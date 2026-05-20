Zelenského Jermak neměl peníze na kauci. Ale už je venku

Podle serveru listu The Washington Post Jermak soudu oznámil, že nemá prostředky na zaplacení kauce. A nejen to.
„Andrij Jermak řekl novinářům u soudu, že nemá peníze na kauci a neví, kdo by mohl zaplatit 3,2 milionu dolarů, aby ho dostal z vazby před soudem, kde má mít stání za 60 dní. Také řekl, že si s sebou nepřinesl žádné další oblečení ani věci. Popírá obvinění z korupce proti němu,“ napsal hlavní korespondent Financial Times Christopher Miller.
News: Ukraine's High Anti-Corruption Court has ordered President Zelenskyy's former powerful chief of staff Andriy Yermk to jail for 60 days with the right to post bond of $3.2 million (140mn UAH).— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 14, 2026
Úřady také tvrdí, že stavební projekt byl použit k legalizaci nelegálních finančních prostředků prostřednictvím oficiálních bankovních kanálů a velkých plateb v hotovosti dodavatelům a zhotovitelům stavby. Některé finanční prostředky údajně souvisely s korupčními kauzami týkajícími se ukrajinského energetického sektoru a státního jaderného operátora Energoatom.
Server Ukrajinská pravda přišel s informací, že kauce za Jermaka byla uhrazena.
Podle zdrojů citovaných Ukrajinskou pravdou bylo na uhrazení kauce provedeno téměř 200 samostatných plateb, včetně příspěvků ve výši jedné kopějky (přibližně 0,02 dolaru). Celková vybraná částka údajně překročila 154 milionů hřiven, což je v přepočtu asi 73,1 milionu korun.
Podle agentury RBC Ukrajina byl Jermak z vazby propuštěn s tím, že bude muset nosit na kotníku monitorovací náramek, aby bylo jasné, kde se pohybuje, a na výzvu soudu se bude muset kdykoli dostavit k jednání. Mimo jiné musel odevzdat pas.
Během vyšetřování policisté zajistili také dokumenty týkající se možných personálních rozhodnutí v Bezpečnostní službě Ukrajiny.
Sám Jermak obvinění odmítá a podezření označuje za neopodstatněné.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
