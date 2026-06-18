Spílání Trumpovi: Tak špatná dohoda s Íránem, že teď odevzdá Rusům Aljašku

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Francouzský prezident Emmanuel Macron zveřejnil video, na kterém Trump podepisuje klíčový dokument. Podepisuje ho ve francouzském Versailles.
„Prezident Trump tento večer podepsal ve Versailles dohodu mezi Íránem a Spojenými státy. Tato dohoda otevírá cestu k trvalému míru a umožňuje znovuotevření otevření průlivu. Je to důležitý krok správným směrem pro naše země, který brzy umožní snížení cen energie,“ napsal na sociální síti X Macron k videu.
Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026
Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.
C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m
Pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf prozradil, že na cestě k dojednání mírového memoranda přispěly Turecko, Saúdská Arábie a Egypt. „Ať toto memorandum o porozumění slouží jako trvalý základ pro větší porozumění, vzájemný respekt a sdílenou prosperitu pro celý region,“ vyjádřil přání pákistánský premiér.
I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026
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Republikánský senátor Bill Cassidy konstatoval, že někdejší prezident USA Ronald Reagan se musí obracet v hrobě, pokud odkudsi z nebe vidí, co Trump s Íránem dojednal.
„Reagan se v hrobě obrací. Íránské jaderné ambice nebyly zkroceny a Íránci zjistili, že vyhrožování blokací Hormuzského průlivu funguje, a nepochybně to v budoucnu využijí. Nyní může Írán díky této dohodě budovat zcela novou infrastrukturu. Před válkou byl průliv otevřený, Írán byl drcen sankcemi a 13 vojáků bylo stále naživu. Teď je mrtvých 13 Američanů, rodiny zaplatily miliardy na čerpacích stanicích, sankce budou zrušeny a bombardování ustalo. Toto je největší diplomatická chyba posledních desetiletí,“ vzkázal republikánský senátor z Louisiany Trumpovi.
Reagan is rolling over in his grave. Iran’s nuclear ambitions were not curbed, and they have learned that threatening the Strait of Hormuz works and will undoubtedly leverage it in the future. Now, Iran gets to build brand-new infrastructure under this deal.— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) June 17, 2026
Before the war, the…
Stejně kriticky se k Trumpově dohodě s Íránem vyjádřil i senátor Mark Kelly z Arizony, bývalý astronaut.
„Donald Trump nás zavedl do války bez plánu. Rodiny ztratily své blízké. Byly utraceny miliardy dolarů. Proč? Tato ‚dohoda‘, kterou podepsal, zanechává Írán silnější a ovládající Hormuzský průliv, ale málo přispívá k prosazování zájmů USA. ‚Mistr dohod‘ právě uzavřel jednu z nejhorších dohod v historii USA. To je naprostá kapitulace! Co bude dál, Rusové dostanou Aljašku?“ zeptal se senátor Kelly.
Donald Trump took us to war without a plan. Families have lost loved ones. Billions of dollars have been spent. For what? This “deal” he signed leaves Iran stronger and in control of the Strait, but does little to advance US interests. The “master deal maker” just made one of the…— Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) June 18, 2026
Profesor politologie, vedoucí pracovník Freeman Spogliho institutu a Hooverova institutu Michael McFaul, bývalý velvyslanec USA v Rusku v letech 2012 až 2014, konstatoval, že Írán tuto válku vyhrál.
„Írán tuto válku vyhrál. Uzavřením Hormuzského průlivu donutil Trumpa ke kapitulaci, aniž by (prezident USA) dosáhl některého ze svých hlavních válečných cílů. Doufám, že se budoucí prezidenti z této porážky pořádně poučí. Zemřelo příliš mnoho lidí a bylo promarněno příliš mnoho peněz pro nic za nic,“ poznamenal McFaul.
Iran won this war. By closing the Strait of Hormuz, they forced Trump to capitulate without achieving any of his major war objectives.— Michael McFaul (@McFaul) June 17, 2026
I hope future presidents will study the lessons of this defeat. Too many people died, and too much money was spent for nothing.
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