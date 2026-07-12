Americký senátor zemřel krátce po návštěvě Ukrajiny

Kancelář amerického senátora Lindseyho Grahama oznámila, že republikánský senátor za stát Jižní Karolína v sobotu večer zemřel po krátké a náhlé nemoci. Rodina poděkovala veřejnosti za modlitby a projevy podpory a požádala o respektování soukromí v tomto těžkém období.
Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026
Ještě 11. července, tedy krátce před oznámením jeho úmrtí, informovala Ukrajinská pravda o Grahamově návštěvě ukrajinského závodu na výrobu dronů. Republikánský senátor si během cesty na Ukrajinu prohlédl provoz společnosti SkyFall, která vyrábí několik typů bezpilotních prostředků využívaných ukrajinskou armádou.
Během návštěvy mu představitelé společnosti ukázali vývoj a výrobu těžkého bombardovacího dronu Vampire, různé modifikace FPV dronu Shrike a také přepadové drony P1-SUN určené k ničení íránských bezpilotních strojů Šáhid, které Rusko používá při útocích na Ukrajinu.
Grahamovi byly představeny také nové technologické projekty, jež mají být v blízké době nasazeny na bojišti. Seznámil se rovněž s výcvikovým programem společnosti, který připravuje piloty, techniky a instruktory pro práci s bezpilotními systémy.
Navštívený závod označil za jedno z nejvyspělejších zařízení svého druhu na světě. Současně uvedl, že by pro Spojené státy bylo „velkou chybou“, kdyby s Ukrajinou v oblasti dronů nespolupracovaly.
Footografie senátora Lindseye Grahama ještě při včerejší navštěvě továrny na drony v Kyjevě.
Photos yesterday (July 11) of Sen. Lindsey Graham visiting a drone factory in Kiev, Ukraine. @lookner pic.twitter.com/FBQXk1jidf— Luke Brenner (@TheLukeReport) July 12, 2026
V rámci své návštěvy Ukrajiny se Graham setkal také s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Doprovázel ho republikánský kongresman Michael McCaul, bývalý předseda zahraničního výboru americké Sněmovny reprezentantů. Ukrajinská pravda zároveň připomněla Grahamovo vyjádření z 10. července, podle něhož dosáhl s Bílým domem dohody ohledně návrhu nových sankcí proti Rusku, který byla administrativa prezidenta Donalda Trumpa připravena podpořit.
Podrobnosti ze schůzky následně zveřejnil také oficiální web ukrajinského prezidenta. Podle něj se jednání soustředilo především na další zpřísnění sankcí vůči Rusku, diplomatické úsilí o ukončení války a pokračující podporu Ukrajiny ze strany amerického Kongresu.
Zelenskyj během jednání poděkoval Spojeným státům za dosavadní pomoc od začátku ruské invaze, zejména za dodávky systémů protivzdušné obrany, které podle něj zachránily tisíce životů. Připomněl také výsledky svého předchozího jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Ankaře, včetně politického rozhodnutí umožnit Ukrajině získat licence na výrobu systémů Patriot.
Good meeting with U.S. Senator Lindsey Graham @LindseyGrahamSC in Kyiv. This is already his 10th visit to our country, and we appreciate this support.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 10, 2026
I'm grateful to Lindsey for recognizing our warriors. The stronger Ukraine is on the battlefield, the greater the chances that… pic.twitter.com/bgZjjgIqu1
Ukrajinský prezident Grahama také informoval o pokračujících ruských útocích na ukrajinská města a zdůraznil naléhavou potřebu dalších protibalistických střel. Senátor podle zveřejněného prohlášení ocenil odvahu ukrajinského obyvatelstva a znovu ujistil Kyjev o pokračující podpoře ze strany amerického Kongresu.
Závěr jednání se věnoval přípravě nových sankcí proti Rusku a zemím podporujícím jeho válečné úsilí. Graham Zelenského seznámil s postupem prací na příslušném zákonu a prohlásil, že nyní nastal správný čas k jeho přijetí. Podle něj musí být úspěchy Ukrajiny na bojišti podpořeny odpovídajícím politickým i ekonomickým tlakem na Moskvu.
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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