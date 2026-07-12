Z Evropy se nepodíváte. Video o Chat Control, které se někomu hodně nelíbilo

12.07.2026 16:16 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Platforma YouTube znepřístupnila v zemích Evropské unie video finského podcastu Puheenaihe, ve kterém se diskutovalo o návrhu opatření Chat Control. Mimo území EU zůstává video nadále dostupné. Společnost pro obranu svobody slova spekuluje, zda za znepřístupněním mohl stát podnět podaný podle evropského Aktu o digitálních službách (DSA).

Z Evropy se nepodíváte. Video o Chat Control, které se někomu hodně nelíbilo
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Smazaný díl finského podcastu Puheenaihe o Chat Control

„YouTube cenzuroval epizodu s názvem: „Starší bratr tě sleduje“. Náhoda, nebo ne?“ podivuje se moderátor podcastu Puheenaihe.

Podcast Puheenaihe má 59,5 tisíc odběratelů a v díle věnovanému Chat Control vystoupil generální ředitel Finského klastru pro informační bezpečnost Peter Sund. Směrnici Evropské unie, která byla podle mnohých přijata za rozporuplných okolností, zkritizoval.

 

V současnosti už si lidé žijící v členských zemí Evropské unie nemohou poslechnout, co přesně finský bezpečnostní expert o Chat Control povídal. Díl zůstává dostupný pouze mimo území Evropské unie.

V reakci na znepřístupnění dílu autor podcastu Rami Kurimo i další komentátoři upozorňují na to, že důvod omezení dostupnosti videa nebyl veřejně vysvětlený. Finský podnikatel a spoluzakladatel společnosti Trading Strategy, Mikko Ohtama, je toho názoru, že žádost o cenzuru musela přijít ze strany finských úřadů.

„Vzhledem k tomu, že je pořad ve finštině, je vysoce pravděpodobné, že žádost o cenzuru vzešla od finského vládního úředníka nebo od někoho, kdo s ním má spojitost,“ spekuluje finský podnikatel.

Finská ústava by ovšem článkem § 12 měla zaručovat svobodu projevu. I z tohoto důvodu považuje podnikatel Ohtama „cenzuru“ dílu podcastu za problematickou, pokud by se potvrdilo, že s tím mají co dočinění finské úřady.

„Bránění politickým publikacím je trestným činem: zneužití úřední moci, za což hrozí pokuta nebo trest odnětí svobody až na dva roky,“ vysvětluje Mikko Ohtama.

Na případ upozornila i Společnost pro obranu svobodu slova. „Kritika Chat Control se už začíná mazat. Ne omylem algoritmu, ale záměrně, protože se to týká jen území EU. Mimo EU je video stále dostupné. Musel ho nahlásit někdo se znalostí finštiny. Třeba nějaký "důvěryhodný oznamovatel" podle DSA,“ odkazuje think tank na evropský Akt o digitálních službách (Digital Service Act, DSA).

Podle DSA mohou důvěryhodného oznamovatele mohou získat organizace nebo instituce, které určí národní koordinátor digitálních služeb. Může jít například o nevládní organizace nebo výzkumné instituce zaměřené na identifikaci nenávistných projevů nebo jiných nezákonných projevů. Jejich oznámení mají platformy, jako je YouTube, vyřizovat přednostně. Platforma YouTube doposud neposkytla vyjádření k tomu, proč je díl finského podcastu o Chat Control dostupný pouze mimo Evropskou unii.

 

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https://digital-strategy.ec.europa.eu

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Článek obsahuje štítky

cenzura , DSA , podcast , Společnost pro obranu svobody projevu , fakta a dezinformace , Chat Control , Puheenaihe

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A to, že EU se se snahou šmírovat lidi a jejich soukromou komunikaci jen schovává za ochranu dětí, kterou podporuji, ale tudy cesta nevede. Zajímal by mě váš názor, proč o to šmírování EU tak vehementně a ustavičně usiluje? A kdo všechno by vlastně pak měl právo tu komunikaci sledovat? Lidi šmíroval...

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