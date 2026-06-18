Sankce proti Rusku: Takto prý Macron přesvědčil Trumpa

Podle informací diplomatických zdrojů sehrála klíčovou roli kombinace pečlivě připravené francouzské strategie a emotivního vystoupení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten během jednání ukázal Donaldu Trumpovi fotografie kyjevské katedrály Panny Marie poškozené při ruském útoku. Snímky zachycující hořící zlaté kopule historické svatyně podle několika účastníků summitu na amerického prezidenta silně zapůsobily. „Myslím, že ho to skutečně zasáhlo,“ uvedl jeden z představitelů G7 pro bruselský list Politico.
Právě tento moment měl být jedním z posledních impulzů, které vedly k tomu, že Spojené státy nakonec podpořily formulace závěrečného komuniké výrazně příznivější pro Ukrajinu, než se ještě před několika dny očekávalo.
Macronův dlouhodobý plán
Úspěch však nebyl dílem náhody. Macron se na summit připravoval měsíce a snažil se vytvořit podmínky, které by zvýšily šanci na konstruktivní jednání s americkým prezidentem. Francouzský prezident například přizpůsoboval termín summitu Trumpovu programu, upravoval seznam hostů a usiloval o to, aby americký lídr přijal pozvání do Francie. Součástí snahy bylo i slavnostní setkání ve Versailles, kde hosté dostali menu zahrnující humra, kaviár, lanýže a další luxusní pokrmy.
V samotném Evian-les-Bains pak evropské delegace postupovaly koordinovaně. Podle diplomatických zdrojů se během pondělní večeře snažily prezentovat válku na Ukrajině způsobem, který odpovídá Trumpovu pohledu na světovou politiku. Místo tradičních argumentů o mezinárodním právu a obraně demokracie zdůrazňovaly především otázku vítězů a poražených. Evropští lídři podle zdrojů opakovaně upozorňovali, že Rusko navzdory rozsáhlým útokům nedokáže dosáhnout rozhodujícího průlomu na frontě a že Ukrajina si naopak dokáže udržovat obranné pozice.
Diplomaté zároveň zdůrazňovali pokračující ruské útoky na civilní cíle a kulturní památky. Macron podle účastníků jednání sehrál při této koordinaci hlavní roli a snažil se vytvořit jednotnou argumentační linii, která by byla pro Trumpa přijatelná.
Před začátkem summitu přitom panovaly obavy, že Donald Trump bude usilovat o zmírnění společného postoje vůči Moskvě nebo se pokusí zablokovat některé části závěrečného prohlášení. Výsledek byl však odlišný.
Lídři G7 nakonec společně podpořili další pomoc Ukrajině, nové obranné kapacity pro Kyjev a pokračování sankčního tlaku na Rusko. V dokumentu zazněla také podpora ukrajinského odporu proti ruské invazi a ocenění vývoje na bojišti.
Předseda Evropské rady António Costa označil výsledek summitu za důkaz, že situace na Ukrajině se začíná vyvíjet příznivěji pro Kyjev. Podobně hovořil i kanadský premiér Mark Carney, podle něhož se americký postoj během jednání posunul směrem k realističtějšímu hodnocení situace na frontě.
Summit přinesl také další konkrétní závazky. Státy G7 se například dohodly na postupném snižování závislosti na čínských vzácných zeminách a dalších strategických surovinách. Cílem je posílit ekonomickou bezpečnost západních zemí a snížit jejich zranitelnost vůči geopolitickému tlaku Pekingu.
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Opatrný optimismus
Navzdory pozitivnímu výsledku nebyly vztahy mezi oběma prezidenty během summitu bez problémů. Ještě před příjezdem do Francie Trump opět pohrozil zavedením stoprocentního cla na francouzské víno v reakci na francouzskou digitální daň zaměřenou na velké technologické společnosti. Macron na to reagoval prohlášením, že je připraven vést s americkým prezidentem „zdvořilou, ale ráznou“ diskusi.
Pozornost vzbudilo také to, že francouzský prezident osobně nepřivítal Trumpa při jeho příjezdu. Následná bilaterální schůzka navíc podle některých pozorovatelů probíhala ve spíše chladné atmosféře. Macron však odmítl tvrzení, že by svou diplomacii stavěl pouze na lichocení americkému prezidentovi. Připomněl, že se s Trumpem opakovaně střetl v otázkách týkajících se Grónska, Ukrajiny i dalších zahraničněpolitických témat. Podle francouzského prezidenta je možné vést tvrdé spory a současně hledat oblasti spolupráce.
Přes veškerý optimismus zůstávají evropští diplomaté opatrní. Donald Trump je známý tím, že své postoje často mění a že jeho zahraniční politika bývá výrazně ovlivňována aktuálními okolnostmi. Řada účastníků summitu proto upozorňuje, že současné sblížení nemusí mít dlouhého trvání. Jediný telefonát mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem může podle nich situaci znovu změnit.
Také samotný Macron si uvědomuje, že diplomatické vítězství nemusí být trvalé. Francouzská diplomacie sice dokázala předejít očekávaným konfliktům a získat americkou podporu pro společné závěry summitu, skutečnou hodnotu těchto závazků však ukážou až následující měsíce.
Zatím si ale Paříž může připsat důležitý úspěch a povedlo se mu to, co ještě před několika dny vypadalo nepravděpodobně – přesvědčit amerického prezidenta, aby se alespoň dočasně postavil na stranu společné západní linie. Otázkou zůstává, jak dlouho tento obrat vydrží. Jak poznamenal jeden z evropských diplomatů, kteří summit sledovali zblízka, „skutečnost, že Trump často mění názory, je dnes součástí reality, se kterou musí všichni počítat.“
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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