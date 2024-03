„Babiš už má 40 %... Zveřejnit maily!“ Pekarová svolává mimořádnou Sněmovnu. A mezitím jinde

reklama

„Tohle ti, Andreji Babiši, nemůže věřit vůbec nikdo,“ vzkázal Miroslav Kalousek předsedovi hnutí ANO v reakci na jeho vysvětlení, proč chtěl „podklady na Lipavského“.

Sám Babiš diskusi o „kompromitujících materiálech“ odmítá, za užitou vulgaritu v e-mailu se ministrovi zahraničí Janu Lipavskému (Piráti) omluvil.

„Celé je to absolutní nesmysl. Všichni tu mluví o válce a posílání našich vojáků na Ukrajinu. Proto jsem chtěl, aby mi kolegové zjistili, jestli pan Lipavský má také děti a umí si vůbec představit, jaký strach zažívají rodiče při představě, že by jejich děti musely do války. A na to jsem se chtěl zeptat pana ministra ve Sněmovně. Mluvit o nějakých kompromitujících materiálech je směšné, když toto jsou přece věci, které se dají veřejně dohledat na internetu. Za to vulgární slovo použité v soukromé konverzaci se panu ministrovi omlouvám,“ napsal Babiš na sociální síti X.

Kalousek Babišovi nevěří: „Prostě sis objednal standardní StBáckou kompromitující složku, jak jsi léta zvyklý. A tak dlouho se chodí se džbánem…až jsi to práskl sám na sebe.“

Předsedovi hnutí ANO doporučil rezignovat na všechny své veřejné funkce. „Vím, že tohle po Tobě chci marně, protože Tobě je západní civilizace protivná a snažíš se o zavedení východní oligarchie. Ale pojmenovat to musíme. Přinejmenším pro všechny, kteří Tě volí,“ pokračoval Kalousek ve svém vzkazu Babišovi.

Tohle Ti, @AndrejBabis, nemůže věřit vůbec nikdo. Prostě jsi si objednal standardní StBáckou kompromitující složku, jak jsi léta zvyklý. A tak dlouho se chodí se džbánem…až jsi to práskl sám na sebe.?? V západní civilizaci existuje jediná možná reflexe: Rezignace na všechny… https://t.co/xCYBJ8poVC — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) March 11, 2024

Pětikoalice v reakci na Babišův e-mail svolává mimořádnou schůzi Sněmovny. Poslanci by se měli sejít příští týden. Uvedl tak ředitel odboru komunikace Úřadu vlády Václav Smolka. O mimořádné schůzi v pondělí už mluvil i předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

„Vytrvalá snaha o ohrožování bezpečnosti a západního ukotvení České republiky, metody připomínající minulý režim a zatahování dětí politických soupeřů do veřejného prostoru, se nemohou stát normou. Proto svoláváme mimořádnou schůzi Sněmovny,“ vysvětlil předseda vlády Petr Fiala (ODS) na svém účtu sociální sítě X.

Vytrvalá snaha o ohrožování bezpečnosti a západního ukotvení České republiky, metody připomínající minulý režim a zatahování dětí politických soupeřů do veřejného prostoru se nemohou stát normou. Proto svoláváme mimořádnou schůzi Sněmovny. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 12, 2024

Ke svolání mimořádné schůze se vyslovil i samotný předseda ANO, kvůli němuž je svolávána. Předtím ale vládní koalici vyčetl, že „odmítla ve Sněmovně řešit nedostatek léků, drahé energie, příspěvek na péči, korupční kauzu Dozimetr, financování vládních stran penězi z korupce nebo třeba praní špinavých peněz přes kampeličku pana premiéra“.

„Stále dokazují, že problémy lidí tuhle nejprolhanější a asociální vládu absolutně nezajímají. Jsme téměř ve všem nejhorší v Evropské unii, protože neumí zemi řídit. Místo toho budeme řešit jeden soukromý e-mail. To mluví za všechno,“ usoudil Babiš. „Ale těším se, aspoň budeme moci probrat vše, o čem mluvit nechtěli.“

Koalice odmítla ve Sněmovně řešit nedostatek léků, drahé energie, příspěvek na péči, korupční kauzu Dozimetr, financování vládních stran penězi z korupce nebo třeba praní špinavých peněz přes kampeličku pana premiéra. Stále dokazují, že problémy lidí tuhle nejprolhanější a… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 12, 2024

O víkendu byl zveřejněn volební model společnosti Kantar pro Českou televizi, podle něhož by hnutí ANO zvítězilo se ziskem 39 procent, pokud by se volby konaly v březnu.

Koalice SPOLU by získala 20 procent, Piráti 10 procent a STAN 7,5. Opoziční SPD by získalo 9 procent. SOCDEM, KSČM, Zelení a Svobodní se nedostali nad pětiprocentní hranici.

Aktuální preference politických stran: volební model s koalicí SPOLU agentury @KANTARCZ pic.twitter.com/SPLUkrXCCN — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) March 10, 2024

Bývalý vysokoškolský pedagog a programátor Pavel Cimbál na síti zmínil, zda mezi zveřejněním průzkumu, kde si ANO vedlo tak dobře, a kauzou Babišova e-mailu není spojitost.

V jedné nejmenované redakci



Dopis...

Co?

Zveřejnit dopis...

Jaký dopis?

No ten dopis, sakra...

Ale jaký dopis?

Proboha! Ohledně Lipavského. Má čtyřicet...

Co? Horečku? Lipavský je nemocný?

Ne, proboha! Babiš! Procent! V průzkumu...

Aha, chápu. Promiň, zapomněl jsem. Jdu na to... pic.twitter.com/lnxxib61ok — Pavel Cimbál ???? (@xcimbal) March 11, 2024

Cimbál zveřejnil i koláž: „Babiš už má 40 %... Zveřejnit maily!“

Tak ještě jednou, aby to pochopil i libTvítr... pic.twitter.com/S1KHogr4EC — Pavel Cimbál ???? (@xcimbal) March 12, 2024

Ani tato kauza Babišovi podle Cimbála pravděpodobně v preferencích neuškodí. „S jeho preferencemi to mnoho nenadělá, ukázal, že jde vládě v zákulisí po krku, a ta je už natolik nepopulární, že mu to spíše v delším horizontu prospěje...“ míní Cimbál.

S jeho preferencemi to mnoho nanadělá, ukázal, že jde vládě v zákulisí po krku, a ta je už natolik nepopulární, že mu to spíše v delším horizontu prospěje...



To jen média se mohou ukníkat, ostatně je to hlavně JEJICH vláda... — Pavel Cimbál ???? (@xcimbal) March 12, 2024

