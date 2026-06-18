Bureš (ODS): Výměna odbornosti za politické handly

18.06.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Jmenování politického sponzora Straky do čela ČIŽP je hazardem s ochranou přírody.

Bureš (ODS): Výměna odbornosti za politické handly
Foto: ODS
Popisek: Jan Bureš

„Ministr Červený rezignoval na odbornost a vyměnil ochranu našeho životního prostředí za politické handly. Dosadit do čela instituce, která vyšetřuje ekologické havárie a kontroluje největší znečišťovatele, realitního makléře bez jediné minuty praxe v oboru, je nehoráznost a přímé ohrožení akceschopnosti a nezávislosti celého úřadu,“ uvádí stínový ministr Jan Bureš s tím, že neúspěšný sněmovní kandidát a sponzor politické strany Motoristé sobě má za sebou kariéru spjatou výhradně s obchodem s luxusními realitami a nemá žádnou prokazatelnou praxi v ochraně přírody.

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Jmenování Pavla Straky navíc přináší obrovské riziko systémového střetu zájmů. Jako podnikatel v oblasti exkluzivních nemovitostí se Straka dosud pohyboval v prostředí, kde jsou rychlá stavební povolení a benevolentní ekologické posudky klíčem k zisku. ČIŽP přitom disponuje silnými pravomocemi, kterými může developerské projekty zastavit nebo jim udělit milionové pokuty. V čele úřadu nyní stane člověk, který má přímé vazby na realitní trh a byznys.

„Představa, že člověk z prostředí luxusního realitního trhu bude nestranně rozhodovat o sankcích pro stavební firmy nebo developery, je naprosto naivní. Jde o učebnicový příklad střetu zájmů. Dostáváme se do situace, kdy pomyslný kozel dostává na starosti zahradu plnou šťavnatého zelí,“ varuje Jan Bureš.

Celé výběrové řízení navíc od počátku provázejí vážné pochybnosti. Poté, co ministr první tendr zrušil, byly do nového řízení zařazeny písemné testy tak neprůhledně, že jím neprošli dlouholetí experti a uznávaní odborníci zevnitř inspekce.

„Je absurdní tvrdit, že hlavní kvalifikací pro šéfa ekologické inspekce je právní vzdělání na úkor znalosti oboru. Právní oddělení na inspekci samozřejmě funguje, ale ředitel musí rozumět environmentálním rizikům, nikoliv pouze paragrafům, politickým kampaním a realitnímu trhu. Výsledek tohoto řízení, kde zkušení experti pohořeli a politický kandidát bez praxe zvítězil, budí silné podezření, že kritéria písemných testů byla účelově ohnuta,“ upozorňuje Jan Bureš.

Ing. Jan Bureš, DBA

  • ODS
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

MŽP , ODS , ČIŽP , Bureč , Straka

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