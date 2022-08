„Buď dostal špatné podklady, nebo se neorientuje!“ Fiala promluvil k národu a Nacher se plácá do čela

„Aby stát dorovnával všechny náklady na bydlení nad 30 % příjmů, je úplný nesmysl. Říkat to ani nemusí, protože stejně to funguje i dnes,“ říká poslanec Patrik Nacher (ANO) k prohlášení českého premiéra. Za absurdní považuje nápad vlády na zrušení stavebního spoření, což podle něj by žádnou úsporu nepřineslo.

Jak je to s prohlášením premiéra Petra Fialy o tom, že náklady Čechů na bydlení nad 30 % (35 % v Praze) příjmů uhradí stát skrze příspěvek na bydlení? Má to háček, který se jmenuje normativní náklady – tedy maximální tabulková částka, kterou může žadatel získat podle toho, kolik členů v domácnosti žije a kde bydlí.

„Problém je v tom, že premiér řekl nepřesnou a zavádějící informaci, která mystifikovala lidi a je otázka, jak se to stalo. Pevně doufám, že proto, že premiér dostal špatné podklady, nebo se detailně neorientuje v tomto tématu,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Nacher.

„Aby stát dorovnával všechny náklady na bydlení nad 30 %, je úplný nesmysl. Říkat to ani nemusí, protože to funguje stejně i dnes, ale na základě normativních nákladů. Podle počtu lidí v domácnosti a velikosti obce je dán základ zahrnující nájem i veškeré služby a energie. Pokud přesahuje třetinu vašich příjmů, máte právo na příspěvek na bydlení. Rozdíl je v tom, že prohlášení premiéra je zkratkovité a mohlo vyvolat dojem, že všechny náklady na bydlení nad 30 % stát proplatí,“ vysvětlil Nacher.

Systém je správný, ale příspěvek na bydlení už neodpovídá realitě

Avšak maximální hranici příspěvku stanovují státní úřady právě podle tabulky. A tady přichází podle poslance hnutí ANO problém. Částku, na jakou má žadatel právo, určuje vláda, tedy vládní politici. Tato částka se však nezměnila ani poté, co letí ceny energií i nájmů nahoru.

„Já i Daniel Hůle z Člověk v tísni upozorňujeme, že by se normativní náklady měly navýšit, protože už neodpovídají realitě. Vznikl zmatek a lidé si dělají srandu, že se přestěhují do bytu 4+1 na Malé Straně a vše nad 30 % jim uhradí stát. Dnes ale lidé platí na nájemném a energiích až 50 % své výplaty a dostanou menší příspěvek, než by měli, který vychází z tabulky normativních nákladů,“ popsal Patrik Nacher.

Celý systém normativních nákladů považuje za principiálně správný, protože zohledňuje, aby lidé bydleli úměrně ke svému příjmu a aby dávka nebyla zneužívána. „Konstrukce je správná, ale náklady letí nahoru – jak energie, tak nájmy. A včera premiér neměl dobrý den, takže popsal situaci tak špatně, že vznikají zmatky a iluze, že by stát tohle všechno dorovnal. Proti tomu byly všechny naše plošné návrhy jen hračkou,“ podotkl.

Nacher nesouhlasí ani s nápadem, že by stát přestal podporovat stavební spoření v Česku, a to kvůli rádoby úsporám ve státním rozpočtu.

Zrušením stavebního spoření stát prodělá

„Já s tím nesouhlasím a od začátku je to úplná pitomost, která nedává logiku v ničem. Nevidím logiku ve zrušení něčeho, co funguje a čemu lidé věří. Úspora čtyř miliard, o které vláda mluví, tam navíc není. Nemůžete zrušit spoření retroaktivně, ale musíte nechat doběhnout stávající smlouvy. I kdyby nenechali, musejí dostát šestileté době, což je minimum. Vše ostatní je retroaktivita – i to, že by nenechali lidi uspořit peníze do cílové částky, protože by se jednalo o změnu pravidel uprostřed hry. Úspora čtyř miliard tam tedy není a naběhne postupně za tři až čtyři roky,“ uvedl poslanec a zapochyboval o úspoře i kvůli dalším faktorům.

„Druhá strana téže mince je, že stát neušetří, ale dokonce prodělá. I přesto, že ne všichni naspořené peníze vrátí do bydlení či do rekonstrukce, vybere od nich na DPH a na daních více, než kolik jim ve spoření dá. Lidé s těmi penězi dále pracují a vrážejí je do bydlení, ale není pravda, že najednou získají čtyři miliardy. Nejenže nepřijde úspora, ale navíc přijde i ztráta ve výběru daní. Nevím, kdo tohle vládě radil, ale máme tady horší produkty, které vyvolávají soudní spory, a budeme rušit produkt, kterému lidé třicet let věří a na který jsou zvyklí? Má je motivovat starat se o vlastní bydlení. Přijde mi to úplně absurdní,“ poznamenal Nacher.

A dovede si představit změnu ve stavebním spoření například tak, aby lidé měli povinnost investovat jej přímo do vlastního bydlení – rekonstrukce, stavba či nákup pozemku. Státní příspěvek by tak získali ti, kdo tuto podmínku splní. „I kdyby peníze použil na něco jiného, zůstanou mu jeho úspory a úroky. Ať je státní příspěvek cílený na lidi, kteří si skutečně dávají peníze bokem, aby se postarali o své bydlení. To má logiku, má to vizi a nějakou prioritu státu – aby lidi učil spořit a šetřit. Ne ale vzít pero a jedním škrtem zrušit stavební spoření. Přijde mi to jako akt zoufalství, kdy vláda zruší EET a přijde o 12 miliard, a to jim nevadí,“ upozornil.

Za absurdní také označil doporučení šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, že Češi mohou brát zdražující se energie jako motivaci přispět společnosti a vzít si dva svetry. „Jako člověku, který radí 17 let, kde šetřit, na co si dát pozor a jaký produkt je výhodný, jsem si nikdy nedovolil degradovat lidi tímto způsobem. S nadsázkou, tímto tempem nevydám knihu Dvojí metr, ale Dvojí svetr, protože tohle téma evidentně rezonuje,“ dodal Patrik Nacher.

