Zelenského Jermak neměl peníze na kauci. Ale už je venku

20.05.2026 13:24 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Před pár dny médii proletěla zpráva, že bývalý šéf kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak byl zadržen a umístěn do vazby. S možností propuštění na kauci ve výši 140 milionů hřiven. Jermak prohlásil, že takto velkým obnosem nedisponuje, takže bude muset v zadržovací vazbě zůstat. Realita je však taková, že je z vazby již venku. Na kauci se složilo několik lidí.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Andrij Jermak, bývalý poradce prezidenta Zelenského

Andrij Jermak se v jednu chvíli stal jedním z nejmocnějších mužů na Ukrajině. Z pozice šéfa prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského měl podle ukrajinských médií vliv na řadu věcí na Ukrajině. Před pár dny ho protikorupční soud poslal do vazby. Na 60 dní s možností zaplatit kauci 3,2 milionu dolarů, v přepočtu asi 140 milionů hřiven nebo 66,5 milionu českých korun.

Podle serveru listu The Washington Post Jermak soudu oznámil, že nemá prostředky na zaplacení kauce. A nejen to.

„Andrij Jermak řekl novinářům u soudu, že nemá peníze na kauci a neví, kdo by mohl zaplatit 3,2 milionu dolarů, aby ho dostal z vazby před soudem, kde má mít stání za 60 dní. Také řekl, že si s sebou nepřinesl žádné další oblečení ani věci. Popírá obvinění z korupce proti němu,“ napsal hlavní korespondent Financial Times Christopher Miller.

 

 

Ukrajinské protikorupční úřady oznámily, že odhalily organizovanou skupinu údajně zapojenou do praní špinavých peněz ve výši přibližně 10,4 milionu dolarů (v přepočtu 218 milionů korun) prostřednictvím transakcí spojených s výstavbou luxusních rezidenčních nemovitostí poblíž Kyjeva. Podle vyšetřování systém fungoval v letech 2021 až 2025 a soustředil se na luxusní komplex známý pod jménem „Dynasty“ v Kozynu, předměstí jižně od centrálního Kyjeva.

Úřady také tvrdí, že stavební projekt byl použit k legalizaci nelegálních finančních prostředků prostřednictvím oficiálních bankovních kanálů a velkých plateb v hotovosti dodavatelům a zhotovitelům stavby. Některé finanční prostředky údajně souvisely s korupčními kauzami týkajícími se ukrajinského energetického sektoru a státního jaderného operátora Energoatom.

Server Ukrajinská pravda přišel s informací, že kauce za Jermaka byla uhrazena.

Podle zdrojů citovaných Ukrajinskou pravdou bylo na uhrazení kauce provedeno téměř 200 samostatných plateb, včetně příspěvků ve výši jedné kopějky (přibližně 0,02 dolaru). Celková vybraná částka údajně překročila 154 milionů hřiven, což je v přepočtu asi 73,1 milionu korun.

Podle agentury RBC Ukrajina byl Jermak z vazby propuštěn s tím, že bude muset nosit na kotníku monitorovací náramek, aby bylo jasné, kde se pohybuje, a na výzvu soudu se bude muset kdykoli dostavit k jednání. Mimo jiné musel odevzdat pas.

Během vyšetřování policisté zajistili také dokumenty týkající se možných personálních rozhodnutí v Bezpečnostní službě Ukrajiny.

Sám Jermak obvinění odmítá a podezření označuje za neopodstatněné.

