Kolář (TOP 09): Kolegům z ANO doporučuji, aby začali „makat“

18.06.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migračnímu paktu

Kolář (TOP 09): Kolegům z ANO doporučuji, aby začali „makat“
Foto: Screen Prima CNN
Popisek: Ondřej Kolář na Prima CNN

Migrační pakt. Kolegům z ANO doporučuji, aby začali „makat“, ostatním, aby pozorně četli, co si během nicnedělání vlády odpracovala EPP. Co jsme připravili a schválili:

  • Zrychlení a zjednodušení návratů. 4 z 5 migrantů, kterým byl nařízen návrat, v EU zůstávali. Nová pravidla celý proces zrychlí a dávají víc možností, jak návrat vymáhat.
  • Zlepšení spolupráce mezi státy. Migranti se „neztratí“ při přejezdu hranic.
  • Zalepení děr v systému, který bude mnohem složitější obcházet a zneužívat.
  • Možnost návratových center v partnerských zemích.
  • Zpřísnění azylových pravidel a azylového řízení. Bude probíhat na hranicích, ne uvnitř EU.

Tohle všechno bude součástí Migračního paktu, který naše vláda odmítá. Ta stejná vláda, která žádné konkrétní protimigrační opatření, které by se alespoň blížilo tomu, co my jsme v Evropském parlamentu schválili, nevymyslela, natož aby ho přijala.

My v EPP jsme práci odvedli. Kolegové z Patriotů (tedy ANO) kteří se zapojili tím, že pro to nakonec aspoň zvedli ruku, se teď mohou realizovat doma a vysvětlit vládě, co s migračním paktem odmítá.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09 , migrační pakt

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