny jako příjmy ze samostatné činnosti. Pozor si musí dát také OSVČ s předmětem činnosti nákup a prodej zboží, aby své příjmy správně zahrnuly do daňového přiznání,“ uvádí generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Pokud někdo uskutečňuje podobné prodeje častěji, měl by se včas poradit s daňovým odborníkem, aby měl své daňové povinnosti v pořádku. Konzultační podporu mohou poskytnout i pracovníci finančních úřadů, je však potřeba jim sdělit přesné a kompletní informace. Více informací k daňovým povinnostem lze nalézt na webu finanční správy.
Na co si dát také pozor z nedaňové oblasti:
- Prodejci hub musí mít platné osvědčení o znalosti hub a prodávají-li houby nasbírané v lese za účelem podnikání, potřebují také živnostenské oprávnění.
- Prodej lesních plodů a hub ze sběru v lese by měl být vždy se souhlasem vlastníka lesa.
- Základem jsou pravidla poctivého prodeje – zejména vydávání dokladů o nákupu, uvádění správných cen a dodržování hygienických norem.
Veškeré prodejní aktivity musí být v souladu s platnými právními předpisy.
Sběr v Česku
Češi patří k národům, které mají ke sběru lesních plodů výjimečný vztah. Každoročně nasbírají desítky tisíc tun borůvek, malin nebo hub. V roce 2024 dosáhl sběr lesních plodů a hub objemu 31 tisíc tun. Nejvíce se tradičně sbíraly houby (21,3 tis. tun), následované borůvkami (4,4 tis. tun), malinami (2,2 tis. tun) a ostružinami (1,6 tis. tun). Například houby sbíralo 68 % domácností a průměrný sběr na domácnost byl ve stejném období 6,91 kg. Vyplývá to z pravidelného šetření Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Sběr a prodej tak zůstávají oblíbenou letní aktivitou, která má ale i svá daňová pravidla.
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