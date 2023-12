„Gaza? Zhroucení. Vysídlení. Zničení.“ Silná tvrzení o budoucnu

Pásmo Gazy se definitivně zhroutilo, oznámil generální tajemník OSN Antonio Guterres. Bojí se rozsáhlé epidemie i masového přesunu lidí do Egypta. Mnozí Palestinci dopředu hlásí do světa, že buď jim dají Izraelci pokoj, nebo se z nich stanou mučedníci. Bývalý ministr komunikace Hamásu Yousef al-Mansi však označil chování příslušníků Hamásu 7. října a v dalších dnech za šílené. Server listu Jerusalem Post nabídl analýzu, jak nakonec může skončit válka v Izraeli.

Válka v Izraeli trvá už 65 dní a premiér Benjamin Netanjahu vyzval palestinské teroristy z hnutí Hamás, aby se vzdali ozbrojeným silám Státu Izrael (IDF). Izraelské tanky si podle agentury Reuters probojovaly cestu do centra Chán Júnis, největšího města na jihu Pásma Gazy. Palestinci tvrdí, že během operace, která trvá už třetí měsíc, bylo zabito na 18 tisíc lidí. Dalších 49 500 lidí bylo zraněno. Předpokládá se, že pod troskami leží mnoho dalších mrtvých.

„Byla to jedna z nejděsivějších nocí, odpor byl velmi silný, slyšeli jsme výstřely a exploze, které neustaly celé hodiny,“ řekl agentuře Reuters otec čtyř dětí vysídlený z města Gaza a ukrývající se v Chán Júnis. Ze strachu z odvety odmítl být identifikován.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres, který neúspěšně prosazoval příměří v Gaze, uvedl, že se enkláva zhroutila. „Očekávám, že se brzy zcela zhroutí veřejný pořádek a může se rozvinout ještě horší situace včetně epidemických nemocí a zvýšeného tlaku na masové vysídlení do Egypta,“ řekl.

„Naléhal jsem na Radu bezpečnosti, aby tlačila na odvrácení humanitární katastrofy, a zopakoval jsem svou výzvu k vyhlášení humanitárního příměří,“ řekl Guterres. „Bohužel to Rada bezpečnosti neudělala, ale to neznamená, že je to méně nutné,“ vrátil se k hlasování o příměří, které požadovaly Spojené arabské emiráty, ale které zablokovaly Spojené státy prostřednictvím veta v Radě bezpečnosti OSN, za což si Washington vyslechl od Izraelců poděkování.

Velmi ostré boje se prý vedou i na severu. Teď možná probíhají takřka nejtvrdší boje za celých 65 dní války.

„Troufám si tvrdit, že je to nejsilnější bitva, jakou jsme za poslední týdny slyšeli,“ řekl Násir (59), otec sedmi dětí, který se ukrýval v Džabáliji poté, co byl zničen jeho dům v Beit Lahiya, další severní oblasti. Když mluvil, byly slyšet exploze. „Neopustíme Džabáliji bez ohledu na všechno. Zemřeme zde jako mučedníci, nebo nás nechají na pokoji.“

Izraelská armáda vtrhla do Pásma Gazy poté, co teroristé z palestinského hnutí Hamás povraždili v sobotu 7. října na 1200 lidí na území Izraele a dalších asi 240 lidí unesli. Během několikadenního příměří bylo propuštěno asi 105 rukojmích a Hamás tvrdí, že bojovou silou Izraelci neosvobodí vůbec nikoho. Jen prostřednictvím dalšího příměří.

Server izraelského listu Jerusalem Post upozornil, že během bojové operace v Gaze bylo zraněno už na 600 příslušníků ozbrojených sil Státu Izrael.

Server listu také nabídl úvahu, zda by válka mohla skončit dřív, než bude Hamás zničen? Případně dřív, než budou osvobozena všechna rukojmí, což izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně slíbil. A skutečně není jisté, zda to dokáže splnit.

Jaká varianta řešení je podle serveru nejpravděpodobnější?

„Spíše IDF může převzít úplnou kontrolu nad 95–99 % Gazy, včetně severu, jihu a středu (který byl doposud většinou přehlížen), ale zatím nechá velkou část rukojmích neosvobozených,“ napsal server s tím, že kupříkladu na konci ledna může Izrael jednat s představiteli Hamásu o propuštění rukojmích.

Podle serveru je však otázkou, co se stane s vůdci Hamásu. S Deifem, šéfem vojenského křídla Hamásu – brigády al-Kassám, a Jahjou Sinvárem, který Hamás řídí přímo v Gaze. Právě tito muži naplánovali a posléze řídili teroristickou operaci ze 7. října. Podle serveru listu Jerusalem Post ale bude mimořádně obtížné je dopadnout. Server oba muže popisuje jako fanatiky, kteří teoreticky mohou torpédovat každou dohodu s Izraelem.

Bývalý ministr komunikace Hamásu Yousef al-Mansi tvrdě kritizoval současné vedení teroristické skupiny v Gaze jako skupinu „bláznivých lidí“ vedených Sinvárem.

Server Times of Israel citoval slova bývalého ministra, podle něhož hnutí Hamás a jeho teroristé fakticky vrátí vývoj v Gaze až o 200 let zpět. „Zničili Pásmo Gazy. Vrátí ho to o 200 let zpět,“ uvedl.

„To je kacířství, šílenství. To, co udělali, je nepřijatelné podle logiky, náboženství nebo intelektu. Ti, kdo jsou za to zodpovědní, jsou Sinvár a jeho skupina,“ řekl. „Výsledkem počínání Hamásu je zabíjení a ničení více než 60 procent budov, infrastruktury, ulic a veřejných zařízení (v Pásmu Gazy),“ dodal.

Otázkou prý také je, kdo by v rámci takové dohody fakticky držel kontrolu nad Pásmem Gazy. Bude tu zásadní roli hrát palestinská samospráva v čele s Mahmúdem Abbásem? Nebo to bude jiná arabská země? Server připomněl, že situace v Gaze pravděpodobně zůstane velmi napjatá už proto, že nebude zřejmé, zda Izrael podnikne další útok. A pak také podle serveru Jerusalem Post bude hrát roli to, jak mohou kartami zamíchat již zmínění Deif a Sinvár.

