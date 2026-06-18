Ministr Bednárik: Spolupráce se Španělskem při výstavbě VRT

18.06.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Ministr dopravy dnes v Praze jednal se španělským ministrem dopravy a udržitelné mobility Óscarem Santiagem Puentem.

Ministr Bednárik: Spolupráce se Španělskem při výstavbě VRT
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bednárik, ministr dopravy

Hlavními tématy byly vyjednávání o novém víceletém finančním rámci Evropské unie na období 2028–2034, rozvoj vysokorychlostních tratí, budoucnost nákladní železniční dopravy a konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu. Oba ministři se shodli, že Evropská unie musí zachovat silnou podporu dopravní infrastruktury prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF III). Česká republika i Španělsko patří mezi státy, které prosazují dostatečné financování strategických železničních projektů v příštím rozpočtovém období.

„Rozvoj dopravní infrastruktury je jednou z klíčových podmínek dalšího hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a bezpečnosti Evropy. Proto považujeme za zásadní, aby měl Nástroj pro propojení Evropy i v příštím rozpočtovém období dostatečné finanční zdroje. Česká republika a Španělsko mají v této oblasti řadu společných zájmů a chceme při jednáních o budoucím podobě CEF III úzce spolupracovat,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Významnou část jednání věnovali ministři rozvoji vysokorychlostních železničních tratí. Česká republika pokračuje v přípravě páteřní sítě vysokorychlostních spojení, která propojí hlavní hospodářská centra země s evropskými dopravními koridory. Španělsko, které disponuje jednou z nejrozsáhlejších sítí vysokorychlostních tratí v Evropě, může být pro Českou republiku cenným partnerem při sdílení zkušeností a know-how.

Ivan Bednárik, MBA

  • BPP
  • ministr dopravy
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„Španělsko dlouhodobě patří mezi evropské lídry ve výstavbě vysokorychlostních tratí a daří se mu realizovat tyto projekty za velmi konkurenceschopné náklady na kilometr. Jedním z důvodů je vysoká míra standardizace technických řešení a využívání typových konstrukcí. Právě v této oblasti vidím prostor pro inspiraci i pro Českou republiku,“ doplňuje ministr dopravy Ivan Bednárik.

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Ministři rovněž diskutovali o situaci v nákladní železniční dopravě, kde Španělsko na posledním jednání Rady ministrů dopravy podpořilo iniciativu ministra Bednárika, jejímž cílem je zastavit dlouhodobý pokles podílu železnice na nákladní přepravě v Evropě. Dalším důležitým tématem byla konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu. Česká republika podporuje snahu Španělska prosadit na úrovni EU zrychlení a zjednodušení schvalovacích, certifikačních a povolovacích procesů, které dnes často prodlužují dodávky nových kolejových vozidel a komplikují zavádění inovací. Podle španělské strany dosahují zpoždění dodávek nových vlaků v Evropě běžně dva a půl až tři roky.

„Evropský železniční průmysl potřebuje rychlejší a předvídatelnější schvalovací procesy. Pokud chceme uspět v globální konkurenci, musíme odstranit zbytečné administrativní překážky a urychlit zavádění inovací. V tom vidíme se Španělskem jasnou shodu,“ řekl Bednárik.

Závěrem oba ministři ocenili dlouhodobě konstruktivní spolupráci mezi Českou republikou a Španělskem a potvrdili zájem pokračovat v dialogu nad tématy, která budou v následujících letech určovat podobu evropské dopravy a mobility.

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doprava , MD , Španělsko , železnice , VRT , Bednárik

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