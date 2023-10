„Ani USA teď F-35 neodebírají. Technické potíže.“ Co Černochová neuvedla

reklama

„Ministryně Jana Černochová nově tvrdí, že první F-35 bychom mohli mít už v roce 2027. Lockheed už má přitom výrobu rozplánovanou až do roku 2026 (Lot 17) a na svá letadla čekají mj. Polsko, Finsko nebo Belgie, které objednaly tři roky před námi. Dechberoucí nekompetence...“ píše na svém twitterovém profilu vojenský publicista Jiří Vojáček.

Rozebírá také skutečnost, která podle něj je: „Výrobní situace je v současné chvíli taková, že od letošního léta sami Američané nepřebírají žádné nové letouny F-35, protože výrobce dostatečně nevyřešil potíže s implementací aktualizace Technological Refresh 3, která je podmínkou pro modernizaci letounu na úroveň Block 4. Výroba se výrazně zpožďuje už od covidu, ke zpoždění přispívají také táhlé problémy s motorem PW F135. Zjistilo se, že po aktuzalizaci nedodává systémům letounu dostatek elektrické energie a zároveň se přehřívá,“ popsal Vojáček.

„Výrobce, firma Pratt & Whitney, slíbila modernizaci F-35, ve hře však bylo (a část Kongresu na tom trvá i nadále) dokonce úplné přemotorování všech již vyrobených kusů. Konkurenční společnost General Electric nabídla adaptivní motor, který lépe pracuje s výkonem. Tohle všechno zasahuje do výrobního procesu. Výroba je každopádně rozplánována na další tři série (Lot 15, 16 a 17), přičemž Lot 17 už byl několikrát odložen (stejně jako předchozí) a v současné době se počítá s dodávkami této výrobní série v roce 2026. Právě v této výrobní sérii přitom mají být vyrobené první letouny pro Polsko, Finsko a Belgii (a samozřejmě Spojené státy, z každé výrobní série dostane velkou část USAF/USN/USMC). Ve fázi, v jaké se nyní nacházíme my (vláda rozhodla a připravuje se smlouva), se přitom Finsko nacházelo už v roce 2021, Polsko v roce 2020 a Belgie v roce 2018,“ zmínil Vojáček.

„Když nám bylo prezentováno ‚vojenské doporučení‘, tak jasně zaznělo 2027 konec Gripenů a od 2027 už jen F-35. Náš ministr udělal chybu, že se průběžně neinformoval o stavu vojenského doporučení a věřil armádě. Do prosince 2021 v doporučení F-35 jako nejlepší nebyla,“ píše také k problému poslanec za ANO Pavel Růžička.

Publicista Vojáček svým příspěvkem reagoval na dnešní text v MF Dnes, který uvádí to, že F-35 by v Česku byly i dříve, nestíhá se však budovat potřebná infrastruktura. „Termín 2027 neznamená, že by v tomto roce dorazila všechna letadla. Od začátku časový harmonogram počítal s postupnými dodávkami letounů v rozmezí pět až šest let. Podle aktuálního harmonogramu, který zohledňuje náročnost výstavby infrastruktury, budou první letouny pro ČR hotové již v roce 2029, ale budou zpočátku v USA sloužit pro výcvik pilotů a pozemního personálu. Teprve pak se přesunou do Česka a s nimi i ostatní letouny tak, aby k plnému zavedení systému do provozu došlo v roce 2035,“ řekla pro MF Dnes ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Dodala také to, že to znamená, že pokud bychom první letouny dostali v roce 2027, budou stejně v USA do roku 2031, než budou moci fungovat u nás.

Ministerstvo obrany nyní podle MF Dnes plánuje vypsání veřejné zakázky na stavbu zázemí pro nové stíhačky, což bude trvat.

Vláda schválila nákup 24 amerických letounů F-35 koncem září, celkem vynaloží 150 miliard korun. Částka podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku. Americké bojové letouny nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. Půjde nejspíš o nejdražší armádní nákup moderní historie, dosud jím byl nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za zhruba 60 miliard korun.

Vyjednáváním nákupu 24 amerických letounů pověřila česká vláda Černochovou loni v červenci na základě vojenského doporučení. Podle toho mohou požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 splnit pouze stroje páté generace, které vystřídají nyní používané švédské gripeny. Jediným zástupcem letounů páté generace je v současné době právě F-35.

