Co všechno staví ČEZ v Ralsku? Místní aktivista má podezření

Jak se měnil projekt fotovoltaické elektrárny ČEZu Ralsko I v Kuřívodech?
Mohu pouze říci, co víme a jaké otázky zůstávají otevřené. Projekt fotovoltaické elektrárny FVE Ralsko I v lokalitě Kuřívody patří mezi nejvýznamnější energetické záměry v oblasti bývalého vojenského prostoru Ralsko. Z veřejně dostupných dokumentů vyplývá, že projekt se během let postupně měnil prostřednictvím změn stavby před dokončením. Současně veřejné podklady uvádějí cílový instalovaný výkon přibližně 72 MWp. Časová osa projektu je následující:
17. března 2011 – vydáno původní stavební povolení (č. j. MUSPR/1702/2011)
27. dubna 2021 – první změna stavby před dokončením (MURALSKO/1092/2021)
21. prosince 2022 – druhá změna stavby před dokončením (MURALSKO/3602/2022)
30. listopadu 2023 – třetí změna stavby před dokončením (MURA/2996/2023), právní moc 16. prosince 2023.
10. ledna 2024 – potvrzení platnosti stavebního povolení
ČEZ ale k té rozvodně staví také nová vedení?
Ano, dokonce celou novou technickou infrastrukturu včetně rozvoden a transformoven. Ve veřejných dokumentech ke změně územního plánu Ralsko je popsána také nová transformovna 110/35 kV Kuřívody. Ta má zajistit připojení obnovitelných zdrojů a vyvedení výkonu do přenosové soustavy. Dokumenty zmiňují i spínací stanici OZE a kabelové vedení 110 kV. Do této transformovny měla být připojena i solární elektrárna plánovaná na bývalém letišti Hradčany v Ralsku. Projekt se však Libereckému kraji začal hroutit a s padáním karet ještě není konec. Ona i politická scéna kolem celého SLK už přestává být optimistická.
Staví ČEZ rozvodnu i s kapacitou do další nerealizované elektrárny? Kdo to zaplatí, když byl projekt zrušen?
Víme jenom, co je doloženo, další dokumenty se zatím nedohledaly. Veřejně dostupné materiály potvrzují existenci všech tří změn stavby před dokončením a uvádějí, že projekt FVE Ralsko I směřuje k instalovanému výkonu přibližně 72 MWp. Na rozhodnutí MURA/2996/2023 odkazují další oficiální dokumenty.
Kolik stojí taková rozvodna 110/35 kV?
Konkrétní projekt nemáme k dispozici. Když jsme zadali tento dotaz umělé inteligenci (Google), odpověď byla částka v rozmezí 150 až 600 milionů Kč. Při napojení do napěťové úrovně 110 kV jde ale obvykle o stamilionové částky, které se pak „rozpustí“ v poplatcích za distribuci a zaplatí je spotřebitel zvýšením ceny distribuce. Pokud je zde zapojený hlavně solární zdroj, je takové vedení poměrně málo využité. Podle článku Ing. Berana v Solárním magazínu o v podstatě nenávratnou investici, která zatěžuje poplatky spotřebitele. Celý projekt ale můžeme kompletně posoudit, až k němu budeme mít podklady.
Na úřadech chybí poslední rozhodnutí o změně stavby z roku 2023, co se vám nepodařilo zatím veřejně ověřit?
Přes opakované hledání se nepodařilo dohledat samotné poslední platné rozhodnutí MURA/2996/2023 ani jeho přílohy. Z veřejných zdrojů proto nelze ověřit zejména přesný technický rozsah třetí změny, jméno projektanta této změny, odborné podklady a posudky a detailní odůvodnění navýšení projektu. Tyto informace by měly být součástí správního spisu vedeného stavebním úřadem. Bohužel kolem smluv a spisů existují jisté a nejisté okolnosti. Tedy nezbývalo než si veškeré dokumenty vyžádat přímo u společnosti ČEZ.
Otázky, které si zaslouží odpověď, jsou určitě konkrétní změny, které byly rozhodnutím MURA/2996/2023 povoleny, kdo zpracoval projektovou dokumentaci této třetí změny, jaké odborné posudky byly podkladem pro rozhodnutí, jaké technické změny vedly k dnešní podobě projektu?
Proč není rozhodnutí o stavebním povolení ČEZu v Ralsku veřejně dostupné, přestože na ně navazují další veřejné dokumenty?
Můžeme vycházet pouze z veřejně dostupných dokumentů. Tam, kde nebylo možné informace ověřit z originálního správního spisu, máme pouze neověřené informace, které je nutno doplnit. Odpovědi na otevřené otázky může přinést zejména zveřejnění rozhodnutí MURA/2996/2023 a jeho příloh nebo jejich poskytnutí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Máte podezření na konflikt zájmů hejtmana Martiny Půty ve společnosti ČEZ, kde byl v dozorčí radě?
Při konfliktu vyvolaném společností ČEZ ohledně výstavby větrných elektráren v Ralsku vznikly různé události a na základě toho vznikl i nový výbor města Ralsko, který nyní vykonává kontrolní činnost zejména nad energetickými projekty v této oblasti. Začínáme se dozvídat zajímavé věci.
ČEZ měl podle slov tohoto výboru v úmyslu oplotit souvisle 60 hektarů půdy bez možnosti průchodu. Kdo schválil takovýto projekt a hlavně kdo jej vůbec zadal?
Když se neumí ani ČEZ zamyslet nad svými oplocenými hektary kolem FVE a zrovna když se jedná o plochy 60 ha a více, musí mít nad sebou kontrolu, která bude dohlížet na další postup takové výstavby. Výstavby, která se svým plotovým rájem pomalu rovná oplocení pracovního tábora. Koridory pro lidi? Natož koridory pro zvěř? To na ČEZu nikoho nezajímá. Hlavně už, aby to stálo a my jim to zaplatili v našich účtech.
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