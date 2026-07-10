Zdechovský (KDU-ČSL): Vlastní bezpečnost je víc než byznys

12.07.2026 10:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ruským veteránům.

Zdechovský (KDU-ČSL): Vlastní bezpečnost je víc než byznys
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Tomáš Zdechovský

Vlastní bezpečnost je víc než byznys a příjmy z turistů.

Přesto právě Francie, Itálie a Řecko tlačí na oslabení zákazu vstupu pro bývalé ruské vojáky, který dlouhodobě prosazuji. To je podle mě špatná cesta.

Kdo bojoval za Putinovu armádu, nemá v Evropské unii co dělat. Nezaslouží si turistické vízum ani volný pohyb po Schengenu. Takové lidi máme držet co nejdál od našich hranic, ne jim otevírat dveře.

Evropa nesmí obchodovat se svou vlastní bezpečností.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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KDU-ČSL , Zdechovský

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ruským veteránům.