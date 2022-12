„Co by se muselo stát, abyste nevolil Nerudovou?“ Kalousek odpověděl. A pak radši mazal

Prezidentská kampaň se dostala do své závěrečné fáze. Navzdory tomu, že všichni kandidáti slibovali pozitivní přesvědčování voličů, bez osočování svých protivníků, skutečnost je jiná. Týmy a sympatizanti jednotlivých kandidátů rukavičky sundali už dávno a jde do tuhého. Pocítil to i Miroslav Kalousek, který dlouhou dobu propaguje Danuši Nerudovou a na Andreji Babišovi a Petru Pavlovi nenechá niť suchou. Ten dokonce smazal svoji reakci, kde psal o nekompetentnosti Nerudové v porovnání s Pavlem. A schytal to.

reklama

„Vaši volbu budu respektovat,“ začal svůj tweet v demokratickém duchu. Ten ale v zápětí rychle opustil.

Vaši volbu budu respektovat. Klidně volte chlapa, který chce stát v čele státu, aniž tuší, kdy je Den české státnosti. Německo je náš nejdůležitější partner. Ale klidně volte chlapa, který netuší, co je obsahem česko-německé deklarace. Koneckonců, emigrovat se dá kamkoliv. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) December 22, 2022

„Klidně volte chlapa, který chce stát v čele státu, aniž tuší, kdy je Den české státnosti. Německo je náš nejdůležitější partner. Ale klidně volte chlapa, který netuší, co je obsahem česko-německé deklarace. Koneckonců, emigrovat se dá kamkoliv,“ narážel na neznalosti, které generál Pavel prokázal v jednom z vědomostních testů, kterým jsou kandidáti na prezidentský úřad podrobováni.

To se samozřejmě setkalo s velkým ohlasem. Mnozí diskutéři Kalouskovi vyčítali jeho postoj, jiní ho naopak chválili. Našla se ale i výjimka.

Já se Vás zeptám jinak než zbytek:



Co by se muselo stát, abyste Nerudovou nakonec nevolil?



Existuje něco takového? Nebo je to od vás vlastně bezpodmínečná podpora?



Díky za odpověď! :-) — Michal Sirový ???? (@sssirda) December 22, 2022

„Já se Vás zeptám jinak než zbytek: Co by se muselo stát, abyste Nerudovou nakonec nevolil,“ šel na to z jiného konce jeden z diskutujících.

„Existuje něco takového? Nebo je to od vás vlastně bezpodmínečná podpora? Díky za odpověď.“

A odpovědi od Miroslava Kalouska skutečně dostal, byť jen na krátkou dobu, protože ji bývalý ministr financí po ránu smazal.

Co tedy stálo za to, aby zakladatel TOP 09 sáhl k tomuto neobvyklému kroku?

„Co by se muselo stát? Kdyby prokázala stejnou míru trapné nekompetence stát v čele státu jako generál Pavel. Ale to nehrozí. To opravdu není tak těžké.“

To je celá odpověď, kterou na twitteru již nenajdete. Zda to bylo způsobeno informacemi, které tou dobou prosákly do médií a týkaly se událostí, pod které se jako ta, co stála v čele univerzity, podepsala Danuše Nerudová, není známo.

Psali jsme: „Musí odejít s brekem.“ Skandál Nerudové nabral obrátky. Peněz víc než u Čapího hnízda

Faktem zůstává, že diskutér se nedal a ještě před smazáním odpovědi na ni reagoval.

Ok, díky za odpověď!



A tu trapnou míru nekompetence Pavel ukázal, když vyfailoval ten test od Reflexu (nebo co to bylo...)?



Do té doby to bylo pro Vás nerozhodně?



Nebo v čem do té doby Nerudová vedla nad Pavlem v “míře kompetence“?



Díky! :-) — Michal Sirový ???? (@sssirda) December 22, 2022

„Ok, díky za odpověď! A tu trapnou míru nekompetence Pavel ukázal, když vyfailoval ten test od Reflexu (nebo co to bylo...)? Do té doby to bylo pro Vás nerozhodně,“ zeptal se Kalouska, který prokazatelně i před tím, než generál Pavel chybně odpovídal na zmíněné otázky, propagoval volbu Nerudové a poukazoval na Pavlovu minulost s tím, že je pro něj nevolitelný.

„Nebo v čem do té doby Nerudová vedla nad Pavlem v ‚míře kompetence‘? Díky,“ podivil se ještě diskutér a poděkoval za odpověď, které se ale už nedočkal. Kalousek totiž, možná i pod tíhou zmíněných argumentů, smazal i tu předcházející.

Ale ja tu odpoved mam! Udelala jsem si screen jeste vcera ??https://t.co/2KDC7F0vAw — Yvetta Blayac ???????????????? (@YvettaBH) December 23, 2022

Sám dotyčný diskutér, kterým byl Michal Sirový, volební sázkař, se k celé záležitosti posléze ještě vrátil a mimo jiné potvrdil, že Kalousek svoji odpověď opravdu smazal. Její znění ale naštěstí neuniklo Parlamentním listům, jak je uvedeno výše, ani dalším diskutujícím.

„Nejtěžší otázka (nejen) internetová debata: ‚Co by se muselo stát, abyste změnil(a) názor?‘ Jsem rád, že jsme včera s panem Kalouskem vytvořili hezký příklad. Jen škoda, že svou odpověď na tu těžkou otázku smazal…“

Dodejme, že prezidentské volby se uskuteční v lednu příštího roku, tedy již za pár týdnů a Nerudová je, společně s Pavlem a Babišem, jednou z jejich favoritek.

Psali jsme: 64 miliard. Tolik budou Česko stát Ukrajinci. Ale prý se to vyplatí. Čísla z MMF „Přijali ho jako pohůnka.“ Detaily Zelenského návštěvy mluví jasně „Musí odejít s brekem.“ Skandál Nerudové nabral obrátky. Peněz víc než u Čapího hnízda Ať si lidé platí i základní zubní péči sami, padlo. Konečná ve varu: Kde na to mají vzít?!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.