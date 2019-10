„Byl jsem v šoku.“ Andrej Babiš se otřel o Piráty v Praze, vydal výzvu

Andrej Babiš se ve svém pravidelném hlášení dotkl zanedbané nemocnice Na Bulovce. Doufá, že primátor Hřib nebude bránit převodu do státních rukou. Také vyčetl Francii, Nizozemí a Dánsku neochotu jednat o vstupu do EU pro Severní Makedonii a Albánii. Opozice prý jeho vládě háže klacky pod nohy, takže ještě nebyl schválen daňový balíček, který by přinesl více peněz na investice vyšším zdaněním tabáku a tvrdého alkoholu. A v rámci investic zmínil i plány nákupů pro armádu.

První zpráva byla podepsání úhradové vyhlášky, kterou premiér prohlásil za nejdůležitější dokument, na kterém závisí poskytování zdravotní péče všem lidem v naší zemi. Prý se na ní musely shodnout nemocnice, pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ji v pátek podepsal. Anketa Dělá vám starosti zdraví prezidenta Zemana? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 771 lidí

„Bude to naprostý rekord. Na zdravotní péči dají příští rok pojišťovny 340 miliard korun, to je o 29 miliard víc než letos. Dalších 6 miliard půjde nad rámec úhradové vyhlášky z rezerv zdravotních pojišťoven. Takže za pacienty půjde celkem o 35 miliard korun víc. Odhadujeme, že příjmy veřejného zdravotního pojištění budou příští rok 350 miliard, což je meziroční nárůst o 19 miliard,“ tvrdí Andrej Babiš. A dodává: „Ve vyhlášce je už to, na čem už se dohodli zástupci nemocnic a zdravotních pojišťoven, ale počítá i s dodatečnými 4,9 miliardy, abychom kompenzovali navýšení tabulkových platů ve veřejné sféře o 1 500 korun měsíčně.“ Největší nárůst bude prý u pracovníků v domácí péči, dle vyhlášky sestra v domácí péči může dostat až o 10 tisíc měsíčně víc. „Nemocnice dostanou peníze navíc na urgentní příjmy a lékařskou pohotovostní službu a zvýší se i úhrady za nonstop provoz ambulancí v nemocnicích. Ještě víc peněz dostanou za lepší personální i technické vybavení. To znamená, že si budou moct dovolit třeba psychologa, logopeda, nutričního terapeuta nebo sestry specialistky na hojení ran a taky budou moct snižovat počet lůžek na pokoji a pořizovat si modernější, elektricky polohovatelná,“ tvrdí dále.

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Dalším tématem byla pražská Nemocnice Na Bulovce. „Před dávnými časy, v roce 1931 byla Bulovka nejmodernější nemocnice Evropy. Teď je všechno jinak. Nemocnice je hrozně zanedbaná a potřebuje naprosto nutně investice. Jenže problém je v tom, že část budov patří státu a část Praze a ta blokuje modernizaci a investice,“ postěžoval si Andrej Babiš. „Byl jsem v šoku,“ řekl o své návštěvě.

Řešení je prý nabíledni. „Adam Vojtěch osloví pana primátora Hřiba dopisem, ve kterém ho požádá o převedení majetku na stát, třeba za 1 korunu, aby mohl stát konečně začít investovat.“

Andrej Babiš si ještě rýpl: „Tedy pokud chce podpořit finanční situaci nemocnice a vyjít vstříc vedení a samozřejmě pacientům. Nebo uděláme směnu za jiné budovy. Doufejme, že panu primátorovi leží na srdci zdraví pacientů stejně jako nám a nebude se o budovy handrkovat, jako to dělá u pozemků v Letňanech. Nemocnice musí mít jednoho majitele. Jsou tady nutné investice za astronomických 6,5 miliardy. A ty zrealizuje stát.“

A zopakoval: „Výstavba nové nemocnice, jak si to představují pražští Piráti, je naprostý nesmysl. Totální. Potvrzují to všichni ředitelé pražských nemocnic. Musíme modernizovat ty, které už dávno stojí a mají hotové projekty. Některé je mají připravené dokonce 10–15 let, a stále je nikdo nezrealizoval.“

Dále prý uvažuje o návrhu, že by sestry měly také profesní komoru, jako mají lékaři. A ohlásil ještě jednu zprávu z Prahy. „Institut klinické a experimentální medicíny, který všichni znají jako IKEM se rozšíří o dva pavilony. Stát do toho dá 603 milionů a celkem to bude stát něco málo přes miliardu.“

IKEM, Homolka, Motol patří mezi nemocnice, které jsou ve velice dobrém stavu, tvrdí premiér. „Pak tady máme ale totálně zanedbané Vinohrady, Thomayerku, Všeobecnou fakultní nemocnici na Karláku a Bulovku. Na ně se musíme soustředit a investovat do nich největší prostředky.“ MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Brexit a rozšíření Unie

Následovalo dění v EU. Dle Babiše už tvrdý Brexit tolik nehrozí, protože Boris Johnson poslal do Bruselu dopis se žádostí o prodloužení. „Naše firmy, které obchodují v UK, a všichni občané, kterých se to týká, by hlavně už chtěli vědět, jak to bude, a ne pořád čekat na další zvraty a potácet se v chaosu. Potřebujeme, aby už konečně bylo jasno! EU udělala na své straně maximum a přijala kompromisy,“ míní premiér.

