„Frajeři. Za 10 minut 20 mega. Krejčíř pláče, že tu není.“ Respirátory? Prý podvod, že privatizace bledne závistí

V dalším díle Jámy pekel se herní vývojář Daniel Vávra zaměřil na nyní nařízené ochranné pomůcky. Jeho host, majitel košer restaurace Aaron Günsberger měl původně mluvit hlavně o respirátorech, které jsou účinné a které ne. Ale postupně s moderátorem zabředl do politiky a zákulisní historky začaly pršet jedna za druhou. O Babišovi, o respirátorech a o podvodech, které se na nich dělají. „Ty frajeři udělali za 10 minut 20 mega. Ode mě koupili respík za 25, obratem ho státu za 95 prodali. A tak to tady je se vším,“ stěžoval si.

reklama

Günsberger uvedl, že ho na počátku epidemie přátelé z židovské obce požádali, aby jim zajistil nanofiltry, protože žádné respirátory ještě nebyly k mání a postupně se vypracoval tak, že dnes respirátory jednak vyrábí, ale také testuje, a to přes známého, který vyrábí filtry pro armádu a zdravotní pracovníky. A výsledky měření zveřejňuje na facebooku.

Anketa Který případný kandidát na prezidenta vás oslovuje nejvíc? Václav Klaus st. 33% Roman Prymula 4% Petr Pavel 3% Josef Středula 2% Andrej Babiš 58% hlasovalo: 599 lidí

„Je tady norma KN95, N95. To jsou všechno asijsko-americké normy. Pro ochraněpracovní pomůcky, které v Evropě nemají co dělat. Ty normy nejsou špatné. Ale byly vyvinuty pro lakýrníka, truhláře, malíře, tam je to prostě v pořádku,“ varoval a rozpovídal se: „Ale sem to začali vozit spekulanti a pak kamarádi těch kamarádů, co sedí tady kousek na Hradě. Vydělali na tom těžký miliardy, jedou to pořád dál a na západ od nás to nikdo neuznává, ale kluci potřebujou vydělat nějakej keš, protože ten keš, co vydělali od března doteď nebo do konce roku... Myslím, že Václav Klaus a celá kuponová privatizace blednou závistí. A Krejčíř v JAR brečí, že není tady s náma, protože by konečně vydělal nějaký slušný prachy.“

„Proto my jsme v takovýhle prdeli, protože když nosíme nevyhovující ochranu úst, tak se ten virus šíří dál a dál,“ doplnil. Pokud je respirátor KN95 kvalitní, což některé jsou, dá se dle Günsbergera přetestovat na FFP2 a prodávat. „Spousta lidí neví, že na jaře se daly ty KN95 prodávat pouze na výjimku. To znamená, že pokud to někdo přivezl, měl výjimku, bylo to legální prodávat, ale spousta lidí se na to vyprdla a vozili to a vozí nelegálně,“ přidal další perličku. Podle Günsbergera už roušky vzhledem k přítomným mutacím nestačí. Sám nosí tzv. polomasku, ovšem jak poznamenal, ta „děsí lidi“. „Nosil jsem bojovou polomasku, měl jsem normálně střelecký brejle, ještě na tom kuklu, takže když jsem šel na pumpu, tak tam ta tržba byla připravená, to samý v Lidlu,“ žertoval.

Fotogalerie: - Zahájení očkování

Rýpl si, že respirátory by měl testovat stát, ne soukromník jako on. „Já nebudu rozebírat, jak se určité instituce chovaly, když jsem s nimi komunikoval. Rádi si sezobou výsledky té práce, ale... Nebudu to komentovat, nemá to smysl, všichni víme, kde jsme,“ přidal další střípek. Přepnul se prý do válečného myšlení a je toho názoru, že stát nepomůže s ničím. „Naopak, jde proti nám, ta partička, co povoluje ty pomůcky, které v drtivé většině nefungujou, tak nás vlastně zabíjej,“ uvedl.

