Ministr Bednárik: Spolupráce se Španělskem při výstavbě VRT

Hlavními tématy byly vyjednávání o novém víceletém finančním rámci Evropské unie na období 2028–2034, rozvoj vysokorychlostních tratí, budoucnost nákladní železniční dopravy a konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu. Oba ministři se shodli, že Evropská unie musí zachovat silnou podporu dopravní infrastruktury prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF III). Česká republika i Španělsko patří mezi státy, které prosazují dostatečné financování strategických železničních projektů v příštím rozpočtovém období.
„Rozvoj dopravní infrastruktury je jednou z klíčových podmínek dalšího hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a bezpečnosti Evropy. Proto považujeme za zásadní, aby měl Nástroj pro propojení Evropy i v příštím rozpočtovém období dostatečné finanční zdroje. Česká republika a Španělsko mají v této oblasti řadu společných zájmů a chceme při jednáních o budoucím podobě CEF III úzce spolupracovat,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Významnou část jednání věnovali ministři rozvoji vysokorychlostních železničních tratí. Česká republika pokračuje v přípravě páteřní sítě vysokorychlostních spojení, která propojí hlavní hospodářská centra země s evropskými dopravními koridory. Španělsko, které disponuje jednou z nejrozsáhlejších sítí vysokorychlostních tratí v Evropě, může být pro Českou republiku cenným partnerem při sdílení zkušeností a know-how.
„Španělsko dlouhodobě patří mezi evropské lídry ve výstavbě vysokorychlostních tratí a daří se mu realizovat tyto projekty za velmi konkurenceschopné náklady na kilometr. Jedním z důvodů je vysoká míra standardizace technických řešení a využívání typových konstrukcí. Právě v této oblasti vidím prostor pro inspiraci i pro Českou republiku,“ doplňuje ministr dopravy Ivan Bednárik.
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Ministři rovněž diskutovali o situaci v nákladní železniční dopravě, kde Španělsko na posledním jednání Rady ministrů dopravy podpořilo iniciativu ministra Bednárika, jejímž cílem je zastavit dlouhodobý pokles podílu železnice na nákladní přepravě v Evropě. Dalším důležitým tématem byla konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu. Česká republika podporuje snahu Španělska prosadit na úrovni EU zrychlení a zjednodušení schvalovacích, certifikačních a povolovacích procesů, které dnes často prodlužují dodávky nových kolejových vozidel a komplikují zavádění inovací. Podle španělské strany dosahují zpoždění dodávek nových vlaků v Evropě běžně dva a půl až tři roky.
„Evropský železniční průmysl potřebuje rychlejší a předvídatelnější schvalovací procesy. Pokud chceme uspět v globální konkurenci, musíme odstranit zbytečné administrativní překážky a urychlit zavádění inovací. V tom vidíme se Španělskem jasnou shodu,“ řekl Bednárik.
Závěrem oba ministři ocenili dlouhodobě konstruktivní spolupráci mezi Českou republikou a Španělskem a potvrdili zájem pokračovat v dialogu nad tématy, která budou v následujících letech určovat podobu evropské dopravy a mobility.
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