Také se osopil na ostatní evropské státy, že brání začátku vyjednávání se zeměmi západního Balkánu o přístupu do EU. „Otázka nestála, jestli vstoupí teď, za rok nebo napřesrok, ale jestli s námi vůbec můžou začít vyjednávat, a přitom oni souhlasí, že se změní metodologie u vyjednávání. No, a ani po pěti hodinách jsme se nedohodli,“ posteskl si.

A dodal: „Jsem hrozně zklamaný, že hlavně Francie, Nizozemí a taky Dánsko, které na každém rozšíření EU v minulosti vydělaly spoustu peněz díky rozšíření stabilního investičního prostředí pro své podnikatele, tentokrát odmítly podpořit dva státy, které se tolik snaží a které stojí o to být v EU. Přitom je podpořili předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini a oba několikrát vystoupili na jejich podporu.

Státy západního Balkánu dělají všechno proto, aby splnily všechny podmínky, které jim ukládáme. Severní Makedonie dokonce změnila jméno i ústavu. Jasně, západní Balkán je složitý region a spousta Západoevropanů k němu má nedůvěru. Ještě nedávno tam zuřila válka tak jako i často v minulosti. Ale teď je tam klid i díky tomu, že se tyto státy snaží stát součástí EU. Cítí, že do Evropy patří, tak jako jsme to cítili my před patnácti lety. Chtějí být součástí nejlepšího mírového projektu. Evropské unie.“

Dle Babiše Evropská unie nesplnila svůj slib a otočila se k nim zády. Což může mít následky. „V Severní Makedonii máme víc než 50 policistů. A co je úplně absurdní, byli to právě Makedonci, kdo nám v době největší migrační krize pomáhali v boji proti pašerákům. Přitom oni sami nebyli v Schengenu a bránili nás před migrací směrem z Řecka, které v Schengenu je...

Evropa je neschopná vyřešit migrační krizi, čeká nás další vlna a asi budeme těžko chtít od Severní Makedonie, aby nám znovu pomohla, když neplníme slovo.“

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tabák a alkohol

Předseda vlády se opřel také do místní opozice: „Určitě bychom postupovali dopředu o dost rychleji, kdyby nám opozice nepodkopávala důležité zákony. Jako se to stalo tenhle týden ve Sněmovně. Alena Schillerová musí jako tank protlačovat svůj daňový balíček, který přísněji daní tabák, tvrdý chlast a hazard. Je v něm obsažených spousta dalších věcí, které zlepšují a zjednodušují daňový systém, a taky jsou tam opatření proti agresivní daňové optimalizaci pojišťoven.

Jenže opozice zase předvedla to jediné, co umí. Obstrukce. Je z toho vidět, že je jim totálně ukradené zdraví lidí, kteří si ho ničí chlastem a cigaretami, taky osudy celých rodin, které rozvrací hazard. Životní úroveň našeho národa se zvyšuje, a tím pádem i dostupnost všech těchhle neřestí, které chceme logicky víc zdanit. Tím taky přineseme víc peněz na investice do užitečnějších věcí, než je chlast a sázení.“ Fotogalerie: - Babiš a celostátní sněm ANO

Armáda

Babiš přidal i seznam nákupů, které má uskutečnit armáda ČR. Již příští rok bude prý armáda mít na investice 20 miliard. „Je skandální, že 30 let po revoluci máme pořád ruské radary a vrtulníky,“ tvrdí premiér. „Do konce roku (Lubomír Metnar) podepíše smlouvy, díky kterým získají naši vojáci tu nejmodernější techniku. 8 víceúčelových vrtulníků Venom, 4 bitevní vrtulníky Viper, dohromady za 17 miliard korun. Osm 3D radiolokátorů MADR za 3,5 miliardy, 2 letouny CASA za 2,7 miliardy. Budou se modernizovat 4 letadla CASA, která už máme, za 370 milionů. Dál zmodernizujeme vrtulníky Mi-171Š za 328 milionů. 35 tisíc útočných pušek a pistolí za 2,3 miliardy. Podepíšeme 3 velké smlouvy na munici pro celou armádu až do výše 1,5 miliardy. Malé dopravní letadlo pro vládní a ústavní činitele za 700 milionů. Plniče letecké techniky za 250 milionů.“

A odhalil i plány pro další smlouvy. „Nový systém raketové obrany státu SHORAD. To budou 4 kompletní baterie za 10 miliard. 210 bojových vozidel pěchoty v 7 modifikacích do 52 miliard. Vybereme ze 3 společností a s výhercem podepíšeme smlouvu v 1. půlce roku. 52 děl NATO ráže 155mm za 4,4 miliardy. Až 1 200 osobních terénních aut do 2 miliard. Nahradí starou techniku v celé armádě,“ říká premiér s tím, že čeští vojáci si zaslouží tu nejlepší výbavu. „Slíbili jsme partnerům v NATO, že v roce 2024 dáme na obranu 2 procenta HDP. Bohužel musíme zbrojit, svět takhle funguje,“ tvrdí Andrej Babiš.

Psali jsme: Lidé začali využívat Babišův twitterový účet jako seznamku Servilní Zeman! Bartoš se u Moravce pustil do Hradu. A zahrozil Babišovi: „Kdo seje vítr...“ Prezident Zeman vyznamená Klause či Kusturicu, Babiš již seznam podepsal Babiš doufá, že britská vláda co nejdřív vyjasní další postup

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.