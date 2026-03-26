Nadace ČEZ: Výsadba dubů u zaniklé samoty poplužního dvora

Dva kilometry severovýchodním směrem od Čechtic a jeden kilometr severozápadně od Křivsoudova zakořeňuje od 24. března v místech zaniklé samoty (poplužního dvora) Chrastovice 17 dubů zimních.
„Výsadba byla navržena tak, aby duby vysazené mezi dvěma zemědělskými pozemky vytvoří v budoucnu větrolam a zároveň i protiprašnou stěnu. Osazení meze stromy navíc posílí i její funkci biokoridoru, což příznivě ovlivní okolní prostředí. Dřeviny rovněž poskytnou úkryt drobnému ptactvu a hmyzu,“ říká starosta městyse Čechtice Pavel Holejšovský.
I podle manželů Sýsových, vlastníků pozemků, přispěje nová alej ke zlepšení životního prostředí. Vzhled krajiny se navíc stane atraktivnější pro turisty a milovníky přírody. „Samozřejmě, že se postaráme o následnou péči. Věříme, že z dubů budou jednou pěkné mohutné stromy, které přežijí nás všechny, co jsme je sázeli,“ poznamenal Petr Sýs s tím, že o pomoc požádali městys Čechtice z důvodů větších zkušeností s realizací a následnou péčí s již na jeho území proběhlými výsadbami nové zeleně.
Výsadba tak ke spokojenosti všech úspěšně proběhla mezi dvěma obhospodařovanými zemědělskými pozemky. Dotčená mez se přitom nachází u bývalého statku, kolem kterého protéká Luční potok. „Lokalita bývalých Chrastovic je využívána především zemědělci. Rovněž ovšem propojuje další malé vesničky v okolí Čechtic, takže okolní cesty a naše dvě silnice třetí třídy jsou hojně využívány právě turisty,“ poznamenal ještě starosta s tím, že výsadba byla pochopitelně konzultována s odbornou zahradnickou firmou, s níž městys dlouhodobě spolupracuje.
Díky grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky grantu Stromy podařilo vysadit kolem 150 000 dřevin. Například v loňském roce byly nadací podpořeny celkem 132 projekty za více než 14 milionů korun, což celkem obnáší 10 842 kusy dřevin. Ve Středočeském kraji to bylo 23 projektů za 2 467 263 korun. Letošní jarní výsadba nové zeleně v rámci grantu Stromy probíhá ve středních Čechách na třinácti místech. Nadace ČEZ přitom mezi žadatele přerozdělila bez pár drobných 1 344 300 korun.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony.
