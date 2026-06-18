Spílání Trumpovi: Tak špatná dohoda s Íránem, že teď odevzdá Rusům Aljašku

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18.06.2026 10:53 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prozatím si svět oddechl. V oblasti Perského zálivu pravděpodobně poklesne napětí, protože Írán a Spojené státy podepsaly memorandum o cestě k mírové dohodě. 47. prezident USA Donald Trump označil dohodu za velký úspěch. Jenže to, co Trump považuje za významné vítězství své administrativy, vyvolává u řady Američanů spíše hořkost. Někteří kritici zacházejí tak daleko, že v nadsázce tvrdí: pokud byl Trump schopen uzavřít podle nich tak špatnou dohodu s Íránem, možná jednou zajde ještě dál a vrátí Rusku Aljašku.

Spílání Trumpovi: Tak špatná dohoda s Íránem, že teď odevzdá Rusům Aljašku
Foto: screen YouTube Diario AS
Popisek: Emmanuel Macron a Donald Trump na summitu G7 ve Francii v roce 2026

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Zdá se, že konflikt Spojených států a Izraele na straně jedné a Íránu na straně druhé se pomalu chýlí ke konci. Světovými médii – od americké zpravodajské stanice CNN až po server katarské televize Al-Džazíra – prolétlo shrnutí čtrnáctibodového plánu, které nastoluje šedesátidenní příměří, během kterého má být projednána konečná mírová dohoda.

Francouzský prezident Emmanuel Macron zveřejnil video, na kterém Trump podepisuje klíčový dokument. Podepisuje ho ve francouzském Versailles.

„Prezident Trump tento večer podepsal ve Versailles dohodu mezi Íránem a Spojenými státy. Tato dohoda otevírá cestu k trvalému míru a umožňuje znovuotevření otevření průlivu. Je to důležitý krok správným směrem pro naše země, který brzy umožní snížení cen energie,“ napsal na sociální síti X Macron k videu.

 

 

Pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf prozradil, že na cestě k dojednání mírového memoranda přispěly Turecko, Saúdská Arábie a Egypt. „Ať toto memorandum o porozumění slouží jako trvalý základ pro větší porozumění, vzájemný respekt a sdílenou prosperitu pro celý region,“ vyjádřil přání pákistánský premiér.

 

 

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Ale na americké straně se ozývají kritické hlasy, že dohoda rozhodně není pro USA žádnou výhrou.

Republikánský senátor Bill Cassidy konstatoval, že někdejší prezident USA Ronald Reagan se musí obracet v hrobě, pokud odkudsi z nebe vidí, co Trump s Íránem dojednal.

„Reagan se v hrobě obrací. Íránské jaderné ambice nebyly zkroceny a Íránci zjistili, že vyhrožování blokací Hormuzského průlivu funguje, a nepochybně to v budoucnu využijí. Nyní může Írán díky této dohodě budovat zcela novou infrastrukturu. Před válkou byl průliv otevřený, Írán byl drcen sankcemi a 13 vojáků bylo stále naživu. Teď je mrtvých 13 Američanů, rodiny zaplatily miliardy na čerpacích stanicích, sankce budou zrušeny a bombardování ustalo. Toto je největší diplomatická chyba posledních desetiletí,“ vzkázal republikánský senátor z Louisiany Trumpovi.

 

 

Stejně kriticky se k Trumpově dohodě s Íránem vyjádřil i senátor Mark Kelly z Arizony, bývalý astronaut.

„Donald Trump nás zavedl do války bez plánu. Rodiny ztratily své blízké. Byly utraceny miliardy dolarů. Proč? Tato ‚dohoda‘, kterou podepsal, zanechává Írán silnější a ovládající Hormuzský průliv, ale málo přispívá k prosazování zájmů USA. ‚Mistr dohod‘ právě uzavřel jednu z nejhorších dohod v historii USA. To je naprostá kapitulace! Co bude dál, Rusové dostanou Aljašku?“ zeptal se senátor Kelly.

 

 

Profesor politologie, vedoucí pracovník Freeman Spogliho institutu a Hooverova institutu Michael McFaul, bývalý velvyslanec USA v Rusku v letech 2012 až 2014, konstatoval, že Írán tuto válku vyhrál.

„Írán tuto válku vyhrál. Uzavřením Hormuzského průlivu donutil Trumpa ke kapitulaci, aniž by (prezident USA) dosáhl některého ze svých hlavních válečných cílů. Doufám, že se budoucí prezidenti z této porážky pořádně poučí. Zemřelo příliš mnoho lidí a bylo promarněno příliš mnoho peněz pro nic za nic,“ poznamenal McFaul.

 

 

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ekonomika , Francie , Írán , Izrael , Pákistán , ropa , USA , válka , zahraničí , Egypt , Turecko , Saúdská Arábie , Trump , Macron , energeika

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zadluženost

Vím, že nechcete Euro a jako jeden z důvodů uvádíte, že se nechcete podílet na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu. Cožpak ale my nejsme zadlužení až po uši? Já taky teď nejsem pro euro, ani pro zadlužování. Myslíte, že my lidé bysme si mohli dovolit se zadlužovat jako stát...

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