„Hnus. Odporné!“ Na Rakušana prší nadávky dál. Možná kvůli němu bude na Silvestra i větší „bugr“

Nevkusný hnus, zaznělo na adresu ministra Víta Rakušana poté, co chtěl využít tragédie na Filozofické fakultě k zákazu silvestrovské pyrotechniky. Objevily se i ironické zmínky o tom, jak vážné problémy musí vláda řešit a nechyběly ani výzvy k odstoupení z funkce ministra. Někteří lidé, kteří do této doby o pyrotechniku zájem neměli, uvažují v souvislosti s Rakušanovou výzvou dokonce s jejím zakoupením. Ministrův počin se tedy v tomto světle jeví jako kontraproduktivní.

Jak jsme již včera informovali, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se obrátil dopisem adresovaný starostům obcí a také prostřednictvím sociálních sítí na veřejnost s prosbou, aby letos oželela silvestrovský ohňostroj. Důvodem k tomuto kroku údajně bylo netraumatizování lidí po střelbě na Filozofické fakultě v Praze a v lese v Klánovicích.

Psali jsme také, že někteří občané vzali jeho prosby vážně, jiní se nezdrželi ostré kritiky a nabízeli třeba Rakušanovi výměnný obchod: „My si odpustíme ohňostroj, vy odstoupíte!“

Ta přetrvává a navíc se objevují náznaky rebelie i od podporovatelů hnutí STAN, kterého je Rakušan předsedou.

Výzvy k zákazu/zrušení ohnostruju jsou z různých duvodu už několikátý rok. Využívat k tomu letošní tragédii je nevkusný hnus. — Filip Eliáš (@Felias_12) December 27, 2023

„Výzvy k zákazu/zrušení ohňostrojů jsou z různých důvodů už několikátý rok. Využívat k tomu letošní tragédii je nevkusný hnus,“ reagoval podporovatel hnutí STAN Filip Eliáš na příspěvek novináře a vydavatele Martina Schmarze, který se v souvislosti s Rakušanovým vyhlášení strachoval, aby to s těmi petardami a ohňostroji nebylo tak, že se příští rok řekne: Loni jste to bez nich vydrželi, tak už vydržíte na furt.

„Je to naprosto odporné a Rakušan to šíleně přestřelil. Tohle nepoužili ani Okamurovci,“ myslí si další diskutér pod zmíněným příspěvkem na sociální síti X.

K výzvě ministra vnitra se vyjádřil i šéfredaktor deníku TO, Marek Stoniš.

„Ministři začínají řešit opravdu vážné problémy: V úředním dopise starostům píše ministr vnitra Vít Rakušan, že konec roku si lze užít bez petard, rachejtlí a dělobuchů a že to přijme velká část veřejnosti. Ta by si užila hlavně demisi Rakušana. I bez ohňostroje,“ narážel v závěru na výzvy k rezignaci Rakušana, které se ve vztahu k jeho apelu objevují poměrně často.

Pokud bychom měli ministra vnitra, docela by mě to překvapilo. Vzhledem k tomu, že máme aktivistu s funkcí, kterého premiér nemůže odvolat, aby nepadla vláda, vůbec mě to nepřekvapuje. — Myšák z hor (@tomgdpr) December 28, 2023

„Pokud bychom měli ministra vnitra, docela by mě to překvapilo. Vzhledem k tomu, že máme aktivistu s funkcí, kterého premiér nemůže odvolat, aby nepadla vláda, vůbec mě to nepřekvapuje,“ připojil svůj pohled na věc další diskutér.

Ministrova výzva s sebou přinesla i další souvislosti, za které Vít Rakušan zřejmě rád nebude. Začaly se totiž objevovat i názory, že lidé, kteří do této doby pyrotechniku nepoužili, si ji na protest proti vyjádření předsedy STAN letos zakoupí a odpálí.

Minulý rok to bylo kvůli tomu, abychom neděsili Ukrajince. Petardy nemám rád, ale kvůli těmto blbům si rád jednu zapálím. https://t.co/yLfibQIkvc — Casey Ryback (@CaseyRy21165940) December 27, 2023

„Minulý rok to bylo kvůli tomu, abychom neděsili Ukrajince. Petardy nemám rád, ale kvůli těmto blbům si rád jednu zapálím,“ vyjádřil se poměrně ostře na adresu ministra jeden z těch, kteří na jeho popud o pyrotechnice začal uvažovat.

„Nikdy jsem pyro na silvestra nepotřeboval. Já snad letos budu muset začít,“ vyjádřil se v podobném duchu i další.

Dodejme, že se objevil i jiný důvod, proč Rakušana neposlouchat, a tím je fakt, že podobnými omezeními, která vznikají na základě podobných řádění, jakým bylo to na Filozofické fakultě, nahráváme případným vrahovým následovníkům, kterým se tím přizpůsobujeme a dáváme jim navíc možnost znovu vyniknout.

A já se zase domnívám, že nechat si kvůli zrůdě zkazit silvestrovské oslavy je škoda. Z ohňostroje mám radost, takže si nějaké rachejtle odpálím.

Schovávat ocas je přesně to, co podobní chtějí. Dáváte jim moc, kterou si nezaslouží. https://t.co/HbyAbbjqFw — Petr Kadeřábek (@criplefish) December 27, 2023

„A já se zase domnívám, že nechat si kvůli zrůdě zkazit silvestrovské oslavy je škoda. Z ohňostroje mám radost, takže si nějaké rachejtle odpálím,“ nesouhlasí s Rakušanovým postojem další z uživatelů sociální sítě X a v závěru svého příspěvku před podobnými akcemi varuje.

„Schovávat ocas je přesně to, co podobní chtějí. Dáváte jim moc, kterou si nezaslouží.“

