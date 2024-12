„Bylo to jasné.“ Klaus o spojení Pavla a vlády. Vytáhl děsivé číslo

„Bylo naprosto jasné, že to podepíše. Není ekonom, makroekonom. Je s vládou naprosto propojený,“ podotkl Václav Klaus k váhání prezidenta Petra Pavla nad státním rozpočtem na příští rok. Má vůbec prezident možnost vetovat rozpočet? „Možné to samozřejmě je, prezident to nemusí podepsat. Ale je to fatální rozhádání se prezidenta s vládou,“ dodal.

„Ten rozpočet připravila vláda, od září nám jasně avizovala, jaký bude, s jakým obřím deficitem bude,“ řekl Klaus, že celá věc je naprosto špatná od vlády, ale prezidentův podpis je jen „tečičkou“ za celou událostí.

„Tento týden jsem mluvil na jedné večerní akci a dali mi hezký název večerního vystoupení: Dá se mluvit vánočně o naší politické a ekonomické situaci? To je vtipná otázka. Spekuloval jsem, co je to vánočně. A přesto jsem dospěl k názoru, že nedá. K tomu roku 2024 nebudu nic pozitivního říkat. Ekonomika pořád stagnuje, nedostali jsme se na vrchol naší ekonomiky, který byl v roce 2019. My žijeme v stagnačním okamžiku. Myslím si, že v té ekonomické stránce to žádná sláva není. A v politice došlo k dalšímu oddělení, rozdělení vládnoucí elity od obyčejných lidí. Ten příkop se prohloubil,“ řekl Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



„Vláda se nechová dobře. A o tom, že občas vystoupí premiér a řekne, že splnili 93 procent svých slibů, to se mi zdá jako fantastický závěr. Vychloubat se nebo být pyšný na deficit, který je, je neuvěřitelné. Vláda dělá politiku nerozumnou, neracionální. Vláda zejména nedělá politiku českou, dělá politiku bruselskou, a to si myslím, že je velká chyba," řekl Klaus. „Vláda nemá peníze, vládní dluh stále roste," kritizoval Klaus.

Podle něj tématem voleb bude Antibabiš a Antiputin. „Přitom by mělo být tématem něco jiného,“ řekl. „Téma špatná vláda je něco jiného než Antibabiš. To je cílený útok na jedince. My mluvíme o krizi vládnutí. A ta naše vláda dělá skoro všechno špatně. Nevím, co bych jim připsal dobrého,“ dodal.

Klaus před nedávnem vystoupil na konferenci Motoristů. Jak bude vypadat jeho spolupráce s touto stranou? „Petr Macinka byl dlouhá léta mým mluvčím na Hradě, pak byl mluvčím Institutu Václava Klause. Petr Macinka mé názory poslouchá nonstop, chudák. Myslím, že by měl mít i jiné vlivy, které ho motivují. On tím pádem ale říká celou řadu věcí, s kterými já souhlasím,“ dodal Klaus.

Německo zakašle, my máme zápal plic

Řeč byla i o Německu, v němž má mimo jiné problémy průmysl, budou tam ale i předčasné volby. „Sleduji to a bojím se toho. Německo je náš nejbližší soused, jsme s ním nejvíce propojeni. Když Německo zakašle, my máme zápal plic – to jsou sice bonmoty, ale něco na tom je. Ekonomický vývoj nedopadá dobře. Německo stagnuje podobně jako Česká republika už jistou dobu,“ sdělil Klaus.

„Bojím se politického vývoje v Německu. Spíše bych si přál, aby tam byla spíše CDU oproti Scholzově sociální demokracii,“ dodal. A neopomněl ani připomenout tragédii v Magdeburku. „Mám strach, že ta nevraživost, která v Německu narůstá...“ podotkl Klaus.

„Jestli někdo označuje AfD za ‚krajně pravicovou‘, s tím já nemohu souhlasit. Jestli se AfD odvažuje říkat, že masová migrace je zlo, že v Evropě neměla nikdy nastat a že to rozvrací Evropu a její jednotlivé státy, tak to je názor, který není možné označovat za protiislámský, to je rozumný názor,“ řekl Klaus. O migraci hovořil jako o mimořádnosti, výjimce. „Myšlenka, že každý může migrovat, jak chce, navíc v masovém měřítku, je omylem evropské a západní civilizace,“ dodal Klaus.

Končící rok je pro něj pozitivní v tom, že ještě žije. „Pohybování se je horší, než bývalo. Nevyskakuju si tak jako někdy v minulosti. Nejlepší pro mě pozice je sedět na takové televizní debatě, nemusím se hýbat, mohu jen používat hlavu, to je pro mě úplně ideální stav. Tím ožívám,“ řekl Klaus. A pochlubil se také tím, že má již deset vnoučat. Ve veřejné sféře se chce pohybovat i v příštím roce. „A čím více by ve volebním diskurzu začala dominovat falešná témata Antibabiš a Antiputin, začal bych se vyjadřovat více,“ zakončil Václav Klaus.