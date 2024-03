„Hrozná chyba.“ Zahradil to vedení ODS spočítal za Ukrajinu. I „hrozbu“ od opozice

Dlouholetý europoslanec Jan Zahradil nebude příští rok obhajovat mandát, kritizoval úřadování svého stranického šéfa a premiéra Petra Fialy (ODS): „Není úplně v pořádku to obrovské upřednostnění té zahraniční agendy – konfliktu na Ukrajině,“ řekl v pořadu X-Talk. ODS by se podle něj neměla vzpírat myšlence, že by se potkala s ANO v budoucí vládě, protože jde o standardní ukotvenou stranu. Svému kolegovi Pavlu Novotnému, který je k němu kritický, vzkázal, že by se měl držet zkrátka.

Rozhodující pro něj budou volby 2025 a cesta, kterou se jeho domovská ODS po těchto volbách vydá, pokračoval Zahradil s tím, že není fanouškem koaličního spojení SPOLU. „Sice respektuji, že teď jsme toho součástí, že se ODS podařilo, byť velmi těsně, vyhrát volby. Asi se chce zopakovat tento model, ale já razím jinou strategii, že to nemůže být jediná cesta a že se na ni nesmíme vázat jako na jedinou variantu do budoucna,“ uvádí europoslanec Zahradil.

Nelíbí se mu současné směřování ODS. „Jasně že mně se ty posuny ODS, řekněme, k liberálnímu středu, nebo jak to nazvat zkratkovitě, k topkaření nebo topkizace ODS, nelíbí. Jsem devadesátkový ódeesák. Některé principy se nám trochu vypařily z té agendy, ale politické strany jsou setrvačné organizace. Tam když chcete udělat nějakou změnu, tak musíte počkat na správný timing a na správné politické prostředí. To si myslím, že teď nenastane, rozhodně ne na kongresu. Strana, která má předsedu a zároveň premiéra, se téměř nikdy nedopouští prudkých pohybů. Protože držíte exekutivní moc a nechcete rozkývat politickou sestavu, aby třeba padla vláda. I když se té vládě nedaří v průzkumech veřejného mínění, tak ta setrvačnost, ta víra, že se to ještě otočí, že to dobře dopadne, je silnější,“ předpokládá Jan Zahradil.

Na dotaz, zda je s prací premiéra Fialy sám spokojen, uvedl některé výhrady: „Mám dost výhrad vůbec k mediální prezentaci a komunikaci celé ODS, není to jen o premiéru Fialovi. Když se mi něco nelíbí, napíšu to na sítě, tam to má odezvu a nějak to dál koluje ve veřejném prostoru. A druhá věc, která není úplně v pořádku, je to obrovské upřednostnění té zahraniční agendy na úkor té agendy domácí. Představoval bych si, že předseda vlády bude více hovořit o záležitostech týkajících se energetiky, důchodové reformy, o vnitřních ekonomických procesech, které probíhají v zemi, že na 80 nebo 70 procent toho, co dělá a říká, nebude konzumováno jenom tím konfliktem na Ukrajině,“ uvedl Zahradil.

Je podle Zahradila premiér Fiala demokrat? „Nepochybuji, že premiér, předseda ODS, je demokrat, ale ten přístup, řekl bych, až trochu paranoidní, který je umocněn konfliktem, tou válkou na Ukrajině, že vlastně ten, kdo má trochu odlišné názory, tu hlavní linii, vládní mainstream, že je téměř nepřítel státu, to je hrozná chyba. Tu společnost to dál polarizuje, radikalizuje a zhysterizuje. Kope to příkopy, které se budou těžko zasypávat. Je to rétorika, kterou bych nedoporučoval. Ale zdá se, že část vládních politiků si ji oblíbila. Možná je to jen snaha mediálně poškodit opozici, ale podle mě je to krátkozraká taktika,“ soudí Jan Zahradil.

V souvislosti s kongresem se pousmál nad nedávnou výhrůžkou řeporyjského starosty Pavla Novotného z ODS. Ten Zahradilovi po jeho setkání s Milošem Zemanem vzkázal, že si to s ním na kongresu vyřídí, a nazval jej „koštětem“. „Mně je to v zásadě jedno. Pan Novotný by měl být řád, že ho zatím nezavřou. Myslím, že je to už provařená figurka té české politické scény. To, že to ODS nedělá dobré jméno, to spousta lidí ví, nikdo s tím nechce nic dělat, já se tomu trochu divím, byly příklady, kdy jsme s jinými členy ODS zatočili razantněji. Pamatuji si na příklad předsedy nějaké oblastní buňky, který řekl, že Miloše Zemana je zapotřebí podřezat, tak ten letěl. To pan Novotný svými výroky překonává,“ podotkl s tím, že nerozumí tomu, že Novotný je stále v ODS. „Mě to ale zase tak nepálí. Je mi to v zásadě jedno, jak si to se mnou vyřídí, na kongres přijedu, řeknu si svoje,“ doplnil europoslanec.

Strany koalice SPOLU by se zřejmě nikdy nesešly ve vládě, kdyby na politické scéně nebylo Andreje Babiše. „Antibabiš je lepidlo současné vládní koalice. Fenomén Antibabiš zafungoval jednou ve volbách 2021, mám velké pochybnosti o tom, že to zafunguje znovu. Myslím, že to ani není zdravé, démonizovat jednu figuru na politické scéně. V ANO zdaleka není pouze Babiš, jsou tam i jiné viditelné postavy. Jsou to standardní politici, se kterými je možné se bavit. Ať tu, prosím, není snaha opozici a její voliče vymístit mimo demokratické spektrum, což mám pocit, že se vládní politici snaží udělat. Antibabiš už prostě fungovat nebude, tento apel na voliče už vyvanul, a ukáže se to v roce 2025, kde bych ve volbách strategii Antibabiš nedoporučoval,“ zdůraznil člen ODS s tím, že hnutí ANO je standardní ukotvená strana.

Připomněl, že ODS a ANO spolupracují na krajských úrovních v rámci koalic. „Program ANO do eurovoleb, tak já tam čtu teze, s nimiž jsem já kandidoval za ODS do Evropského parlamentu v roce 2014. Je vidět, že převzali část našeho programu, převzali tu část, kterou jsme opustili. A udělali to asi chytře, protože jim to zjevně nějaké voliče přineslo. ANO beru jako standardní politický subjekt, který dokonce lze už definovat, a neměli bychom se vzpírat myšlence, že se třeba potkáme v nějaké budoucí vládě,“ dodal europoslanec.

Nabídla se tak otázka, zda by neměl chuť vstoupit do ANO. „Nejsem převlékač dresů. V brzké budoucnosti můj odchod z ODS nehrozí. O budoucnosti ODS rozhodnou volby 2025,“ zopakoval Jan Zahradil, který se bude snažit zabránit snahám o rozpuštění ODS, zmínil zaznívající návrhy sfúzování ODS, KDU-ČSL a TOP 09 do jednoho politického subjektu.

