„Brečela, Angela ji utěšovala.“ Babiš sypal na Fialu i peprné příběhy

reklama

Pětikoaliční vláda před dvěma lety uspěla ve volbách, vláda a političtí trafikanti vše řádně oslavili, ale podle Babiše pak pro české občany přišly smutné dva roky. „Většina lidí v naší zemi si jen nevěřícně připomněla, kolik škod stihla Fialova vláda napáchat,“ vypálil. Vládní tým označil za „opravdu špatný“. A kdyby byl Fiala v pozici fotbalového trenéra, tak by trenérem nebyl dlouho, „protože by ho vedení klubu velmi rychle vyměnilo za to, co předvádí“. „Ono vaše skóre není dobré. Nejenže není dobré, ono je katastrofální,“ soptil u řečnického pultíku Babiš.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5241 lidí

Poté Fialovi složil zvláštní poklonu a ocenil, že se jako politik umí Fiala z lecčeho vylhat, což on jako předseda hnutí ANO prý nikdy neuměl.

„Pan premiér umí přesvědčivě lhát o všem možném. O zadlužení, o Green Dealu, o dotacích, o migraci, o všem možném. To já jsem vždy spíš vyžadoval čísla a fakta a když byl problém, tak jsem ho řešil,“ vyložil svůj pohled na věc s tím, že na mobilu fungoval od rána do noci a před lidmi neutíkal. „Na rozdíl ode mě pan premiér vládu neřídí. Vládu řídí ministr Stanjura systémem: Nemáme peníze, takže ministři mají smůlu. A občané taky, samozřejmě,“ přišel s dalším úderem Babiš.

Vláda podle něj neřeší ekonomické problémy, migraci a řadu dalších problémů.

„Premiér Fiala a celá vláda podvedla a zradila všechny občany ČR, ničí jejich životy a ta přehlídka papaláštví a neschopnosti nás čeká ještě dva roky. A to my nechceme dopustit. Proto tato vláda musí skončit co nejdřív,“ zuřil Babiš s tím, že jediné, na čem se vláda pětikoalice podle něj dokáže shodnout, je pomoc Ukrajině.

„Hlavně to vypadá jakoby pro vládu byla ze všeho nejdůležitější Ukrajina. Tam jste schopni se rozhodovat rychle a dávat spoustu peněz. Ale jakmile jde o naše občany, tak jste absolutně neakceschopní, nepomáháte jim a naopak je obíráte o peníze a škodíte jim,“ nešetřil u řečnického pultíku ostrými slovy Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš se tady dovolával slov druhého prezidenta České republiky Václava Klause, podle něhož Fialova vláda pracuje ve prospěch EU a ve prospěch Ukrajiny, ale vůbec ne pro české občany. České občany podle Babiše vláda jen odírá o další peníze zvyšováním daní. Šéf hnutí ANO je přitom přesvědčen, že ke zvyšování daní není důvod, protože české finance na tom nejsou tak zle, jak tvrdí pětikoalice. A premiér se z jeho pohledu navíc vymlouvá na válku na Ukrajině.

„Prosím vás, ta Ukrajina přišla náš rozpočet za dva roky na zhruba 90 miliard. Polovina na uprchlíky a polovina na zbraně,“ vypálil Babiš s tím, že on dal na záchranu českých občanů v době covidu mnohonásobně víc peněz.

„Vy se sice chlubíte, jak jste zvládl uprchlickou krizi, ale vždyť vy ani nevíte, jací uprchlíci u nás jsou,“ kroutil hlavou dál Babiš.

„Pojďme na fakta. Víte, proč je mám rád? Protože pan premiér bude mluvit po mně a zase bude přesvědčivě lhát,“ usmíval se Babiš s tím, že on bude předsedu vlády pečlivě poslouchat a bude si dělat čárky pokaždé, když zalže. „Doufám, že mi bude stačit papír...“ nechal se slyšet Babiš.

Fotogalerie: - Bubnování pro Bubny

Poté sáhl ke srovnání poklesu životní úrovně českých občanů ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, které dokazuje, jak zle si Fialova vláda vede. Tady se Babiš dovolával článků ze serveru Českého rozhlasu, serveru Novinky.cz či serveru Seznam zprávy, podle kterých se Češi v kupní síle vrátili o několik let zpět. Naproti tomu jemu ještě jako ministrovi financí se dařilo snižovat státní dluh. „A neříkejte mi, že nám to spadlo do klína. My jsme na tom od prvního dne tvrdě pracovali. Od prvního dne jsem letěl na Slovensko a naučil se daňovou kobru,“ soptil Babiš s tím, že oproti němu současná vláda dluhy zvyšuje. „A vy máte tu drzost říkat lidem, že šetříte?“ kroutil hlavou.

Vládě vyčetl, že si jezdí po výletech, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 089) např. na Tchaj-wan, ale ekonomicky z toho Česko nic nemá, jen přichází o čínské investice.

