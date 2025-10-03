MHMP: Vláda schválila předpoklady pro převod pozemků v Letňanech na hlavní město

Státní pozemky o rozloze přibližně 120 000 m² byly od roku 2019 vyčleněny jako rezerva pro výstavbu vládního administrativního komplexu. V dubnu letošního roku však vláda tuto rezervu zrušila a zahájila přípravu převodu hlavnímu městu Praze, které o ně projevilo zájem. Včerejším rozhodnutím kabinet potvrdil záměr pozemky s metropolí směnit. Dalších zhruba 30 000 m² státní půdy v této lokalitě, s nimiž hospodaří Ministerstvo financí, bude moci Praha odkoupit. Směna i přímý prodej se uskuteční podle jasně stanovených pravidel, která zejména zajistí využití území pro dostupné bydlení a potřebnou občanskou infrastrukturu.
„Dohoda o převodu pozemků u metra Letňany ukazuje, že když stát a město táhnou za jeden provaz, může z toho těžit celá Praha. Vytváříme předpoklady pro vznik nové čtvrti s bydlením, školami, parky i zdravotnickými zařízeními. Je to projekt, který posune celé město dopředu,“ komentuje schválený záměr převodu státních pozemků primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Praha potřebuje novou bytovou výstavbu, a to především dostupné nájemní byty – nejen pro mladé rodiny či potřebné profese, ale pro všechny. Letňany mohou být vzorem udržitelného plánování, které Praze chybělo – a příkladem, že bytovou krizi umíme řešit stavěním, nikoli regulacemi. Navíc, v tomto případě se nejedná jen o byty, ale o celou novou městkou čtvrť, která Pražanům přinese navíc i pracovní místa, sociální a zdravotní služby a občanskou vybavenost,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro bytovou politiku Alexandra Udženija.
„Otevíráme cestu k dohodě, která je výhodná pro obě strany. Praha získá rozvojové území pro dostupné bydlení a veřejnou infrastrukturu u metra Letňany, stát má jistotu, že na tom nebude v budoucnu tratit. Pokud cena pozemků vzroste kvůli změně územního plánu nebo úpravě limitů vyplývajících z provozu kbelského letiště, město rozdíl dorovná,“ vysvětluje hlavní principy schváleného postupu převodu státních pozemků ministr financí Zbyněk Stanjura.
„Jsem rád, že se pro pozemky, které historicky spravoval Státní pozemkový úřad, našlo smysluplnější využití než vládní úřednické městečko. Cena bydlení patří k největším problémům, které Pražany trápí. Dohoda vlády s hlavním městem je velkým krokem správným směrem, protože umožní využít toto strategické území právě pro rozvoj dostupného bydlení,“ dodává ministr zemědělství Marek Výborný.
Stát hlavnímu městu převede pozemky, které se nacházejí v tzv. Velkém rozvojovém území Kbely–Letňany, což je jedna z největších rozvojových ploch v Praze. Autoři nového Metropolitního plánu zde plánují vznik moderní městské čtvrti s dostupným bydlením, založené na principech udržitelného a kompaktního města krátkých vzdáleností. Urbanistická koncepce počítá s blokovou strukturou a dobrou dopravní obslužností. Více než třetinu území pokryje zeleň, parky a veřejná prostranství. Součástí plánů je také nová občanská vybavenost – školy, zdravotnická zařízení a služby – a vznik až osmi tisíc pracovních míst.
„Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje připravuje moderní koncepci nové čtvrti. Půjde o kompaktní město krátkých vzdáleností – s dobrou dopravní obslužností, dostatkem veřejné vybavenosti i pracovních příležitostí. Tento koncept bude součástí Metropolitního plánu, který chceme schválit v první polovině příštího roku,“ přibližuje podobu nové městské čtvrti náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček.
„Praze chybí území pro dostupné bydlení a státu zase prostor pro moderní nemocnici. Právě proto je dnešní dohoda tak zásadní – otevírá cestu k proměně jednoho z klíčových rozvojových území metropole v moderní městskou čtvrť. Letňany jsou důkazem, že když město a stát postupují společně, mohou vzniknout projekty s obrovským přínosem pro všechny,“ uzavírá starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
Vedle závazku zajistit dostupné bydlení, občanskou vybavenost a související infrastrukturu je klíčovou podmínkou převodu státních pozemků na hlavní město také vytvoření rezervy pro budoucí moderní nemocnici u metra Letňany. Tato rezerva vznikne díky směně státních a městských pozemků, která umožní státu získat ucelený a kompaktní pozemek vhodný pro umístění zdravotnického zařízení s širokou spádovou oblastí.
Součástí dohody mezi státem a Prahou je rovněž smluvní ujednání, že pokud se v příštích deseti letech zvýší hodnota pozemků získaných městem v důsledku změn územně plánovací dokumentace nebo stavebně-technických úprav, poskytne metropole státu odpovídající finanční doplatek. Tím je zajištěno hospodárné a účelné nakládání se státním majetkem a zároveň vzniká prostor pro moderní bydlení i špičkovou zdravotnickou infrastrukturu v jedné z nejvýznamnějších rozvojových lokalit metropole.
autor: Tisková zpráva