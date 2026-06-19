Největší železniční tendr v historii Česka vstupuje do finále. České dráhy mají nejlepší nabídku

Tratě směrem na Kolín, Beroun, Kladno nebo Kutnou Horu jsou posledních deset let na hranici kapacity. Počet cestujících na páteřních linkách se prakticky zdvojnásobil a bez nových, prostornějších souprav se situace bude dál zhoršovat. Nové jednotky EMU 400 mají být odpovědí. Jsou to modernější vozidla s vyšší kapacitou pro desetitisíce lidí, kteří těmito trasami denně dojíždějí.
Cena je jen část příběhu
Diskuse kolem zakázky se dlouho točila zejména kolem peněz a technických parametrů. U kontraktu v hodnotě 142 miliard korun na třicet let provozu ale hrají roli i jiné faktory. Příměstská doprava v okolí Prahy není jednoduchá linka mezi dvěma městy. Jde o složitý síťový systém propojený s dálkovými spoji, regionální dopravou i MHD. Každý výpadek nebo selhání dispečerského řízení okamžitě pocítí tisíce lidí.
Právě proto rozhoduje vedle ceny také zkušenost s řízením rozsáhlého provozu, personální a technické zázemí, schopnost zvládat mimořádné situace nebo dlouhodobě garantovat stabilní službu. To jsou parametry, které v nabídkové tabulce nenajdete, ale v každodenním provozu se projeví stejně silně jako pořizovací cena souprav.
Nové vlaky by měly vyjet v prosinci 2030
Pokud nedojde k odvolání nebo soudnímu sporu, může kontrakt nabýt platnosti v řádu měsíců. Nasazení prvních souprav EMU 400 je plánováno na jízdní řád platný od prosince 2030. Pro Prahu a Středočeský kraj to znamená, že nové vlaky by na přetížených tratích mohly začít jezdit za necelé čtyři roky.
Lhůty pro případná odvolání stále běží. Odvolání by přitom znamenalo další zdržení celého procesu a tratě, které už teď jedou na hranici kapacity, by na nové vlaky čekaly ještě déle. Pokud se nikdo neodvolá, mohly by první soupravy EMU 400 vyjet na přetížené pražské tratě v prosinci 2030.
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