Vedle toho z Babišova pohledu kabinet pětikoalice vůbec nic nedělá s vysokou inflací, protože této vládě to vyhovuje, protože se těší na nečekané příjmy do státní kasy. „I v tuto chvíli máme inflaci 8 procent. A ještě budete lhát, že zafungovala nějaká opatření? Ale jaká opatření? Vy jste neudělali nic. Z Fialovy drahoty se stala Fialova chudoba,“ pokračoval ve slovní kanonádě šéf hnutí ANO s tím, že vláda je „absolutně neschopná“ a nedokázala udělat nic s vysokými cenami energií a raději nechávají lidi platit vysoké ceny za potraviny.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Místo toho, aby se premiér staral o snížení inflace a o snížení cen potravin, zajímá se podle Babiše raději o „nákup předražených stíhaček F-35, které mohou být nosičem jaderných zbraní“. Přitom vláda podle šéfa hnutí ANO měla nabídky od 6 dalších výrobců stíhaček.

Premiérovi vyčetl, že se nestará o bezpečnost občanů. Zato hnutí ANO se prý o bezpečnost lidí staralo, když dbalo na to, aby nenarůstala kriminalita.

„Pro nás byla naprostá priorita zajištění bezpečnosti občanů a měla by to být priorita jakékoli vlády. Za nás jsme byli 6. nejbezpečnější země na světě. A víte, kam jsme se propadli dnes? Na místo 12. Vy jste tady proto, aby se i ženy mohly cítit bezpečně a aby mohly chodit ven i v noci,“ nechal se slyšet Babiš.

Jím vyložený pokles bezpečnosti v Česku dal Babiš do souvislosti s migrací. Celé EU vyčetl, že nelegální migraci neřeší. Neřeší ji podle něj ani předseda Evropské rady Charles Michael, ani předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Já znám ty jejich kecy,“ zuřil Babiš s tím, že boj s nelegální migrací je vlastně jednoduchý, protože stačí zastavit ty lodě, které převážejí migranty do Evropy. Jenže to by se na tom musela dohodnout třeba Francie, Itálie a Tunisko, kde bylo z Babišova pohledu možné migranty zastavit.

Poté se vrátil k ekonomické situaci v Česku a připomínal, jak vláda pětikoalice slibovala, že nebude zvyšovat daně. A pak přijala konsolidační balíček, který podle Babiše zvedne daně všem. Už jen rušením různých daňových výjimek. „Všechno, co my jsme zavedli, vy ničíte,“ nechal se slyšet Babiš s tím, že Fialova vláda se chová absolutně asociálně. „Pro vás jsou důchodci nepřítel, střední třída je nepřítel. Všichni obyvatelé naší země jsou pro vás nepřítelem,“ vypálil Babiš s tím, že ODS a TOP 09 zvyšováním daní trestají schopné lidi. „Ale protože tzv. elita z TOPO 09 vlastní spoustu rybníků, no tak ti platit daně nebudou,“ pokračoval Babiš.

„Pro ODS a TOP 09 byli důchodci vždycky nepřátelé,“ přisadil si ještě Babiš, že Fialova vláda nemá ráda lidi obecně, protože kdyby je měla ráda, zavede zpět EET a bude mít dost peněz na to, aby mohla lidem opravdu pomoct.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32236 lidí

Speciálně se obul i do Pirátů.

„Tato promigrantská, probruselská a protičeská partička, která by Česko nejraději připravila o právo veta a nejraději předala řízení naší země Bruselu, nemá žádnou čest ani hrdost,“ soptil Babiš a připomínal, že když to vypadalo, že Piráti mohli v roce 2021 vyhrát volby, předseda Pirátů Ivan Bartoš už jel vyjednávat do Bruselu a podle Babiše vedl debaty o tom, jak Česko nechat řídit ze zahraničí.

Nešetřil ani média jako Seznam Zprávy, Reflex a další, která prý ráda za všech okolností přispěchají vládě na pomoc. Stejně loajální je podle Babiše i Česká televize a její loajalitu si prý stávající vláda chce posílit ještě tím, že chce zvýšit koncesionářské poplatky. Tak to vidí Andrej Babiš, podle něhož je třeba vést debatu o tom, zda nezrušit koncesionářské poplatky a financovat fungování ČT jinak.

Přitom premiér Fiala podle Babiše odmítá zasahovat tam, kde je třeba, protože se bojí, že by mu mohla padnout koalice. „A o tom to celé je, pořád vám jde o ty vaše koryta,“ vyrazil s další kritikou do útoku Babiš. „Proto pan premiér i dopustil, aby (Vít) Rakušan schválil ten zrádný migrantský pakt,“ pokračoval.

