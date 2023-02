„Cože? Co to je?“ Feri přes víkend ťal do živého a mnohé naštval

reklama

8. března minulého roku slíbil, že „prokáže svou nevinu". Od té doby bylo na Feriho instagramu ticho, ačkoliv byla tato platforma jeho hlavní metodou komunikace. 15. února se Feri na instagram vrátil a začal na něm sdílet svou obhajobu. Trvá na tom, že byl nepravdivě nařčen. „Poslední dva roky jsem byl vykreslován naprosto šíleně. Mluvilo se o desítkách možných obětí. Jaká je ale realita? U soudu se projednávají tři případy a zbytek byl policií pravomocně odložen," připomenul bývalý poslanec. Na svůj účet dal všechny čtyři videa se svou obhajobou.

Feri ovšem zůstává některým trnem v oku. Zvláště u Pirátů a jejich příznivců. Vadí jim například, že Feri při procesu zveřejnil jména svých údajných obětí. „Feri je zjevně nepoučitelný. Svých predátorských praktik se nemíní vzdát ani před soudem. Zveřejnit jméno svědkyně/oběti je, promiňte, k poblití. Modlím se, aby si ho jeho někdejší mladí fanoušci nikdy nebrali za příklad. Jako progresivní politik už nemá co nabídnout,“ odsoudila ho pirátská senátorka Soňa Šípová. Na svém názoru si trvala, i když bylo připomenuto, že Feri tak učinil u dívek, u kterých bylo vyšetřování odloženo.

Feri je zjevně nepoučitelný. Svých predátorských praktik se nemíní vzdát ani před soudem. Zveřejnit jméno svědkyně/oběti je, promiňte, k poblití. Modlím se, aby si ho jeho někdejší mladí fanoušci nikdy nebrali za příklad. Jako progresivní politik už nemá co nabídnout. — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) February 14, 2023

A já jsem řekla, že je to k poblití. — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) February 14, 2023

Proti Ferimu vystoupil také novinář Jakub Zelenka, který spolu s Apolenou Rychlíkovou stál za odhalením Feriho údajných znásilnění. Ten připomenul, že policie žádnou ženu nestíhá pro křivé obvinění. „Odložené případy neznamenají, že se věc tak nestala, i když to Dominik Feri neustále opakuje. Texty zachytily bez právní kvalifikace jeho vztah k lidem,“ míní Zelenka.

„Nyní se Feri dopouští před médii sekundární viktimizace, i když by nemusel. Prozrazuje jména žen, cituje jejich lékaře, napadá duševní zdraví. Od začátku stál o veřejný proces a hledal způsoby, jak tohle zmínit před médii bez ohledu na ty ženy. Zatímco jeho proslov se detailně přepisoval do on-line zpravodajství nejčtenějších novin, ženy se budou hájit neveřejně. Stejně tak řada otázek od státní zástupkyně a advokátky zůstane za zavřenými dveřmi. Je nutné na tento nepoměr upozornit. Pan Feri se může hájit všemi způsoby, včetně zveřejňováním identity žen, které hlásily svou zkušenost na policii. Mimo jiné je na tom vidět, v jak složité situaci jsou ženy, které se brání proti jednomu z mediálně nejvlivnějších lidí v zemi. Soud do budoucna ovlivní řadu případů a vůli žen znásilnění hlásit. Nyní je to malé množství právě ze strachu, že dojde k podobným věcem. Že jména budou zveřejňována,“ varuje.

2. Nyní se Feri dopouští před médii sekundární viktimizace, i když by nemusel. Prozrazuje jména žen, cituje jejich lékaře, napadá duševní zdraví. Od začátku stál o veřejný proces a hledal způsoby, jak tohle zmínit před médii bez ohledu na ty ženy. — Jakub Zelenka (@jakubzelenka) February 14, 2023

„Přeji mu spravedlivý proces. Zveřejnění jména té dívky ale pokládám za velkou ohavnost. TO za křivé obvinění bych pochopil, kdyby to bylo opravdu vymyšlené, zveřejnění identity ne. Musel vědět, že tím ublíží,“ uvedl bývalý poslanec a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Přeji mu spravedlivý proces. Zveřejnění jména té dívky ale pokládám za velkou ohavnost. TO za křivé obvinění bych pochopil, kdyby to bylo opravdu vymyšlené, zveřejnění identity ne. Musel vědět, že tím ublíží. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) February 14, 2023

Feri se tomuto případu v jednom z příspěvků věnoval. „Včera jsem zmínil jméno jedné dívky – novinářky, jejíž případ o sprše (asi jste o tom slyšeli) policie přestala projednávat, protože se jednoznačně ukázalo, že všechno intimní, co mezi námi proběhlo, bylo s jejím i mým souhlasem. Policie zcela jasně uvádí, že k odložení došlo právě proto, že tehdy slečna tvrdila a sama napsala, že vše bylo konsenzuální, psala to i mně do zpráv, a až teď po letech změnila názor,“ uvedl a dodal: „Ano, mohl jsem volit šťastnější formulace, to jde vždy. Necítím však žádnou touhu se někomu mstít (to říkám jako reakci na volání, ať ihned podávám trestní oznámení). Mám před sebou mnohem podstatnější úkol – aktivně se podílet na svém očištění i v těch zbylých případech u soudu.“

A i to, že bývalý poslanec zveřejňuje svou obhajobu, některým lidem vadí. Například bývalému pirátovi Tomáši Guthovi Jarkovskému. „Feri na všechny sociální sítě postuje své výpovědi u soudu. Taktika to je jasná. Veřejnost samozřejmě neuslyší výpovědi obětí, a bude si tak tvořit názory na neúplných informacích. Je to nízký. Je to prasárna,“ říká a stejně jako Zelenka připomíná, že nebylo podané žádné trestní oznámení za křivou výpověď.

Připomínám, že není na stole žádné TO na křivé obvinění, evidentně tedy ani on si doopravdy nemyslí, že oběti lžou.



Je to prostě jen hovado, který chce veřejnost na svojí stranu touhle špinavou hrou. Jestli ještě někdy plánuje politickou kariéru, ANO mu sedne jak prdel na hrnec. — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) February 19, 2023

„Evidentně tedy ani on si doopravdy nemyslí, že oběti lžou. Je to prostě jen hovado, který chce veřejnost na svoji stranu touhle špinavou hrou. Jestli ještě někdy plánuje politickou kariéru, ANO mu sedne jak prdel na hrnec,“ odsuzuje Feriho. A z toho, že Feri nebude odsouzen, viní špatnou definici znásilnění.

„Soud dopadne něco jako ‚stalo se, co oběti popisují, ale to není podle zákona znásilnění, protože není důkaz násilí‘. Takže se připravuje na to, aby měl co nejvíc fanoušků, co budou co nejvíc nahlas hlásat ‚neodsouzen, takže nevinnej a nic neudělal, vy blbý feministky‘,“ odhaduje Jarkovský.

Takže se připravuje na to, aby měl co nejvíc fanoušků, co budou co nejvíc nahlas hlásat "neodsouzen, takže nevinnej a nic neudělal, vy blbý feministky". — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) February 19, 2023

