Zoo Jihlava: Dvojice odrostlých aligátorů se vydala do nového domova v Polsku

09.06.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V červenci roku 2023 se u nás vylíhli čtyři aligátoři čínští. Jejich rozmnožení není nic jednoduchého, proto nás tento odchov velmi potěšil a dokonce nám přinesl první místo v celorepublikové soutěži Bílý slon v kategorii „ostatní“.

Zoo Jihlava: Dvojice odrostlých aligátorů se vydala do nového domova v Polsku
Foto: zoojihlava.cz
Popisek: ZOO Jihlava

Tomuto úspěchu předcházelo několik let neúspěšných pokusů o spojení páru. Chovatelky se rozhodly změnit strategii, zkrátili dobu denního svícení a umístili do expozice reproduktory, ve kterých na noc zazníval hlas aligátora čínského v období páření. Tato strategie se ukázala jako úspěšná, po nějaké době se podařilo aligátory úspěšně spojit, zvířata se navzájem dotýkala, ale nesnažila se kousnout nebo vyhnat. Následovalo opakované páření, které zaznamenaly kamery umístěné v expozici. Samice si začala následně stavět hnízdo, ve kterém se na konci července začali líhnout malí aligátorci.

Kvůli neshodám mezi sourozenci jsme nešťastnou náhodou o jedno ze čtyř mláďat přišli, tři jedince se však podařilo úspěšně odchovat. Dvě tříleté samice nyní zamířily do Zoo Zamość, která je aktuálně jedinou zoo v Polsku chovající tento kriticky ohrožený druh. Transport proběhl bez problému a již si zvykají na své nové terárium. Poslední samice z tohoto odchovu se nachází v zázemí zoo.

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