Fiala podle něj vůbec nic nedokázal ani v rámci předsednictví Česka v EU, a tak se bude kvůli „poblázněnému ekofanatismu“ lidem dál zdražovat život, nešetřil kritickými slovy šéf hnutí ANO, který se jedním dechem bránil, že v rámci EU souhlasil s deklarací, že je třeba chránit životní prostředí, ale Green Deal nepodepsal. „Je důležité, aby tam šel premiér, který bude mít odvahu a bude prosazovat jádro. Seděla tam rakouská politička a brečela, Angela ji utěšovala a já jsem říkal Macronovi: pomoz. A nakonec jsme to jádro prosadili jako bezemisní zdroj,“ nechal se slyšet Babiš s tím, že právě kvůli takovýmto věcem si Česko musí v EU zachovat právo veta. „Ale vy jste, pane premiére, spolkl ten Green Deal i s chlupama. Tahle vláda je tak nezkušená, že jste skočili na lep zelenému magorovi panu Timmermansovi,“ soptil dál Babiš, že si tuto svou chybu česká vláda uvědomila a teď svůj přešlap zachraňuje. „Vy jste jako děti. Vy jste způsobili požár a teď ho chcete hasit,“ smál se u řečnického pultíku Babiš s tím, že se premiér Fiala zcela podvolil „zelenému šílenství“, čímž ohrozil českou ekonomiku a český průmysl. „Green Deal aktuálně ničí celý evropský průmysl,“ nechal se slyšet Babiš.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale vůbec nejhorší, pokud jde o evropskou politiku Fialovy vlády, bylo schválení migračního paktu. Podle Babiše to byla vůbec ta „největší zrada“, protože migranti o této zradě vědí, vědí, že je Evropané pozvali a teď všichni chtějí do Německa. Babiš poté zopakoval, že Fiala a jeho kolegové se měli postarat o to, aby lodě s migranty do Evropy vůbec nedojely. „Bylo by dobré, aby se pan ministr Rakušan jel podívat do Švédska. Tam se vraždí lidi. Eritrejci,“ doporučil ministrovi vnitra Babiš.

Se zadrženými migranty se podle Babiše ani v Česku nic neděje. Tito migranti prý jen roztrhají papíry o repatriaci a znovu se vydají do Německa. „Fiala s Rakušanem tak ohrožují bezpečnost našich občanů,“ pravil Babiš.

Zdůraznil, že Evropané udělali chybu, když si do svých států pustili tolik muslimů, tolik lidí z odlišné kultury. Dovolával se tady slov legendy americké zahraniční politiky Henryho Kissingera, podle něhož byla německá migrační politika politikou chybnou.

„Kapitolou samou o sobě je české zdravotnictví. To je fakt peklo. Za naší vlády bylo zdravotnictví priorita,“ nechal se slyšet Babiš s tím, že jeho vláda věnovala pozornost boji s rakovinou a dalším věcem, ze kterých Fialova vláda dodnes žije, ale sama neudělala nic. „Pro vládu Petra Fialy je zdravotnictví až na posledním místě. Zoufalý a chronický nedostatek léků je toho důkazem,“ volal od řečnického pultíku Babiš. „Dokonce chybí i ten endiaron,“ pokračoval Babiš s tím, že ministr Válek, místo toho aby to řešil, „raději mastí karty na počítači“. „A vážení spoluobčané, víte, proč není penicilin? No protože se šetřilo,“ přisadil si Babiš s tím, že vláda měla na nákup penicilinu vydat víc peněz, měla by přeplatit jiné nabídky, a tím získat zásobu penicilinu pro Česko.

Fotogalerie: - Fidlerův symbol

Do protikladu stavěl příklad Francii, která chce na padesát léků vyrábět na svém území. Babiš by podle svých vlastních slov rád slyšel, proč Fialova vláda nejde stejnou cestou.

Premiéra Fialu vyzval, aby vyhodil koordinátora protidrogové politiky Jindřicha Vobořila a raději se věnoval nárůstu studentů na lékařských školách a má se starat o to, aby se do českého zdravotnictví dostalo víc sestřiček. Např. i z Vietnamu, odkud prý chtěl získat sestřičky i Babiš. „Ale potom přišel covid a bohužel jsme to nemohli řešit,“ litoval.

Tato vláda chce jen a pouze zničit tuto zemi a v tomto směru prý dělá, co je potřeba.

„Pane premiére, ukazuje se, že jste odtržen od reality. Vy problémy lidí nevidíte, nebo je vidět nechcete. Já s lidmi stále mluvím. My jsme vznikli jako hnutí za ty nespokojené. A to stále platí. … My mluvíme i za spoustu důchodců, kterým jste sebrali peníze a kašlete na ně. Nikdo jiný tu za seniory nebojuje, my ano,“ hřímal Babiš.

Nakonec zdůraznil, že tato vláda nemá důvěru většiny občanů, pročež musí skončit.

Psali jsme: Volala. Nic. Psala. Nic. Až se rozhodla... Jak Lipavský „zachraňoval“ Češku v Izraeli Vláda je mimo realitu, požár hasí benzínem. Po válci sto osmičky se opozice chystá říci své Babiš (ANO): Mě fascinuje, jak pan Michálek mluví o nějakém diplomatickém protokolu Babiš (ANO): Pan Lipavský až pod naším tlakem začal něco vůbec dělat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama