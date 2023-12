„Autocenzura! Dávám si hezky postaru pozor na pusu.“ Drtivá anketa. Šéfkuchař Polhreich a další osobnosti

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich tvrdí, že v České republice sice není oficiálně omezena svoboda slova, ale kvůli přílišné hyperkorektnosti a existenci sociálních sítí si člověk musí automaticky dávat pozor, co řekne, jinak bude nálepkován. „Myslím, že jsme se docela dobře posunuli z období před listopadem, z doby, kdy se nic nesmělo, do dnešního modelu, kdy se nic nehodí, a perverzní hyperkorektnosti,“ myslí si Pohlreich.

Společnost pro obranu svobody projevu položila několika veřejně známým osobám otázku, co podle nich nejvíce ohrožuje svobodu slova v České republice. Většina se shodla, že oficiální cenzura naštěstí neexistuje, ale lidé s názorem, který se nehodí, jsou svým způsobem perzekuováni, označováni na dezinformátory nebo staromilce.

„Myslím, že jsme se docela dobře posunuli z období před listopadem, z doby, kdy se nic nesmělo, do dnešního modelu, kdy se nic nehodí, a perverzní hyperkorektnosti,“ říká Zdeněk Pohlreich.

Proto raději lidé s jiným názorem tento moc nevyjadřují. „Takže si myslím, že spousta lidí si vytvoří vlastní autocenzuru, která jim alespoň částečně zajišťuje psychickou rovnováhu v normálním každodenním životě. Mně osobně svoboda projevu nechybí, ale dávám si přece jen hezky postaru pozor na pusu,“ uzavírá Pohlreich.

I podle lékaře Lukáše Pollerta vlastně omezujeme svobodu slova sami sobě, protože se nestačíme orientovat ve změti informací, a tak přebíráme to, co nám tvrdí v hlavních médiích. „Díky nebývalé inflaci informací a zpráv o čemkoliv nestačíme číst vše a podvědomě inklinujeme jen k tomu, co nám nabízí naše vidění světa. Je to logické, protože kritika nás samých není emočně příjemný vjem. A když si tedy můžeme vybrat a navíc takovou zprávu otiskne deník, odvysílá televize a připojí se odborník, není o pravdě pochyb,“ říká Pollert s tím, že vše ostatní je označeno za dezinformace, které neodpovídají naší pravdě.

Stejně tak soudí i advokát Radek Suchý, podle kterého také kvůli společenským tlakům lidé raději cenzurují sami sebe, aby náhodou nebyli zařazeni do nějaké podřadné škatulky. „Především si myslím, že největší hrozbou pro svobodu projevu, a tudíž i svobodu myšlení, jsme my sami. Není možné si nevšimnout, jak se mění každým dnem atmosféra ve společnosti, a jak je odlišná třeba od takových devadesátých let, kdy bylo nemyslitelné, aby někdo někoho káral nebo popotahoval za svobodný projev, byť byl sebebizarnější, sebelživější nebo sebepitomější. Což je za mne v pořádku. Dnes jsme dospěli do bodu, kdy lidé omezují sami sebe autocenzurou, dávají si pozor na to, co říkají, a trochu to začíná připomínat dusná sedmdesátá léta. Motivace k tomu je rozličná u každého z nich,“ srovnává Suchý.

„Převažuje postupně strach z nálepkování a zařazení mezi nechápavé hlupáky, dezinformátory a nedej bože šiřitele poplašných zpráv. Jiní úmyslně v sobě svobodu myšlení popírají, protože svobodní sami nikdy nebyli. No a jsou tací, kteří jsou jen líní přemýšlet a přijímají nesvobodu v podobě diktátu jednoho a jediného správného názoru z pohodlnosti či hlouposti,“ dodává Suchý, že lidé raději věří tomu, co jim tvrdí mainstream, protože je to nejvíce pohodlné.

