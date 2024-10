„Ať nosí Zemanovi nákup. Veřejné práce by mu prospěly.“ Na Hřebejka se to začalo sypat

Miloš Zeman oslavil své 80. narozeniny v luxusním hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou. Mezi hosty nechyběli významní východoevropští politici, například slovenský premiér Robert Fico, slovenský prezident Peter Pellegrini, polský prezident Andrzej Duda a maďarský premiér Viktor Orbán. Oslavy se zúčastnili také expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, bývalý prezident Václav Klaus s manželkou Livií, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, guvernér ČNB Aleš Michl a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Filmový režisér Jan Hřebejk tuto událost okomentoval na svém účtu sociální sítě X, kde poznamenal, že jsme „propásli možnost vybombardovat hotel Štekl“, kde se oslava konala, a vyzval, aby se lidé nedivili, až Evropu ovládnou jiné síly.

Psali jsme: Hřebejk chtěl bombardovat hotel, kde slavil Zeman

Hřebejk následně vysvětloval, že šlo o nadsázku a vtip, ale příspěvek poté raději smazal. Jenže co se jednou objeví na síti, to už tam zůstane, a tak se Hřebejk dočkal mnoha kritických reakcí.

Ozval se například opětovně zvolený senátor KDU-ČSL Jiří Čunek. „To jste přehnal,“ reagoval stručně a výstižně.

To jste přehnal. — Jiří Čunek (@CunekJiri) October 1, 2024

Europoslanec Ondřej Dostál (za STAČILO!) Hřebejka označil za šaška. „Tak vybombardovat hotel Štekl jste propásli? Vy a kdo ještě? Goliášův větší brácha? Šašku jeden! Tohle se, v dnešních časech střelby na premiéry a prezidentské kandidáty, fakt nesluší psát ani v nadsázce,“ připomněl Dostál atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.

Tak vybombardovat hotel Štekl jste propásli? Vy a kdo ještě? Goliášův větší brácha? Šašku jeden!

Tohle se, v dnešních časech střelby na premiéry a prezidentské kandidáty, fakt nesluší psát ani v nadsázce. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) October 1, 2024

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. BPP



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanec Radek Vondráček (ANO) prohlásil, že Hřebejkova slova jsou nevkusná a zahořklá. „Nebudu jako provládní aktivisté volat po tvrdém potrestání za slova, která jsou nevkusná a zahořklá. Panu režisérovi přeji duševní klid. Výzva po bombardování prezidentů mě ale vede k zamyšlení, že ČR potřebuje zásadní změnu. Ke slušnému vládnutí a diskusi. Velký úkol pro ANO,“ vyzval Vondráček ke změně české politiky směrem ke slušnému vládnutí.

Nebudu jako provládní aktivisté volat po tvrdém potrestání za slova, která jsou nevkusná a zahořklá. Panu režisérovi přeji duševní klid. Výzva po bombardování prezidentů mě ale vede k zamyšlení, že ČR potřebuje zásadní změnu. Ke slušnému vládnutí a diskusi. Velký úkol pro ANO. pic.twitter.com/P7rLDu5dK5 — Radek Vondráček (@vondraczech) October 2, 2024

Komentátor Petr Holec byl nejtvrdší, Hřebejkovi by napařil veřejně prospěšné práce a navíc by mu zkrouhl jakékoliv finance pro příští filmy. „No ale třeba veřejný práce by Hřebejkovi prospěly, ne? Mohl by klidně dělat něco pro Zemana, nákupy, úklid a tak. A hlavně už ani korunu z našich daní na ty jeho srágory. Na to bych dal lex,“ prohlásil Holec.

No ale třeba veřejný práce by @JanHrebejk prospěly, ne? Mohl by klidně dělat něco pro Zemana, nákupy, úklid a tak. A hlavně už ani korunu z našich daní na ty jeho srágory. Na to bych dal lex?? — PetrHolec (@PetrHolec) October 2, 2024

Psali jsme: Zeman se raduje. Jeho kniha je téměř vyprodaná za 24 hodin Rajchl (PRO): Kdyby to nebyl Hřebejk, už má za dveřmi policii Bondarenková (SPD): Prezident Miloš Zeman vzkřísil Visegrádskou čtyřku „Hra nekončí. Pokračuje.“ Zeman se vrací. Kvůli „neschopné“ Fialově vládě