„Hádal jsem se s Babišem, byl jsem ten, který na něj tlačil, aby zavedl ty respirátory. Je mi úplně jedno odkud, ale aby je všichni měli,“ odhalil. „On mi odepsal, že to neprojde, protože je to nesmírně náročné pro lidi,“ dodal a poznamenal, že nesouhlasí vzhledem k tomu, že i chudí utrácejí za cigarety a alkohol. „Jestli je člověk schopen utratit tolik peněz za cigarety, pití nebo něco jinýho, aby nemohl vydat třicet korun denně za respirátory, sorry vole, error,“ řekl. „Babiš se samozřejmě zachoval jako Babiš. Nie, to nemožeme. Mrd ho, ze dne na den to prosadil,“ pokračoval.

Následek pak byl, že výrobci nemohli reagovat a lidé kupovali „jakoukoliv kravinu“, což vedlo ke zdražení. Dle Günsbergera se mělo vyhlásit, že respirátory se zavádí např. za 14 dní, aby byl čas se připravit. Navíc, pokud by respirátory zakoupil stát, dostal by se na cenu 11 Kč, možná méně.

Navíc se s premiérem bavil i o vakcínách, kde Günsberger argumentoval, že Česko je zhruba stejně velké jako Izrael a Češi mají podobnou mentalitu. Izrael bude za chvíli proočkován. Babiš prý řekl, že Izrael vakcíny přeplatil a že my jsme za vakcíny ušetřili. „Já jsem někde řekl, co on řekl, doneslo to izraelskému ministrovi zdravotnictví, ČR a Izrael mají nadstandardní vztahy, tak nechtěl nikoho urazit, ale tak nějak vzkázal nejmenovanému premiérovi nejmenované středoevropské země, že Izrael za to zapaltil 67 euro. Ale i kdyby zaplatil 100 euro, tak za tři dny otevřené ekonomiky to má okamžitě zpátky. Zatímco ta nejmenovaná země, co ušetřila, se v tom bude plácat další 4 roky,“ prozradil.

„Já už jsem nějakým způsobem zarezervoval 5,5 milionu vakcíny Moderna, to už řeknu na rovinu, to není žádné tajemství. Vyjednáváme přímo s Modernou. Problém je v tom, že aby oni tu vakcínu dodali, potřebujou svolení státu,“ pokračoval v zákulisních odhaleních Günsberger. (Později ovšem začal Günsberger mluvit o firmě AstraZeneca – pozn. red.)

„Teď mě ukřižujou ti, co nejsou z Prahy, ale snažím se pomáhat Praze a Středočeskému kraji, a když by to vyšlo, tak jet dál. Mám oprávnění jednat za samosprávu, vyjednat nákup té vakcíny a pomoci s tím. Ale střet se tam samozřejmě boj mezi Prahou a Babišem. Ty se tam melou a do toho se zamíchala válka Velké Británie a Evropy. Protože AstraZeneca sídlí v Británii a Británie řekla, že nepustí žádnou vakcínu, dokud nebude saturovaná Británie. Takže se tam mele vícero věcí, ale tu vakcínu sežene každej dement. Kromě toho našeho,“ doplnil.

Fotogalerie: - Oběti komunismu

Vakcíny podle něho jsou. AstraZeneca se s lidmi nebaví napřímo, ale má své distributory a reprezentanty, kteří mají své příkazy. Toť oficiální verze. „Neoficiálně si to představuji tak, že za normální situace ten master dealer nevydělá tolik, než když udělá kšeft s tou vakcínou. Takže, pokud jsem to jako laik dobře pochopil, smlouva je na mateřský závod. Ale ty vakcíny se nevyrábějí v jednom mateřském závodě. Vy tu formuli můžete převést do Indie, kamkoliv a tam tu vakcínu vyrobit. A odtamtud ji můžete prodávat komukoliv a hlavně za cokoliv,“ odvolával se Aaron Günsberger na svůj zdroj z farmaceutického průmyslu.

