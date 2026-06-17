Češi se Němcům bránili, nevěřte lžím. Fakta k výročí smrti parašutistů

Před 84 lety se odehrála jedna z největších bitev v našich moderních dějinách. Sedm parašutistů dokázalo přes 7 hodin vzdorovat více než 800 po zuby ozbrojeným nacistům. V pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici se odehrála poslední bitva českých hrdinů, kteří zlikvidovali Heydricha.
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Hovoří o velkém hrdinství stovek a tisíců Čechů, kteří parašutistům po celou dobu pomáhali s vědomím, že je to bude stát život. Doktor Šustek se zamýšlí také nad snahou některých současných intelektuálů či komentátorů zpochybňovat význam atentátu nebo snižovat české hrdinství v průběhu války a protektorátu.
„Češi byli hrdinští a vůči Němcům v době okupace nepřátelští. To snad dneska může vědět každý, kdo chce. Existují samozřejmě různí propagandisté a novináři, zejména v některých médiích, kteří budou tvrdit opak a budou to říkat asi až do skonání světa. V této monografii (Atentát na Heydricha a následný teror proti Čechům, pozn. red.) jsem vycházel z edičního projektu, kdy jsem postupně vydal čtyři svazky německojazyčných o dokumentů německé okupační správy s českými překlady a poznámkovým aparátem, kde jsem se snažil pomocí dokumentů odvyprávět příběh akce domácího a zahraničního odboje k likvidaci nacistického zločince Heydricha, ale také celou atmosféru heydrichiády a dopadů na celou českou společnost,“ uvádí na YouTube kanálu ParlamentkyTV historik.
Shrnutím je jeho zmíněná kniha Atentát na Heydricha a následný teror proti Čechům. „Sestává ze dvou částí. První je akce domácího a zahraničního odboje na likvidaci Heydricha a druhá, obsáhlejší část pojednává o teroru, který dopadal jednak na aktivní odbojáře, spolupracovníky parašutistů a samotné parašutisty a zejména na celou českou společnost. Troufám si říct, že přede mnou nikdo takový pokus neučinil,“ popisuje Vojtěch Šustek.
Odmítá pohled, že se Češi během protektorátu chovali jako udavači. Opak byl podle něho pravdou. „Když zmocněnec Wehrmachtu generál Rudolf Toussaint žádal, aby byla vyhlášena odměna pro každou civilní osobu, která provede udání vedoucí k dopadení agentů parašutistů, řečeno německou terminologií, tehdy se k tomu vyjádřil bezpečnostní policista Horst Böhme v tom smyslu, že když si to vůdce přeje, odměny se vypíšou, ale vzhledem ke známé mentalitě Čechů mají finanční odměny jen velmi malou vyhlídku na úspěch a místo toho bude účinnější zveřejnit popravy spolupracovníků “agentů parašutistů”, což bude daleko účinnější,” sděluje pro ParlamentníListy.cz historik, archivář a autor mnoha historických knih o atentátu na Heydricha a následné heydrichiádě.
Jak vnímá ojedinělé názory, které tvrdí, že vzhledem k následnému teroru se atentát na Heydricha “nevyplatil”? „Lidé, kteří vykládají, že atentát neměl smysl, doslova papouškují neblaze proslulého kolaboranta Emanuela Moravce. V této knize se touto propagandou hodně zabývám. Kolaborant Moravec i různí jeho novinářští nohsledi se Čechům snažili namluvit, že byl atentátem zahynul jeden německý pohlavár, ale žádný užitek to nepřinese, ale naopak to přinese oběti nevinných Čechů a může za to prezident Beneš. Tehdejší propaganda mluvila o prezidentu Edvardu Benešovi podobným tónem, jako se o něm mnohdy dnes.“ dnes,”
„Co se týče tzv. užitku atentátu, je zapotřebí připomenout zřejmou věc, že válku bylo nutné s Němci vybojovat a úvahy, jestli to mělo či nemělo smysl, jsou mimo. Němce bylo zapotřebí vojensky porazit. Heydrich nebyl jen zastupujícím říšským protektorem, ale především byl šéfem Hlavního úřadu říšské bezpečnosti v Berlíně. Byl druhým mužem SS. Pod Himmlera a následně Heydricha patřil veškerý represivní aparát nejenom v Německu, ale i na územích Němci okupovaných. Je též všeobecně známo, že Heydrich měl zásadní podíl na genocidě lidí židovského původu ze všech evropských zemí, kam německá moc dosáhla,” připomíná Šustek.
Byl to právě Emanuel Moravec, který prezidenta Beneše označoval jako „krvavého Beneše“, což se nápadně podobá akci brněnských vandalů, kteří tamní Benešovu sochu polili rudou barvou na znamení toho, že má údajně ruce od krve. Podle doktora Šustka se tito lidé shodují s tehdejší protektorátní kolaborantskou propagandou. „Jsou to asi lidé, kteří by si myšlenkově a názorově byli s Emanuelem Moravcem velice blízcí,“ dodává.
