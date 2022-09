„Češi, dejte si pozor, ne že nám budete krást energii!“ Vzkaz z Bavorska. I tam lidem přišly složenky

Začátek října bude v Německu plný protestů proti zdražování. V těchto dnech totiž přichází do domácností zálohy na plyn a lidé jsou konsternováni. Desetinásobné zvýšení není výjimkou, a to jak u seniorů, tak malých podnikatelů. V Bavorsku je situace ještě vyhrocenější ohledně zavírání jejich posledních jaderných elektráren u Landshutu. Ministr hospodářství za Zelené se stává nepřítelem číslo jedna. Němci mu nemohou přijít na jméno.

Navštívili jsme bavorské příhraničí a zůstali v šoku. Natolik klidní a zdánlivě vyrovnaní Němci, vždy tak nějak smířeni s jejich spolkovou, natož pak zemskou vládou, začínají být ve varu. Ceny, ceny, ceny – a válka…

Doporučení k smíchu – nebo spíše k pláči

„Je to směšné a ubohé,“ konstatuje důchodkyně Ruth. „V Berlíně se neuskromní a nám tady vyčítají každý stupeň tepla,“ hodnotí situaci a povzdechne si, že by se ze zdejšího Pasova nejraději přestěhovala do nedalekého rakouského Lince, protože prý „…tam se o občany víc starají, energii zastropovali už dávno a plyn si dojednali v Rusku extra samostatně“ a už před nějakými měsíci, kdy válka na Ukrajině teprve začínala.

Pasov na Dunaji se už s přibývajícím večerem, kdy se stmívá podstatně dříve, začíná zahalovat do tmy. Památky nebudou osvětleny přes celou noc, bude se údajně vypínat část veřejného osvětlení metodou „jedna lampa svítící, druhá spící“. Ostatně, informace a pokyny spolkové vlády popudily i církev. V křesťanském Bavorsku bylo nemyslitelné, aby se kostely, chrámy řádně nenasvítily. To zdaleka nebylo jen kvůli cestovnímu ruchu.

Zelený ministr – zelená katastrofa

„Bude tady tma a budu se bát,“ říká další důchodkyně, tlačící před sebou vozík, který má do plnosti hodně daleko. „Potulují se tu různé existence, tak radši si pořádně zamknu a po osmé večer už zalezu domů a raději půjdu spát, abych ušetřila za energii.“ To pán ve středních letech, v klasických německých „égrhoznách“ si nebere servítky: „Máme tady energii z jádra a budeme se jí zbavovat a čekat, až na Rujáně zafouká vítr do větrníků. Mít zeleného ministra hospodářství je celosvětově nenormální a my na to doplatíme. Kde asi budou tankovat energii všechny ty elektrokola, elektrokoloběžky a hlavně auta? Vždyť už i naše BMW dělá elektroauta! Svět se zbláznil…“

Pán nadává na spolkového ministra hospodářství ještě nějakou chvíli. Možná trochu pozapomíná, že vláda je kolektivní, takže máslo na hlavě mají i ostatní ministři. A ostatně, CDU či CSU, stejně jako FDP spíše mlčí. Toho pochopitelně využívá AfD a prý se dokonce těší na to, až bude hůř, protože jedině to Němce probudí z letargie.

Místo Kanár či Madeiry nákupák

Němci se „probouzejí“ a není to příjemné procitnutí. V říjnu již řady německých důchodců opouštěly republiku a stěhovaly se na jih Evropy, především na španělské ostrovy, ale třeba také na Malorku, na Kypr. Prostě za teplem, levnějším žitím a celkově za lepší náladou. Tato tradice, která zde domácněla desítky let, se sesype jako domeček z karet. Při pohledu na zálohy si někteří mohou tenhle výdobytek společnosti odpustit a jet tak do krajského města na korzo při Dunaji.

Elektřina není třeba?

Demonstrace v říjnu připravují nejrůznější strany a uskupení – levice i pravice. Logicky vzato, Zelení nikoliv, ti jsou spokojeni s greendealovým údělem, které Německo nastoupilo a které podle mladých příznivců Grety jde sice správným, ale šnečím tempem dopředu k čisté energii. Že bude jen pro někoho, to omladinu nezajímá. Extrémní části mladých fanatiků – tak jim říkají i v Bavorsku, vypouští ventilky u terénních aut a u SUV. „Oni by snad byli rádi, abych jezdila na nákupy na koloběžce,“ téměř se křižuje Ruth.

„Ať se vláda nebojí všechno znárodnit a bude pokoj,“ říká jeden hodně starý pán, který ještě pamatuje Sudety a který Čechy tedy moc nemusí: „Nebo tam dosadit nuceného státního správce. A vy si v Čechách dávejte pozor, přes vás jde energie k nám a my si ji ochráníme a ne že ji budete krást,“ říká významně a odchází. Myslí tím pravděpodobně více produktovodů, které ze severního Německa jdou přes naše území do Bavorska, hlavně pak vysoké napětí, „dráty“, které přivádějí energii z větrných elektráren u Baltu do bavorských fabrik. Až zafouká více a jaderná elektrárna, ISAR 1 a ISAR 2, nazvaná podle řeky, tekoucí v kraji Landshut, odkud se také bere voda na její chlazení, bude odstavena – prý tedy do roka a do dne, právě tady může vzniknout základ možného blackoutu, který nemusí být jen několikahodinový. Na co potom budou jezdit elektrokola a hlavně elektroauta, spolková vláda neřekla.

Uzlíček nervů á la Germany

Jak stoupají ceny energií, jsou živnostníci nervóznější a nervóznější. Ti malí více, ty větší méně a těm největším je to nějak tak jedno, protože ty pojedou třeba jen na polovic, ale stále, a to za přímé podpory německé vlády. Pekaře v Regenu nebo Deggendorfu se to ale netýká, pro ty je i ta zemská vláda daleko. Ekonomické balíčky pomohou jen z části. To se ostatně ukázalo i za covidu, kdy i přes masivní dotace a podpory zkrachovalo mnoho malých i středních provozoven a obchůdků.

A propos covid – stále tu vládne ostražitost, k lékaři i do hromadné dopravy je důrazně doporučená rouška. Čísla začínají stoupat a nikdo neví, kde se tohle zastaví. Pokud až zase na jaře, nastane u našich sousedů, a jistě nejen tam, boží dopuštění.

Ze zimy bez tepla a lidí bez peněz mají samozřejmě obavy majitelé hotelů a penzionů. Jak nám někteří z nich potvrdili ve „vzdušných lázních“ v Bodenmaisu nedaleko českých hranic, v bavorské Šumavě, nebude to žádná legrace. Wellness hotel bez vířivky a teplého bazénu? „To už můžeme rovnou zavřít. Jen tak tak jsme přežili covid a teď zas toto.“

Obdobné starosti mají zvláště menší provozovatelé vleků, protože zasněžování rozhodně není energeticky nenáročné. Zelení si mnou ruce, že konečně bude Šumava klidná a že se ušetří i sníh a voda. A vlastně, proč by se mělo na Šumavě hromadně lyžovat, když do bavorských Alp jsou to dvě hodinky elektromobilem, že.

K výčtu těch, kteří se obávají, jsou samozřejmě zdravotníci. Bavorský Červený kříž upozorňuje, že zvláště v zařízeních pro důchodce musí být dodržována vyšší teplota, protože jednoduše řečeno, stařečci jsou více zimomřiví. O nebezpečí výskytu legionely v nemocnicích při snížení teploty horké vody se už začalo psát i v České republice.

A další, kdo se obává, a to velmi výrazně, jsou sportovní zařízení v malých městech. Bayernu Mnichov je to samozřejmě „šumák“, tam létají milióny eur. Ale kryté bazény, tělocvičny v malých obcích a městečkách jsou před uzavřením. Co budou dělat děti, když nebude sníh a nebudou se moci koulovat? Sedět doma u počítače, když bude vyhlášen nejvyšší stupeň omezení spotřeby?

Bez „šťávy“ i turistů

Tímto vším žije dnešní Německo, a především Bavorsko. Ne všichni mají termální prameny, jako je tomu v lázních nedaleko Pasova. Ty jsou ale stejně hlavně používány jako léčivá voda v lázeňství a nikoliv pro vytápění. Takovýto stav se nepředpokládal.

Co budou dělat zoologické zahrady, skleníky, prostě všechny vytápěné prostory, kam směřovaly desítky tisíc turistů i v zimním období? Na to neodpoví ani „zelený“ ministr hospodářství, který je už v Německu na demonstracích nazýván „válečným štváčem“.

Poloprázdná parkoviště. Foto: Václav Fiala

Horký říjen se blíží. Nikoliv teplotně, ale politicky. Končí školní prázdniny (v Německu jsou rozloženy podle spolkových zemí od června do září). Složenky přicházejí. Naštvaní lidé vycházejí do ulic. Ještě nikdy v novodobé historii Německa nebylo ve výhledu jediného měsíce plánováno tolik manifestací a demonstrací, a to i v menších okresních městech. Podle některých by většímu pořádku posloužil razantnější nástup covidu a s ním spojené restrikce. Odzkoušeno jest…



