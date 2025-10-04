„Babiš právě prohrál volby.“ Lipavský si zavařil

Když ministr zahraničí Jan Lipavský shlédl předvolební televizní střet Andreje Babiše s Petrem Fialou, konstatoval, že Andrej Babiš tímto duelem prohrál volby. Povolební realita v 17 hod. v sobotu ukázala, jak moc se Lipavský spletl. Petr Fiala sice dokázal vyhrát ve svém domovském Brně a koalice Spolu jako celek dokázala zvítězit v Praze, ale všude jinde může slavit Andrej Babiš.
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský musí po sečtení většiny hlasů čelit výsměchu.
Od plic se zasmál např. analytik a volební sázkař Michal Sirový.
??????— Michal Sirový ???? (@sssirda) October 4, 2025
Jsem si vzpomněl... ?? https://t.co/kBL1qHLYde
A to byl teprve začátek. Výsměchu se Lipavskému dostalo i z mnoha dalších stran. Lipavského vlastní slova vmetl ministrovi i bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš, který poznamenal, že zatímco Lipavský prorokoval Babišovi prohru v pracovním týdnu, sám prohrál v sobotu.
Andrej Babiš dnes prohrál volby. #superduel— Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 1, 2025
I další lidé připomínali Lipavskému, že příliš předčasně křičel hop a ještě neměl přeskočeno, protože svůj názor vyjevil ve středu, jenže volební místnosti byly otevřeny v pátek a v sobotu. A ukázalo se, že volby dopadly zcela jinak.
Opravdu? ;) https://t.co/E4qaYQ07ei— Sora (@EditsBySora) October 4, 2025
Bohužel se volilo až v pátek a sobotu. https://t.co/7RcrPEKYrc pic.twitter.com/8Xfa9bX3ez— Tonda (@zoufaly_barista) October 4, 2025
Ve 14:00 se uzavřou volební místnosti a nad Prahu přijde déšť. Že by znamení? ?? pic.twitter.com/Yl6kXMGWNC— Pep1no (@Pep1no1) October 3, 2025
jak to dopadlo? https://t.co/1qjuFX9ZVy— ukecaný jakub ???? ???? (@inKUBAtor___) October 4, 2025
Otázku s ironickým nádechem, jak to tedy nakonec dopadlo, se ozývala častěji.
„Honzíku zase špatně, stejná jako celá tvá krátká a zbytečná politická kariéra,“ zaznělo také na sociální síti X.
Honzíku zase špatně, stejná jako celá tvá krátká a zbytečná politická kariéra. https://t.co/jp8ftdtTA1— Dominik (@Dawhmeen) October 4, 2025
Ironickou poznámku si neodpustil ani politolog Jaroslav Bílek. „Jsem v naprostém klidu. Lidé říkali, že Andrej Babiš prohrál volby, protože ho Petr Fiala rozdrtil v debatách," napsal Bílek.
Jsem v naprostém klidu. Lidé říkali, že Andrej Babiš prohrál volby, protože ho Petr Fiala rozdrtil v debatách.— Jaroslav Bílek (@JaroslavBlek3) October 4, 2025
Není bez zajímavosti, že v Praze táhl koalici Spolu především bývalý Pirát Jan Lipavský, ministr zahraničí. Získal 42 tisíc preferenčních hlasů. Lídryně kandidátky Jana Černochová, dosavadní ministryně obrany, obdržela méně než polovinu preferenčních hlasů.
V diskusi pod jedním z příspěvků také zaznělo, že v Česku žijí voliči, kteří by Andreje Babiše nevolili nikdy, ale Petr Fiala je za poslední 4 roky zklamal tolik, že ho podruhé volit nemohli.
„Milí twitteřané, letos poprvé jsem se od nabytí plnoletosti voleb do PS nezúčastnil. I to je jisté vyjádření názoru a je naprosto legitimní. Levici ani ‚catch all party‘ bych prostě nevolil. Proklamovaná pravice, kterou jsem volil vždy, pro mne už prostě pravicí není. Jak dopadne sčítání, to uvidíme už vlastně za chvíli všichni. Úspěch si každý musí vybojovat sám, to za nás neudělá ani Petr a ani Andrej. Andrejovi jsem nevěřil nikdy. Petrovi před 4 lety ano a hořce jsem toho litoval,“ napsal jeden z debatérů s tím, že by České republice přál dobrou budoucnost a požádal všechny své spoluobčany, že pokud nejde o zdraví a o život, nejde vlastně o nic. Slušně řečeno.
Milí twitteřané, letos poprvé jsem se od nabytí plnoletosti voleb do PS nezúčastnil. I to je jisté vyjádření názoru a je naprosto legitimní.— Marek Šnobr (@marek_snobr) October 4, 2025
Levici ani "catch all party" bych prostě nevolil. Proklamovaná pravice, kterou jsem volil vždy, pro mne už prostě pravicí není. Jak…
autor: Miloš Polák