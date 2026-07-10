Kučera (TOP 09): Českou energetiku čekají obrovské investice

12.07.2026 16:18 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uvažovanému zestátnění ČEZu.

Kučera (TOP 09): Českou energetiku čekají obrovské investice
Foto: TOP 09
Popisek: Michal Kučera

Kolem plánovaného zestátnění ČEZ se vede spousta politických debat. Já bych ale tentokrát politiku nechal stranou a podíval se na to čistě odborně a fakticky. Je to delší, ale zkratky u tak zásadního tématu nemám rád.

Když před zestátněním varují bývalí guvernéři ČNB, ekonomové, energetici nebo lidé, kteří ČEZ sami řídili, stojí za to jim naslouchat.

Největší problém vidím v jedné věci. Českou energetiku čekají obrovské investice - nové jaderné bloky, modernizace přenosových sítí i další strategické projekty za stovky miliard korun. Právě proto bychom měli velmi pečlivě zvažovat, kam každou korunu poslat.

Mám proto vážné pochybnosti, jestli je správnou cestou utratit stovky miliard za změnu vlastnické struktury firmy, když to samo o sobě nepostaví jediný nový reaktor, neposílí přenosovou soustavu ani nezvýší naši energetickou bezpečnost.

Stát už dnes v ČEZ drží rozhodující podíl a má dostatek nástrojů, jak prosazovat strategické zájmy České republiky. O to víc bych očekával, že vláda velmi přesvědčivě vysvětlí, proč je nutné utratit další stovky miliard za krok, před kterým varuje tolik respektovaných odborníků.

Tak zásadní rozhodnutí by nemělo stát na politickém přesvědčení, ale na jasných faktech, datech a důkladné analýze. A ty jsem zatím neslyšel ani neviděl.

Ing. Michal Kučera

  • TOP 09
  • poslanec
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Kučera , TOP 09

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uvažovanému zestátnění ČEZu.