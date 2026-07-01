Jurečka (KDU-ČSL): Cedulky a deset tisíc kroků pana ministra

01.07.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. července 2026 - verbální útok na ministra Borise Šťastného

Jurečka (KDU-ČSL): Cedulky a deset tisíc kroků pana ministra
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Děkuju. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu poslance Jandu. Já bych se chtěl pana ministra Šťastného pro kotouly a kotrmelce zastat. On už udělal hodně věcí. Udělal jedny cedulky k výtahům ve Sněmovně, že máme místo jezdění výtahem chodit po schodech. Pak ty cedulky opravil a pak nám dělá videa ze zahrady Strakovy akademie o tom, jak máme chodit 10 000 kroků.

On sám jde příkladem jako člen vlády, kdy v saku nám ukazuje, že ještě ten den to nestihl, tak jde chodit těch 10 000 kroků. Tak to je půlroční výsledek práce ministra této vlády za Motoristy. Jedny cedulky k výtahům, druhé cedulky k výtahům a 10 000 kroků točí videa ze Strakovy akademie.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Jurečka , KDU-ČSL , sněmovna , Šťastný , 24. schůze , 1.7

Mgr. Jana Berkovcová byl položen dotaz

V4

Opravdu má V4 dnes ještě nějaký význam? A proč se vlastně nikdy nerozšířila o další státy, jako třeba Rakousko nebo Německo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

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