Co se týče respirátorů, až 80 % z těch, které testovali, prý nesplní normu. Doplnil, že na jaře situaci s nevyhovujícími pomůckami chápal, ale teď už nemá pro stát žádná slova obrany. Čeští výrobci jsou dle jeho odhadu schopní dodat alespoň polovinu potřebných respirátorů. Sám dokáže vyrobit údajně 20 000 respirátorů denně. „To je prdlajs, my jsme trpaslíci,“ dodal.

„Kdyby tady nebyly ty podvody ze strany chlapců spřátelených s vládou a oni nepovolili ty nelegální pomůcky, tak se těm místním podnikatelům vyplatí investovat,“ tvrdí Günsberger s tím, že „mašina“ na respirátory stojí 50 000 euro a dohromady vyjde investice na celkem 300 000 euro i s materiálem a náhradními díly. „Ale investuj tyhle peníze, když zejtra přijde Netopejr (Babiš) a řekne: Prchal mi říkal, že mi padaj preference, tak žádný respirátory nenoste. To se tady v tomhle státě regulérně stalo na jaře. Vyleze sluníčko a stane se to znova,“ vysvětlil podstatu problému, proč čeští výrobci neinvestují. Co za tím stojí? „90 % absolutní debilita, 10 % všehoschopnost, prostě nakrást a vydělat ty prachy,“ pravil Günsberger.

Ale ani v některých firmách prý není situace z nejlepších. Jako kontrolor košer kvality se Günsberger dostal do jedné, kde všechny respirátory byly nekvalitní. „Reakce? Okamžitě zavolali nákupčí. Já jsem cizí člověk, kontroluju košer audit, ne respirátory. Ukázala faktury, kde nakoupili, co nakoupili, co deklaruje ten dodavatel. Během pěti minut jsme ty dodavatele obvolali, řekli, ať si to sbalí, odvezou a vrátí peníze, protože napsali respirátor FFP, všechny ty výrobky nevyhovovaly,“ vyprávěl a dodal, že dodavatel se cukal, ale stačilo zmínit Českou obchodní inspekci, že se jedná o trestný čin a povolil.

Jak fungují státní organizace je však podle restauratéra ještě horší. Ukázky pomůcek mu prý přinesla jeho žena z ústavu hematologie. A Günsberger si šel popovídat s nákupčím, kterému vmetl do obličeje, že všechny pomůcky, které se v ústavu používají, v testech selhaly. „Vrchol byl, že měl respirátor FFP3, té nejvyšší ochrany, který se nosil ke covidovým pacientům. Ten neprošel ani na FFP1.“ Nákupčímu pohrozil, že pokud nestáhne tyto nekvalitní respirátory, tak na něj podá trestní oznámení. „Frajer to řeší do dneška, vyhlašuje výběrový řízení, zase neví, která bije, neskutečný,“ stěžoval si. „A on říká: Nám to dodalo Ministerstvo vnitra. A já: A co? Co je mi do toho?“ přidal. Přes facebook mu prý posílají vzorky další pracovníci nemocnic a domovů důchodců. „Prostě je to průser,“ konstatoval.

Vzhledem k tomu, že testuje respirátory, tak dostává i výhrůžky od dovozců „šmejdů“. „Tam probíhalo nějaký: My vám useknout končetiny. Tak zrovna s tím nemám problém. Tak jsem napsal, ať napíšou v kolik, kdy a kde. A kolik nás má přijet. A vzkázal: Nenoste mačety. Tam, kde se bude střílet, mačety nepotřebujete.“ Další podnikatel mu prý vyhrožoval četou právníků, a proto jeho firmu ignoruje, protože nemá čas se soudit. Pochlubil se, že díky němu byl zlikvidován nekvalitní materiál za miliony eur. „Tady mám test, vím, že je brutální, že je hodně drsnej, ale žijeme v brutální a drsný době,“ přiznal později.

Co se týče nanomateriálů, jejich problém prý je, že se velice snadno mechanicky poškodí. Stačí lehce ohnout a efektivita dle jeho zjištění prudce klesá. Günsberger komentoval i výdrž respirátorů, člověk by je měl prý po pěti až šesti hodinách používání zahodit. „Ty vole, stojí to 15 korun,“ rozčiloval se nad šetrností některých lidí košer auditor. Dodal, že respirátory a roušky budou ekologická katastrofa.

