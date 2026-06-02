Mrtví po ruském útoku. Zelenskyj píše Trumpovi, odpověď nepřišla

Nejméně 22 lidí zahynulo a více než stovka dalších utrpěla zranění při rozsáhlém ruském útoku na ukrajinská města. Rusko podle ukrajinských představitelů během noci vyslalo desítky raket a stovky dronů. Pod palbou se ocitly mimo jiné Kyjev a Dnipro, uvedla agentura Reuters.
Údery na Kyjev, Dnipro a další města následovaly po předchozích ruských varováních o „systematických“ útocích na ukrajinskou metropoli. Moskva je spojovala s dronovým útokem na ubytovací zařízení v Luhanské oblasti, kterou Rusko kontroluje. Kyjev odmítá, že by tento objekt úmyslně napadl.
Třetí těžký útok na Kyjev za méně než měsíc
Agentura Reuters připomíná, že šlo již o třetí rozsáhlý útok na Kyjev za necelý měsíc. Ruské síly přitom pokračují v pravidelných vzdušných úderech na ukrajinská města od zahájení invaze v roce 2022.
Současně stagnují jednání o ukončení války zprostředkovaná Spojenými státy. Washington se v posledních týdnech soustředí především na situaci kolem Íránu. Zároveň se letos zpomalil postup ruských vojsk na frontě a Ukrajina zesílila útoky na ruské ropné rafinerie.
Zelenskyj: Pokud nebudeme chráněni, útoky budou pokračovat
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko během noci vypálilo 73 raket a vyslalo více než 600 dronů. Současně vyzval Spojené státy k dodání dalších střel Patriot pro protivzdušnou obranu.
Podle ukrajinského prezidenta se zásoby prostředků protivzdušné obrany tenčí a země potřebuje další podporu západních partnerů.
Kreml mluví o „novém paradigmatu“
Kreml prohlásil, že válka vstoupila do „nového paradigmatu“ po tom, co označil za „nelidské teroristické činy“ ukrajinské armády vůči civilistům. Moskva tak zopakovala obvinění, která Kyjev dlouhodobě vznáší na adresu ruských sil.
Rusko navíc v minulém týdnu varovalo před pokračováním systematických úderů a vyzvalo cizince, aby opustili Kyjev.
Dopis Trumpovi a výzva k tvrdším sankcím
Reuters dále uvádí, že Zelenskyj minulý týden zaslal dopis americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a členům Kongresu, ve kterém požádal o dodávky systémů protivzdušné obrany. Podle ukrajinských představitelů do pondělního dne neobdržel odpověď.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vyzval spojence k „konkrétním krokům“, které by pomohly Ukrajině a zvýšily tlak na Rusko prostřednictvím přísnějších sankcí a další vojenské pomoci.
„Moskva na bojišti prohrává. Žádný počet raket na tom nic nezmění. Co změnit můžeme, je schopnost Ruska pokračovat v teroru,“ uvedl Sybiha na síti X.
Podle Reuters patří tento útok k největším ruským vzdušným operacím proti Ukrajině v posledních týdnech a opět zvýšil tlak na západní spojence Kyjeva, aby posílili dodávky systémů protivzdušné obrany.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
