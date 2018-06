VLS: Lesnický den v Ralsku potvrdil pověst nejoblíbenější lesnické akce

Sobotní návštěvnost tak oscilovala okolo desítky tisíc příznivců, na které čekal tradičně bohatý program. Vedle tradičního souboje dřevorubců na národním šampionátu v práci s motorovou pilou, který letos proběhl s rekordní účastí šesti desítek závodníků, mezi nimiž nechyběla zvučná jména včetně dvou mistrů světa ze zahraničí (více informací v reportáži z mistrovství), čekala na příchozí tradiční lákadla.

Mezi těmi největšími byla tradičně výstava trofejí a shozů z uplynulé lovecké sezóny z honiteb divize VLS Mimoň, představující desítky trofejí včetně medailových exponátů, a bohatý doprovodný program pro děti, jehož pateří byl tradičně zábavný víceboj, který v přilehlém lese pro malé návštěvníky přichystali lesní pedagogové vojenských lesů. Na rozdíl od souboje dřevorubců v této soutěži nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se a bavit se. A na konci čekala na každého kluka či dívku stejně lákavá cena v podobě designového trička akce s lesními motivy.

Pro malé i velké návštěvníky pak byly na dvou podiích připraveny dvě dřevorubecké show, v nichž drsní muži předváděli především to, co dokáží se sekyrou v ruce. Tou první tradičnější by program Stihl Timbersport v režii vicemistra světa v této disciplíně Martina Komárka. Méně známou, avšak neméně atraktivní prezentací, byly ukázky sportovní disciplíny Eurojack, u níž se sledujícím tajil dech především při sledování dřevorubců ve výšce na stojícím kmeni stromu.

Prezentaci chovatelské přehlídky pro příznivce myslivosti pak doplňoval další program – od prezentace sokolníků, přes prezentaci loveckých plemen psů, mysliveckou hudbu v bravurním přednesu trubačů VLS z Lipníka nad Bečvou, až po stánky s vybavením pro lovce.

Mimořádně silná byla ostatně také prezentace lesnické a zemědělské techniky – od traktorů, přes vybavení až po harvestory a vyvážecí soupravy pro práci v lese. O tom, co tyto stroje dokáží, se ostatně mohl každý přesvědčit při sledování soutěže operátorů vyvážecích souprav. S těžkými stroji se v ní prezentovali junioři, jejich výkon i tak udivoval milimetrovou přesností, s níž zvládali nástrahy a úkoly terénní trati v přilehlém lese.

Hasiči pak na louce předváděli historickou i moderní techniku a na louce vykouzlili obří pěnové pole, z něhož se ozýval desítky minut nepřetržitý dětský smích. Se strojem Sokol se pak ve vzduchu předvedli letečtí záchranáři, kteří předvedli simulované hašení lesního požáru se závěsným „bambivakem“ na vodu.

Zuřivě se tleskalo také vystoupení mažoretek. A hlad s žízní zaháněl každý dle své chuti s bohatého občerstvení, které bylo v nabídce po celou sobotu.

autor: Tisková zpráva