„Řeknu to úplně selským rozumem. Vyhulíte cigarety, vypijete... Tohle je investice 30 korun denně. Mým zaměstnancům jsem dával 2,5 až 3 tisíce na den, možná jsou tu zaměstnanci, kteří berou míň. Vezmu třeba 1200. Vy ušetříte asi 60 korun za respirátory nebo ochranu. Ukážete, jak jsme drsný úplně zbytečně, protože vládě jsme úplně u prdele. Ale když onemocníte, tak buď přijdete o práci úplně, nebo...“ argumentoval a dodal, že on sám byl s covidem měsíc v horečkách a dalších 10 dní se léčil v nemocnici. A unavený byl ještě dlouho poté. „Jasně, někdo má lehkej průběh. Ale někdo taky umře,“ podotkl. A sociálně slabším by pomůcky měl prý rovnou dát stát. „Já být premiér, vezmu letadlo, přivezu 10 linek, udělám státní podnik, budu to vyrábět za výrobní náklady a rozdávat to těm lidem,“ navrhl s dovětkem, že za tuto myšlenku ho výrobci popraví.

Günsberger načal i certifikaci respirátorů. „Nebudu jmenovat, ale vím minimálně o třech českých výrobcích, kteří koupili tu linku. To udělení atestu, CE něco, je na výrobek. Pán B přiveze do Čech linku za těch 50 000 euro, píchne jí, udělá... teda udělá, přiveze 90 vzorků do nějaké té akreditované laboratoře, laboratoř to otestuje, v lepším případě si prohlédne stroj a výrobu. Vystaví mu CE, napíše, že byly otestovány tyto vzorky a pan výrobce je povinen dodržovat standard jako na těch 100 vzorcích. Co se stane v Čechách? V pondělí si dostal atest, v úterý přijede kamion z Turecka, mrd ho, 10 milionů kusů s tím CE a jedeme dál. A nikdo to nedohledá, nikdo to nekontroluje,“ vyprávěl Vávrovi o svých zkušenostech restauratér. Dovozce koupí tyto respirátory za 5,50 Kč a prodá za 14 Kč. „A neprodávaj to jenom v Čechách, střílej to do Rakouska, do Německa,“ pokračoval. Doplnil, že to není chyba certifikačního úřadu, protože ten má malý tým, a to za normálního stavu stačí.

S Vávrou si rozuměl ve stěžování, že v jinak přeregulovaném Česku se ve skutečnosti nic nekontroluje. „K čemu je udělat lockdown, když na to všichni serou?“ ptal se moderátor. A Günsberger měl další historku. „Byl jsem s dcerou v Makru. Nakoupit pití a něco pro lidi, co balí ty respirátory. Tam přišel, já ho nebudu likvidovat, ale kámoš, slavnej šéfkuchař z televize, je to prostě celebrita. Frajer tam jde, trošku přibranej, je mu podle mě 60, adept na covid jako prase. Roušku takhle pod bradou,“ pravil. Dodejme ovšem, že jeden slavný šéfkuchař byl přednostně naočkován. Ale dle Günsbergera příklady táhnou a pak si lidé, i v rizikové skupině, budou říkat, proč by měli ochranné pomůcky nosit.

Ale ryba prý smrdí od hlavy; podle restauratéra na jaře Češi ukázali, že na boj s covidem mají. „Ale chápu, že po roce vlády těhle dementů rozumím tomu, že ti lidé jsou vysílení, rozumím tomu, že už jim nevěří, když jim ministr zdravotnictví řekne, ať zůstanou doma a jde na fučus nebo na hokej,“ kombinoval incidenty Romana Prymuly. Dodal, že i Babišovi psal o své skupině. „A frajer, kterej žije jenom z facebooku, ti napíše: Já na facebooku nejsem, já to neumim otevřít. Jako do prdele kde to jsme?“ tázal se. Vadí mu také, že teď už lidé považují nošení ochranných pomůcek za znak sympatie k Andreji Babišovi.

