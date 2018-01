Národní zemědělské muzeum: Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu

V sobotu 27. ledna od 10 do 17 hodin můžete v rámci akce Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu zažít atmosféru staročeské zabijačky a ochutnat zabijačkové speciality. Připraveny jsou také divadlo a dílničky pro děti i kuchařské workshopy pro dospělé.

Zatímco v minulosti byly zabijačky neodmyslitelnou zimní tradicí v každém větším stavení, ve 21. století jich můžeme v Praze zažít jen pár do roka. Jednou z nich je ta v Národním zemědělském muzeu, která se letos koná už po jedenácté. Přinese především ukázky tradičních postupů zpracování vepřového masa v režii řeznického mistra Tomáše Hudery, začínající v 11, 13 a 15 hodin. Po celou dobu akce bude na muzejním dvoře probíhat také prodej a ochutnávka zabijačkových a dalších gastronomických specialit včetně piva, vína a destilátů. V budově muzea mohou návštěvníci posedět v „muzejní hospůdce“. Připraven je i doprovodný program pro děti – v 11 hodin loutková pohádka Tři malá prasátka v podání souboru Buchty a loutky, ve 13 hodin Prasečí cirkus dua Bratři v tricku a po celý den řemeslné a výtvarné dílničky.

„Letenské prase je velmi oblíbená akce, koná se u nás už po jedenácté. Díky nově otevřenému gastrostudiu přinášíme letos návštěvníkům novinku – tematické workshopy. Pod vedením řezníka si budou moci vyzkoušet, jak se vyrábí jitrnice, tlačenka, jelítka či prejt,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek. Workshopy začínají v 11.30, 13.30 a 15.30 hodin, všechny dobroty si účastníci mohou sníst přímo v muzeu nebo odnést domů. Cena workshopu je 200 Kč a lze si ho objednat ZDE.

O původních plemenech prasat, zachráněném přeštíkovi či o chovu prasat dříve a dnes se dozvíte na informačních panelech, které pro návštěvníky připravil Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi. „Vepřové maso je trvalou součástí české kulinářské kultury. Výzkumný ústav živočišné výroby se rozhodující měrou podílel na záchraně jediného původního plemene – přeštického černostrakatého prasete – a o tento odkaz se stará i dnes,“ konstatuje vedoucí výzkumného oddělení chovu prasat VÚŽV Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

Muzeum vybírá na akci jednotné vstupné 50 Kč, po dobu konání akce platí i na vstup do všech expozic. Děti do 140 cm a senioři nad 70 let mají vstup zdarma.

Psali jsme: Jablonecké muzeum skla a bižuterie zve v sobotu na tvůrčí dílnu Přerov: Model zámku má sloužit nevidomým. Místo bude mít v muzeu Semily: V lednu do muzea na výstavy zdarma Památník bratří Mrštíků v Divákách prokoukne. Lidé si prohlédnou sbírky i on-line

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva