„Český muž je vaše ochrana před hijábem.“ Kampaň proti zírání. Komentátor vypěnil

Otravné komentáře, vědomé a nepříjemné zírání, vulgární gesta či nevyžádané doteky v hromadné dopravě – to vše může byt podle kampaně sexuální obtěžování. Dle výzkumu odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR zažila obtěžování ve veřejné dopravě každá třetí žena a každý desátý muž v Česku. Cílem nové pražské kampaně je pojmenovat, co to vlastně obtěžování je, a nabídnout přihlížejícím bezpečný způsob, jak zasáhnout.

Kampaň je k vidění od poloviny srpna do poloviny září na městských reklamních plochách, na zastávkách MHD, v autobusech Dopravního podniku hl. m. Prahy i v tramvajích.

Naráží však na vlnu břitké kritiky. Podle Ondřeje Tesárka je kampaň motivována frustrací žen, na které se nikdo nedívá. „Jako muž mám těchto ponižujících kampaní úplně plný zuby. Krávy nasátý na stát skrze státní média školí to poslední, co z mužů zbylo, ale co je nejhorší, lžou. Hele, to že jste hnusný nebo starý je váš problém. Mohu vám tady naservírovat deset tisíc žen, které o zírání stojí a dělají pro to maximum. A nejenom v tramvaji, ale i na internetu. Výstřihy, odhalené nohy, uplé oblečení, make-up, vše za účelem zírání. Že na vás zírají kromě mladých fešáků i starý fotříčci, je váš problém a cena za to, že vy sexualizujete naši interakci,“ popisuje Tesárek.

„Končím s předstíráním, že feministky jsou relevantní součást společnosti a feministi nezakrývají svoje predátorství. Český muž je vaše ochrana před hijábem, kamenováním nebo vodkou nasáklym rusákem a bude si zírat na vaše výstřihy, uplé legíny i nohy a žádný úchyl ho tu nebude z našich daní peskovat. Tahle civilizace má nejenom problém s epidemií kurev, ale i s feminismem,“ míní Tesárek.

Hele, to že jste hnusný nebo starý je váš problém. Mohu vám tady naservírovat deset tisíc žen, které o zírání stojí a… pic.twitter.com/3RU3D7moWD — Ondřej Tesárek (@bratricek) August 17, 2024

Komentátora Petrose Michopulose svým příspěvkem Tesárek pobavil: „Nechtěl byste s tím vystupovat v nějakém kabaretu? Mohlo by se to jmenovat třeba ‚Snowflakes. Aneb jak se odvážný bílý muž bál feministek, které zničily západní civilizaci!‘ Myslím, že by to byl kolosální sukces,“ navrhl v následné diskusi Michopulos.

Tesárkův komentář roztesknil náměstka primátora Prahy pro dopravu Zdeňka Hřiba. Tesárka se jal školit o pojmu gentlemanství. „Pokud je někdo pohoršen připomínkou, že i v MHD by se měl muž chovat jako gentleman, tak je ta kampaň zjevně potřeba. Skutečný gentleman totiž rozhodně nezírá dámě do výstřihu. Skutečný gentleman také chápe, že žena se může odívat podle počasí a nikoliv podle jeho libida,“ vyjevil pirát-gentleman Hřib.

Pirátský radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, transparentnost a legislativu Adam Zábranský poslal Tesárka rovnou k odborníkovi. „Být jako trapná konzerva, asi bych se vám vysmál, jaká jste sněhová vločka. Místo toho vám přeju, ať si někdy uvědomíte, že by se vám hodila návštěva terapeuta, protože taková zakomplexovanost se jen tak nevidí. Alternativa je se trochu dovzdělat z jiných zdrojů než je Jordan Peterson a Andrew Tate,“ poradil Tesárkovi.

Do diskuse se přihlásily i ženy, jež své zážitky z MHD popisovaly. „Je vidět, že nemáte žádný nepříjemný zážitek z MHD. Naposledy tak rok zpátky jsem se opravdu bála v poloprázdném vlaku, kde na mě a mou dospívající dceru fakt divně a nepříjemně zíral velký divný chlap. Neoblékáme se vyzývavě,“ vzkázalaTesárkovi jistá Pavla Paxová.

Lidé Tesárkovi též předhazovali, aby si situaci vztáhl na sebe a svou dceru. „Přeju ti, aby tvoje dcera měla co nejméně nepříjemných interakcí s nepříjemnými oplzle zírajícími muži. Ale jestli bude mít, což spíš bude, tak ti přeju, aby měla dostatečnou důvěru ve váš vztah, že ti o tom a svých pocitech a obavách bude říkat. A jestli bude, tak ti přeju, aby jsi měl aspoň zpětně nějakou zdravou sebereflexi, že možná ty vole tyhle přehrocený nenávistivý posty nebyly potřeba...“ napsal ověřený účet Tomáš Guth Jarkovský.

„Tihle mluvkové mají plnou pusu řečí, když jde o cizí ženy. Jakmile se to stane jejich ženám a dcerám (a zákonitě se to stane, protože se tomu nemají možnost vyhnout), tak budou vřískat a vyskakovat metr nad zem, jak si ‚toho borce podají‘. Úsměvné,“ zazněl názor usměvavé diskutérky.

Naopak, kdo se na problematiku dívá podobnou optikou jako Tesárek, je senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Na svém facebookovém profilu uvedla, že pokud je něco obtěžující, pak právě tato kampaň. „Taky jsem tomu nevěřila. Praha. Tedy pár poznámek: Nevyžádaná reklama je obtěžování. Reklama, která svým obsahem uráží přirozenou inteligenci lidí, je obtěžování. Reklama, která je vyhazováním peněz z daní těch, kteří se v plných vozech MHD nemohou vyhnout nevyžádaným dotekům, je obtěžování,“ konstatovala politička na své facebookové stránce.