Fotogalerie: - Rozladěný Dlouhý

Příhody s politikou pokračovaly dále. „Můj kamarád mi ve dvanáct v noci volá: Jsem u tebe před barákem, můžu s tebou mluvit? Vy umíte sem dostat celý letadlo těch respirátorů. Já bych potřeboval letadlo. Tak říkám, nechci se tě dotknout, ty vyděláváš 25 tisíc měsíčně, ty můžeš koupit celý letadlo? Ne já, to můj šéf. Tak tvůj šéf je bohatej, ale stejně celý letadlo... No, to není pro něj,“ hovořil s kamarádem.

Pak se objevil Günsbergerem nejmenovaný politik, který se ho ptal, kde letadlo je. „Já vám řeknu, kde je, vy ho odstavíte, jako jste odstavili všechny ty kolem, aby mohlo přiletět jedno nejmenované první letadlo, kterému se budete klanět,“ namítal podnikatel. „Prosím vás, to neřešte. My chceme, aby letadlo vzlétlo, udělalo otočku, my ho přivítáme, cena nás nezajímá,“ zaznělo prý od politika. „Teď nás zabijou oba dva,“ smál se Vávra. „Mně je to u prdele, jsem nejmenoval, ne?“ nestaral se Günsberger.

V jiném případě ho oslovil někdo, kdo tvrdil, že zastupuje kraj a nebyl čas ho prověřit. „Přišli, zkontrolovali, zaplatili, odvezli,“ uvedl. Ale pak se od kamaráda dozvěděl, že respirátory skončily v rukou státu. „Ty frajeři udělali za 10 minut 20 mega. Ode mě koupili respík za 25, obratem ho státu za 95 prodali. A tak to tady je se vším,“ stěžoval si a dodal, že v tomto byznysu se točí miliardy. Řekl, že by mu nevadilo, kdyby „kluci“ vydělávali, když by země vzkvétala. Ale vadí mu, že někdo zemi odrbává a ještě ji vede do pekla. „Ať si nakradou, co chtěj, ale ať do prdele přivezou aspoň ty správný věci. Ale ne, ten KN95 poříděj za 4,20,“ rozčiloval se.

Také chtěl vědět, proč není zapojena armáda. „Já jsem schopný s lidmi z Harley Davidson, co pořádají eventy, udělat očkování mrknutím oka. Stát, kdyby zavolal armádu, tak to očkování musí zvládnout. Armáda by v pohodě zvládla antigenní testy. Ale mám pocit, podle mého názoru tam není vůbec žádný zájem,“ mínil.

Situaci ilustroval další historkou. „V televizi vyhlásili, že je dostatek materiálu na očkování, tak jsem zvedl telefon a objednal letadlo, protože jsem věděl, že nic není,“ začal s tím, že pověřen byl jednou státní samosprávou, od které dostal zadání. „Přiletělo to, jsme ve válce, já to nevzal jako spekulant, ale pomoc někomu. 19 dní to leželo v Ruzyni, protože někdo (nahoře) nemá rád někoho. A je mu úplně u prdele, že tam nechal zablokovaných 450 tisíc očkovacích sad. V tomhle státě my žijeme.“

Izrael by byl prý schopen pomoci a poslat experty v řízení. „Jenže ta státní správa to nepropustí. Ty můžeš přivézt ty nejlepší brigádní generály a na těch podstupních se to všechno zničí,“ soudil Aaron Günsberger.

Psali jsme: „Kravina, ptákovina, dělejte!“ Babiš na tajném záznamu. Nechcete být Blatným, nechcete A já mám očkovat lidi?! Udýchaný lékař se zastavil u počítače a sepsal zlou pravdu JE TO TADY: Petice občanů za umožnění účinné ambulantní péče COVID-19 bezodkladnou legalizací léku Ivermektin a jeho rychlého dovozu do ČR FOTO „Féroví, slušní, ale důrazní”. Mapovali jsme policejní kontroly a padlo: konečně máme naději

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.