Pokud jde o okolnosti prozrazení úkrytu parašutistů a jejich poslední bitvy v kostele v Resslově ulici, historik připomněl, že nacisté dlouho tápali a neměli žádné stopy, což svědčí o nepoddajnosti Čechů vůči nepředstavitelným celoplošným represím. Atentát byl proveden 27. května, Heydrich zraněním podlehl 4. června, pět dní nato v měl v Berlíně pohřeb, 10. června byly vyvražděny Lidice bez jakékoli stopy na parašutisty a pouze jako záminka a až 18. června se dostali do kostela svatých Cyrila a Metoděje, který sloužil jako úkryt sedmi parašutistů.
„Němci už 29. května vyhlásili velkou pátrací akci a povolali si tisíce a tisíce příslušníků německé policie z území sousedících s Protektorátem a rozjeli takovou akci, kdy postupně prohlédli všech pět tisíc měst a obcí na území Protektorátu, pročesávali lesy a rozpoutali teror prostřednictvím tzv. stanných soudů a každodenním ohlašováním poprav. Jenže ani po provedení spektakulární odstrašující akce zůstali Němci stát bezradní, protože se ani přes teror, velice výhružnou propagandu a vypisování gigantických finančních odměn nenašel nikdo, kdo by jim řekl, kde „agenti parašutisté“ jsou,“ konstatuje.
Nacisté proto vyhlásili pro ně ponižující amnestii, která měla zprostit trestu každého, kdo dosud nesplnil svou povinnost učinit udání a rozhodne se tak učinit později. Ani to však nezabralo. „Proto nechali Němci ústy kolaboranta Moravce přednést 12. června projev, kde otevřeně hrozili genocidou celého českého národa. Němci řekli buď anebo. Buď český národ vydá Benešovy agenty a vrahy, to byly jejich floskule, anebo celý národ zahyne. Moravec zároveň prohlásil, že kdo až dosud nesplnil povinnost učinit udání a přesto ji nakonec splní, zůstane bez trestu a bude odměněn. 13. června Němci ve věstníku říšského protektora vydali vyhlášku, kde stanovili, že tato amnestie platí do 18. června 20 hodin. Potom začala kolaborantská německá propaganda v novinách a rozhlase šířit, kolik dní a nakonec kolik hodin nás dělí od katastrofy celého českého národa. Do toho se Němcům povedlo rozšířit šeptanou propagandou, že každý desátý Čech bude zastřelen. To nerozšířili náhodou, ale měli to promyšlené a v knize o tom píšu,“ sděluje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
Mgr. Ondřej Benešík
„Na vyhlášení amnestie slyšel člen paraskupiny Out Distance rotný Karel Čurda, který se už koncem dubna, tedy před atentátem, chtěl vyvázat z činnosti parašutistů a ztratil se svému veliteli Adolfu Opálkovi a kamarádům. Zřejmě si myslel, že se bude ukrývat střídavě u své sestry a matky. Zpráva o atentátu ho zastihla u sestry v Kolíně, odkud následně odjel do Nové Hlíny k matce. Tam se schovával, přestál tam dvě policejní kontroly. V novinách si přečetl, že byly vyvražděny rodiny parašutistů Oldřicha Pechala a Ivana Kolaříka, což Němci chlubivě zveřejňovali. Rozhodl se, že vykoupí svůj život životy svých kamarádů parašutistů a spolupracovníků. Napřed napsal udavačský dopis, že atentát na Heydricha spáchal Kubiš s Gabčíkem a poslal to na četnickou stanici do Benešova, jenže četníci ho ani pod rizikem vlastních životů nikam dál nepostoupili. Vyrazil proto osobně na gestapo do Prahy, kde prohlásil, že je britský agent parašutista,“ popisuje Vojtěch Šustek s tím, že následně začal udávat veškeré informace, které měl o parašutistech a jejich spolupracovnících. „Čurda tam už během prvního večera prozradil více než 40 českých vlasteneckých rodin, které poskytovaly pomoc parašutistům. Ty rodiny znal, protože ho také skrývaly,“ doplnil. Karel Čurda tak má podle jeho slov na svědomí stovky životů.
Jak se nakonec nacisté dostali až ke kostelu v Resslově ulici?
Jak dlouho dokázal mladý syn jedné z rodin ukrývající parašutisty odolávat mučení a trýznivému výslechu?
Jakým způsobem probíhalo obklíčení kostela, kde se parašutisté ukrývali?
Proč měla celá akce zpoždění kvůli hádkám samotných nacistů?
A hlavně, jak dokázalo sedm mladých mužů dlouhé hodiny vzdorovat více než osmi stovkám příslušníků SS a gestapa?
Co doktor Šustek říká na filmy, které o atentátu na Heydricha a posledním boji parašutistů v kostele byly natočeny?
Toto všechno se dozvíte v poutavém rozhovoru s Vojtěchem Šustkem na YouTube kanálu ParlamentkyTV
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